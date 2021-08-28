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Önceki / Moto3 Silverstone: Cuma gününün lideri Fenati, Deniz yedinci
Moto3 / Silverstone Antrenman raporu

Moto3 Silverstone 3. antrenman: Fenati lider, Deniz 11. oldu

Çeviren:
Kemal Şengül
, Kıdemli Editör

Silverstone'da gerçekleştirilen 3. Moto3 antrenman seansında Romano Fenati ilk sırada yer aldı.

Moto3 Silverstone 3. antrenman: Fenati lider, Deniz 11. oldu

Silverstone'daki Britanya Grand Prix'si öncesinde üçüncü antrenman seansı, bu sabah kuru ama soğuk şartlarda gerçekleştirildi. Romano Fenati, cuma günü attığı en hızlı turu, bu sabahki 2:10.619'luk derecesiyle bir kez daha geliştirdi.

13 derecelik hava sıcaklığı genç sürücüler için kolay değildi ve bir dizi olay yaşandı. Temsilcimiz Deniz Öncü, seansın başlangıcında düştü ama devam edebildi.

Sonrasında Gabriel Rodrigo, Brooklands'e giderken kontrolünü kaybetti ve kendisiyle beraber Filip Salac'ı da götürdü. Her ikisi de çakıla çıktı ancak zarar görmediler. Sonrasında şampiyona ikincisi Sergio Garcia 9. virajda kaza yaptı.

Son bölümde çok fazla trafik vardı. Bazı sürücüler birbirlerini engellediler ve tur zamanlarını geliştiremediler.

Sonuç olarak Fenati, 2:11'in altına inebilen tek isimdi ve 2:10.619'luk zaman turuyla seansın en hızlı ismi olmayı başardı.

En iyi KTM sürücüsü olan Deniz'in takım arkadaşı Ayumu Sasaki 0.484 saniye geride ikinci olurken, Darryn Binder 0.796 saniye geride üçüncü ve Jeremy Alcoba 0.796 saniye geride dördüncü oldu.

Genel anlamda 27 sürücüden sadece 14'ü Cuma günü attıkları dereceyi geliştirebildi ve kombine edilmiş dereceler ikinci/üçüncü seansın birleşimi oldu.

Dennis Foggia yaklaşık 1 saniye geride beşinci olurken, Jaume Masia altıncı, John McPhee yedinci ve Tatsuki Suzuki sekizinci oldu.

İlk onu Andrea Migno ve temsilcimiz Deniz tamamladı. Deniz, attığı turlarla beraber sıralama turlarında son bölüme kalmış oldu.

Şampiyona lideri Pedro Acosta epey yavaş kaldı ve 1.6 saniye geride 15. olabildi.

Seans sonucu:

Sıra Sürücü Motosiklet Tur Zaman Fark
1 Italy Romano Fenati Husqvarna 13 2'10.619  
2 Japan Ayumu Sasaki KTM 10 2'11.103 0.484
3 South Africa Darryn Binder Honda 12 2'11.415 0.796
4 Spain Jeremy Alcoba Honda 12 2'11.489 0.870
5 Italy Dennis Foggia Honda 14 2'11.609 0.990
6 Spain Jaume Masia KTM 13 2'11.754 1.135
7 United Kingdom John McPhee Honda 13 2'11.978 1.359
8 Japan Tatsuki Suzuki Honda 13 2'12.074 1.455
9 Italy Andrea Migno Honda 12 2'12.123 1.504
10 Turkey Deniz Öncü KTM 12 2'12.147 1.528
11 Italy Stefano Nepa KTM 12 2'12.150 1.531
12 Spain Xavier Artigas Honda 12 2'12.208 1.589
13 Spain Sergio Garcia Dols GASGAS 11 2'12.242 1.623
14 Argentina Gabriel Rodrigo Honda 10 2'12.310 1.691
15 Spain Pedro Acosta KTM 13 2'12.318 1.699
16 France Lorenzo Fellon Honda 14 2'12.324 1.705
17 Japan Kaito Toba KTM 14 2'12.421 1.802
18 Italy Niccolò Antonelli KTM 8 2'12.453 1.834
19 Mexico Adrian Fernandez Husqvarna 13 2'12.563 1.944
20 Japan Yuki Kunii Honda 13 2'12.626 2.007
21 Austria Maximilian Kofler KTM 13 2'12.708 2.089
22 Spain Izan Guevara GASGAS 13 2'12.806 2.187
23 Italy Riccardo Rossi KTM 13 2'12.897 2.278
24 Spain Carlos Tatay KTM 14 2'12.909 2.290
25 Czech Republic Filip Salač KTM 10 2'13.235 2.616
26 Japan Ryusei Yamanaka KTM 14 2'13.846 3.227
27 Italy Alberto Surra Honda 10 2'13.992 3.373
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