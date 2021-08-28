Moto3 Silverstone 3. antrenman: Fenati lider, Deniz 11. oldu

Silverstone'daki Britanya Grand Prix'si öncesinde üçüncü antrenman seansı, bu sabah kuru ama soğuk şartlarda gerçekleştirildi. Romano Fenati, cuma günü attığı en hızlı turu, bu sabahki 2:10.619'luk derecesiyle bir kez daha geliştirdi.

13 derecelik hava sıcaklığı genç sürücüler için kolay değildi ve bir dizi olay yaşandı. Temsilcimiz Deniz Öncü, seansın başlangıcında düştü ama devam edebildi.

Sonrasında Gabriel Rodrigo, Brooklands'e giderken kontrolünü kaybetti ve kendisiyle beraber Filip Salac'ı da götürdü. Her ikisi de çakıla çıktı ancak zarar görmediler. Sonrasında şampiyona ikincisi Sergio Garcia 9. virajda kaza yaptı.

Son bölümde çok fazla trafik vardı. Bazı sürücüler birbirlerini engellediler ve tur zamanlarını geliştiremediler.

Sonuç olarak Fenati, 2:11'in altına inebilen tek isimdi ve 2:10.619'luk zaman turuyla seansın en hızlı ismi olmayı başardı.

En iyi KTM sürücüsü olan Deniz'in takım arkadaşı Ayumu Sasaki 0.484 saniye geride ikinci olurken, Darryn Binder 0.796 saniye geride üçüncü ve Jeremy Alcoba 0.796 saniye geride dördüncü oldu.

Genel anlamda 27 sürücüden sadece 14'ü Cuma günü attıkları dereceyi geliştirebildi ve kombine edilmiş dereceler ikinci/üçüncü seansın birleşimi oldu.

Dennis Foggia yaklaşık 1 saniye geride beşinci olurken, Jaume Masia altıncı, John McPhee yedinci ve Tatsuki Suzuki sekizinci oldu.

İlk onu Andrea Migno ve temsilcimiz Deniz tamamladı. Deniz, attığı turlarla beraber sıralama turlarında son bölüme kalmış oldu.

Şampiyona lideri Pedro Acosta epey yavaş kaldı ve 1.6 saniye geride 15. olabildi.

Seans sonucu: