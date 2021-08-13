Moto3 Avusturya 2. antrenman: Binder yine lider, Deniz beşinci

Darryn Binder, tıpkı ilk antrenman seansında olduğu gibi ikinci Moto3 antrenman seansında da yine en hızlı sürücüydü.

Binder'in kaydettiği 1:36.752'lik turu, sabahki derecesinden yaklaşık yarım saniye daha yavaştı fakat seansı zirvede tamamlaması için yeterli oldu.

Sabaha kıyasla derecesini geliştiren isimler Tatsuki Suzuki, Lorenzo Fellon, David Salvador ve Elia Bartolini oldu. Bu aynı zamanda seansın ilerleyen kısımlarında yağan yağmurla alakalıydı.

Sürücülerin hiçbiri yağmurun kendisini göstermesiyle beraber riske girmezken, Binder genel klasmandaki yerini korudu ve seansı ilk sırada tamamladı.

Yakın geçen seansta ilk dört sadece 0.098 saniye içinde dizildi. Binder'in en yakın takipçisi, 1:36.809'luk turuyla 0.057 saniye geride kalan şampiyona lideri Pedro Acosta olurken, onu sadece 0.002 saniye geriden John McPhee takip etti.

Dennis Foggia ise 0.098 saniye geride ilk dördü tamamladı.

İlk seansı dördüncü sırada tamamlayan temsilcimiz Deniz Öncü, Binder'in 0.139 saniye gerisinde beşinci olurken, Tatsuki Suzuki 1:37'nin altına inen son isimdi ve 36.925'le altıncı oldu.

İlk 10'u Gabriel Rodrigo, Ayumu Sasaki, Sergio Garcia ve Izan Guevara tamamladı.

Seans içerisinde herhangi bir kaza yaşanmadı. Tek olay, Suzuki'nin dördüncü virajda fren noktasını kaçırması ve çakıl havuzundan geçmesiydi.

Seans sonucu: