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Moto3 / Spielberg II Antrenman raporu

Moto3 Avusturya 2. antrenman: Binder yine lider, Deniz beşinci

Ekleyen:
, Writer
Çeviren:
Kemal Şengül
, Kıdemli Editör

Petronas Sprinta Racing sürücüsü Darryn Binder, Avusturya'da gerçekleştirilen ikinci Moto3 antrenman seansında zirvede yer aldı.

Moto3 Avusturya 2. antrenman: Binder yine lider, Deniz beşinci

Darryn Binder, tıpkı ilk antrenman seansında olduğu gibi ikinci Moto3 antrenman seansında da yine en hızlı sürücüydü.

Binder'in kaydettiği 1:36.752'lik turu, sabahki derecesinden yaklaşık yarım saniye daha yavaştı fakat seansı zirvede tamamlaması için yeterli oldu.

Sabaha kıyasla derecesini geliştiren isimler Tatsuki Suzuki, Lorenzo Fellon, David Salvador ve Elia Bartolini oldu. Bu aynı zamanda seansın ilerleyen kısımlarında yağan yağmurla alakalıydı.

Sürücülerin hiçbiri yağmurun kendisini göstermesiyle beraber riske girmezken, Binder genel klasmandaki yerini korudu ve seansı ilk sırada tamamladı.

Yakın geçen seansta ilk dört sadece 0.098 saniye içinde dizildi. Binder'in en yakın takipçisi, 1:36.809'luk turuyla 0.057 saniye geride kalan şampiyona lideri Pedro Acosta olurken, onu sadece 0.002 saniye geriden John McPhee takip etti.

Dennis Foggia ise 0.098 saniye geride ilk dördü tamamladı.

İlk seansı dördüncü sırada tamamlayan temsilcimiz Deniz Öncü, Binder'in 0.139 saniye gerisinde beşinci olurken, Tatsuki Suzuki 1:37'nin altına inen son isimdi ve 36.925'le altıncı oldu.

İlk 10'u Gabriel Rodrigo, Ayumu Sasaki, Sergio Garcia ve Izan Guevara tamamladı.

Seans içerisinde herhangi bir kaza yaşanmadı. Tek olay, Suzuki'nin dördüncü virajda fren noktasını kaçırması ve çakıl havuzundan geçmesiydi.

Seans sonucu:

Sıra Sürücü Motosiklet Tur Zaman Fark
1 South Africa Darryn Binder Honda 13 1'36.752  
2 Spain Pedro Acosta KTM 12 1'36.809 0.057
3 United Kingdom John McPhee Honda 11 1'36.811 0.059
4 Italy Dennis Foggia Honda 13 1'36.850 0.098
5 Turkey Deniz Öncü KTM 12 1'36.891 0.139
6 Japan Tatsuki Suzuki Honda 10 1'36.925 0.173
7 Argentina Gabriel Rodrigo Honda 13 1'37.047 0.295
8 Japan Ayumu Sasaki KTM 12 1'37.113 0.361
9 Spain Sergio Garcia Dols GASGAS 14 1'37.136 0.384
10 Spain Izan Guevara GASGAS 14 1'37.166 0.414
11 Italy Andrea Migno Honda 13 1'37.209 0.457
12 Italy Romano Fenati Husqvarna 12 1'37.216 0.464
13 Italy Stefano Nepa KTM 10 1'37.225 0.473
14 Czech Republic Filip Salač KTM 10 1'37.273 0.521
15 France Lorenzo Fellon Honda 13 1'37.327 0.575
16 David Salvador Honda 13 1'37.357 0.605
17 Japan Kaito Toba KTM 11 1'37.529 0.777
18 Japan Ryusei Yamanaka KTM 12 1'37.610 0.858
19 Spain Jeremy Alcoba Honda 13 1'37.679 0.927
20 Spain Jaume Masia KTM 6 1'37.731 0.979
21 Japan Yuki Kunii Honda 13 1'37.805 1.053
22 Austria Maximilian Kofler KTM 13 1'37.840 1.088
23 Italy Riccardo Rossi KTM 11 1'37.887 1.135
24 Mexico Adrian Fernandez Husqvarna 11 1'37.894 1.142
25 Spain Carlos Tatay KTM 11 1'38.343 1.591
26 Indonesia Andi Gilang Honda 13 1'38.552 1.800
27 Elia Bartolini KTM 11 1'38.562 1.810
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Moto3 Avusturya 1. antrenman: Binder hızlı başladı, Deniz dördüncü

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