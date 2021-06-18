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Moto3 / Sachsenring Antrenman raporu

Moto3 Sachsenring 1. antrenman: McPhee lider, Deniz dokuzuncu oldu

Ekleyen:
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Çeviren:
Kemal Şengül
, Kıdemli Editör

Moto3'te Sachsenring'de gerçekleştirilen 1. antrenman seansını John McPhee ilk sırada tamamlarken, Deniz Öncü dokuzuncu oldu.

Moto3 Sachsenring 1. antrenman: McPhee lider, Deniz dokuzuncu oldu

Honda sürücüsü John McPhee, Moto3'ün Sachsenring'deki ilk antrenman seansında 1:26.739 yaparak en hızlı isim olmayı başardı. Tatsuki Suzuki 0.113 saniye geride ikinci olurken, Gabriel Rodrigo üçüncü en iyi zamanı yaptı.

Cuma günü gerçekleştirilen ilk seansta hava 26 dereceydi. Öğleden sonra da sıcaklıkların yine çok yüksek olması bekleniyor. Sürücüler, seansı pisti tanımak için kullandılar. Bazıları için pist, geçen yıl Moto3'e ev sahipliği yapmadığı için bir bilinmeyendi.

Barcelona yarışının son kısmında düşerek sakatlanan Ayumu Sasaki, doktorlarının tavsiyesi üzerine bu hafta sonu piste çıkmadı. Maximilian Kofler ve Carlos Tatay da sakatlıkları nedeniyle piste çıkamadılar. Onların yerini Joel Kelso ve Elia Bartolini aldı.

Sıralama turlarında Suzuki, liderliği erkenden eline geçirdi ve antrenman seansının bitimine birkaç dakika kalana kadar ilk sırayı elinde tuttu. Son bölümde tempo yükseldi. Tüm sürücüler dereceleri geliştirirken, Suzuki yerini koruyamadı ve liderlik McPhee'ye geçti.

 

İngiliz sürücü, 1:27'nin altına inebilen iki sürücüden biriydi ve 1.26.739'luk zaman turuyla Suzuki'nin 0.113 saniye önünde yer aldı. İlk üçü Gabriel Rodrigo tamamlarken, Stefano Nepa 0.550 saniye geride dördüncü ve Pedro Acosta 0.597 saniye geride beşinci sırada yer aldı.

Dennis Foggia ve Filip Salac aynı zaman turunu kaydettiler ve 0.762 saniye geride sırasıyla 6. ve 7. sıralarda yer aldılar.

Andrea Migno sekizinci olurken, ilk onu temsilcimiz Deniz Öncü ve Romano Fenati tamamladı.

Seans sonucu:

Sıra Sürücü Motosiklet Tur Zaman Fark
1 United Kingdom John McPhee Honda 16 1'26.739  
2 Japan Tatsuki Suzuki Honda 17 1'26.852 0.113
3 Argentina Gabriel Rodrigo Honda 20 1'27.109 0.370
4 Italy Stefano Nepa KTM 18 1'27.289 0.550
5 Spain Pedro Acosta KTM 18 1'27.336 0.597
6 Italy Dennis Foggia Honda 19 1'27.501 0.762
7 Czech Republic Filip Salač Honda 17 1'27.501 0.762
8 Italy Andrea Migno Honda 20 1'27.593 0.854
9 Turkey Deniz Öncü KTM 19 1'27.661 0.922
10 Italy Romano Fenati Husqvarna 16 1'27.679 0.940
11 Italy Niccolò Antonelli KTM 20 1'27.699 0.960
12 Spain Jeremy Alcoba Honda 20 1'27.798 1.059
13 Spain Jaume Masia KTM 19 1'27.847 1.108
14 France Lorenzo Fellon Honda 19 1'27.849 1.110
15 Spain Sergio Garcia Dols GASGAS 20 1'27.855 1.116
16 South Africa Darryn Binder Honda 18 1'27.882 1.143
17 Japan Kaito Toba KTM 18 1'27.975 1.236
18 Spain Xavier Artigas Honda 20 1'27.988 1.249
19 Japan Ryusei Yamanaka KTM 19 1'28.120 1.381
20 Spain Izan Guevara GASGAS 20 1'28.319 1.580
21 Italy Riccardo Rossi KTM 19 1'28.326 1.587
22 Japan Yuki Kunii Honda 20 1'28.392 1.653
23 Indonesia Andi Gilang Honda 24 1'28.741 2.002
24 Mexico Adrian Fernandez Husqvarna 20 1'28.986 2.247
25 Elia Bartolini KTM 20 1'29.617 2.878
26 Joel Kelso KTM 21 1'30.849 4.110
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Moto3 Barselona: Garcia kazandı, Deniz Öncü 3. olarak ilk podyumunu aldı!

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