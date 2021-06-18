Moto3 Sachsenring 1. antrenman: McPhee lider, Deniz dokuzuncu oldu

Honda sürücüsü John McPhee, Moto3'ün Sachsenring'deki ilk antrenman seansında 1:26.739 yaparak en hızlı isim olmayı başardı. Tatsuki Suzuki 0.113 saniye geride ikinci olurken, Gabriel Rodrigo üçüncü en iyi zamanı yaptı.

Cuma günü gerçekleştirilen ilk seansta hava 26 dereceydi. Öğleden sonra da sıcaklıkların yine çok yüksek olması bekleniyor. Sürücüler, seansı pisti tanımak için kullandılar. Bazıları için pist, geçen yıl Moto3'e ev sahipliği yapmadığı için bir bilinmeyendi.

Barcelona yarışının son kısmında düşerek sakatlanan Ayumu Sasaki, doktorlarının tavsiyesi üzerine bu hafta sonu piste çıkmadı. Maximilian Kofler ve Carlos Tatay da sakatlıkları nedeniyle piste çıkamadılar. Onların yerini Joel Kelso ve Elia Bartolini aldı.

Sıralama turlarında Suzuki, liderliği erkenden eline geçirdi ve antrenman seansının bitimine birkaç dakika kalana kadar ilk sırayı elinde tuttu. Son bölümde tempo yükseldi. Tüm sürücüler dereceleri geliştirirken, Suzuki yerini koruyamadı ve liderlik McPhee'ye geçti.

İngiliz sürücü, 1:27'nin altına inebilen iki sürücüden biriydi ve 1.26.739'luk zaman turuyla Suzuki'nin 0.113 saniye önünde yer aldı. İlk üçü Gabriel Rodrigo tamamlarken, Stefano Nepa 0.550 saniye geride dördüncü ve Pedro Acosta 0.597 saniye geride beşinci sırada yer aldı.

Dennis Foggia ve Filip Salac aynı zaman turunu kaydettiler ve 0.762 saniye geride sırasıyla 6. ve 7. sıralarda yer aldılar.

Andrea Migno sekizinci olurken, ilk onu temsilcimiz Deniz Öncü ve Romano Fenati tamamladı.

Seans sonucu: