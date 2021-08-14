Moto3 Avusturya 3. antrenman: En hızlısı Guevara, Deniz ikinci!

Moto3 çaylağı Izan Guevara, Avusturya Grand Prix'sinin üçüncü antrenman seansında sürpriz şekilde zaman tablosunun en tepesinde yer aldı.

İspanyol sürücü, en iyi derecesi olan 1:35.838'le tur rekorunu kıl payı kaçırdı. Temsilcimiz Deniz Öncü (KTM) ve Guevara'nın takım arkadaşı Sergio Garcia ilk 3'ü tamamladılar.

Seans üçüncü virajda yaşanan bir kazayla başladı. Ryusei Yamanaka ve Gabriel Rodrigo, viraj çıkışında temas yaşayarak yerde kaldılar. Kısa bir süre sonra Darryn Binder de dördüncü virajda kaza yaptı.

Aynı şekilde Ayumu Sasaki ilk virajın çıkışında tehlikeli bir kaza yaptı ancak o da yara almadan kurtuldu.

Antrenman boyunca sürücüler arasında ilginç savaşlar vardı ve herkes, hava koridoru alabilmek adına birbirine çok yakın gittiği için trafik çok fazlaydı.

Bu seride sıklıkla olduğu gibi farklar son derece azdı. İlk üç sadece 0.069 saniye içinde dizildi.

Temsilcimiz Deniz, Guevara'nın turundan sadece 0.066 saniye yavaş kalıp seansın en hızlı ikinci zamanını yaparken, onun da sadece 0.003 saniye ardında Garcia yer aldı.

Bu üçlünün arkasında isimler de yine çok yakındı. Rodrigo, Garcia'nın sadece 0.050 saniye gerisinde dördüncü olurken, John McPhee 0.208 saniye geride beşinci ve Jeremy Alcoba 0.214 saniye geride altıncı oldu.

İlk onu sırasıyla Dennis Foggia (Honda), Romano Fenati (Husqvarna), Deniz'in takım arkadaşı Sasaki ve Jaume Masia (KTM) tamamladı.

Seansı 15. sırada tamamlayan Darryn Binder, dünkü turları sayesinde sıralama turlarında son bölüme kaldı.

Filip Salac, Tatsuki Suzuki ve şampiyona lideri Pedro Acosta, sıralama turlarında son bölüme kalan diğer sürücüler oldular.

Seans sonucu: