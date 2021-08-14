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Moto3 / Spielberg II Antrenman raporu

Moto3 Avusturya 3. antrenman: En hızlısı Guevara, Deniz ikinci!

Ekleyen:
, Writer
Çeviren:
Kemal Şengül
, Kıdemli Editör

Avusturya'da gerçekleştirilen üçüncü Moto3 antrenman seansında Izan Guevara en hızlı isim olurken, temsilcimiz Deniz Öncü ikinci sırada yer aldı.

Moto3 Avusturya 3. antrenman: En hızlısı Guevara, Deniz ikinci!

Moto3 çaylağı Izan Guevara, Avusturya Grand Prix'sinin üçüncü antrenman seansında sürpriz şekilde zaman tablosunun en tepesinde yer aldı.

İspanyol sürücü, en iyi derecesi olan 1:35.838'le tur rekorunu kıl payı kaçırdı. Temsilcimiz Deniz Öncü (KTM) ve Guevara'nın takım arkadaşı Sergio Garcia ilk 3'ü tamamladılar.

Seans üçüncü virajda yaşanan bir kazayla başladı. Ryusei Yamanaka ve Gabriel Rodrigo, viraj çıkışında temas yaşayarak yerde kaldılar. Kısa bir süre sonra Darryn Binder de dördüncü virajda kaza yaptı.

Aynı şekilde Ayumu Sasaki ilk virajın çıkışında tehlikeli bir kaza yaptı ancak o da yara almadan kurtuldu.

Antrenman boyunca sürücüler arasında ilginç savaşlar vardı ve herkes, hava koridoru alabilmek adına birbirine çok yakın gittiği için trafik çok fazlaydı.

 

Bu seride sıklıkla olduğu gibi farklar son derece azdı. İlk üç sadece 0.069 saniye içinde dizildi.

Temsilcimiz Deniz, Guevara'nın turundan sadece 0.066 saniye yavaş kalıp seansın en hızlı ikinci zamanını yaparken, onun da sadece 0.003 saniye ardında Garcia yer aldı.

Bu üçlünün arkasında isimler de yine çok yakındı. Rodrigo, Garcia'nın sadece 0.050 saniye gerisinde dördüncü olurken, John McPhee 0.208 saniye geride beşinci ve Jeremy Alcoba 0.214 saniye geride altıncı oldu.

İlk onu sırasıyla Dennis Foggia (Honda), Romano Fenati (Husqvarna), Deniz'in takım arkadaşı Sasaki ve Jaume Masia (KTM) tamamladı.

Seansı 15. sırada tamamlayan Darryn Binder, dünkü turları sayesinde sıralama turlarında son bölüme kaldı.

Filip Salac, Tatsuki Suzuki ve şampiyona lideri Pedro Acosta, sıralama turlarında son bölüme kalan diğer sürücüler oldular.

Seans sonucu:

Sıra Sürücü Motosiklet Tur Zaman Fark
1 Spain Izan Guevara GASGAS 19 1'35.838  
2 Turkey Deniz Öncü KTM 15 1'35.904 0.066
3 Spain Sergio Garcia Dols GASGAS 15 1'35.907 0.069
4 Argentina Gabriel Rodrigo Honda 10 1'35.957 0.119
5 United Kingdom John McPhee Honda 17 1'36.046 0.208
6 Spain Jeremy Alcoba Honda 18 1'36.052 0.214
7 Italy Dennis Foggia Honda 18 1'36.075 0.237
8 Italy Romano Fenati Husqvarna 16 1'36.101 0.263
9 Japan Ayumu Sasaki KTM 15 1'36.135 0.297
10 Spain Jaume Masia KTM 20 1'36.171 0.333
11 Czech Republic Filip Salač KTM 19 1'36.253 0.415
12 Japan Tatsuki Suzuki Honda 15 1'36.279 0.441
13 Spain Pedro Acosta KTM 20 1'36.289 0.451
14 Italy Andrea Migno Honda 18 1'36.366 0.528
15 South Africa Darryn Binder Honda 12 1'36.409 0.571
16 Japan Kaito Toba KTM 17 1'36.488 0.650
17 France Lorenzo Fellon Honda 18 1'36.561 0.723
18 Italy Stefano Nepa KTM 17 1'36.580 0.742
19 Spain Carlos Tatay KTM 19 1'36.610 0.772
20 Mexico Adrian Fernandez Husqvarna 20 1'36.647 0.809
21 Austria Maximilian Kofler KTM 18 1'36.700 0.862
22 David Salvador Honda 19 1'36.766 0.928
23 Japan Yuki Kunii Honda 17 1'36.808 0.970
24 Italy Riccardo Rossi KTM 17 1'36.858 1.020
25 Indonesia Andi Gilang Honda 19 1'36.941 1.103
26 Elia Bartolini KTM 21 1'37.483 1.645
27 Japan Ryusei Yamanaka KTM 10 1'38.203 2.365
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