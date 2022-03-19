Moto3 Endonezya: Tatay pole pozisyonunu aldı, Deniz 9. oldu

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Carlos Tatay, bugün Mandalika'da gerçekleştirilen Moto3 sıralama turlarını 1:41.232'lik zaman turuyla ilk sırada tamamladı ve kariyerinin ilk Moto3 pole pozisyonunu elde etti. İlk çizgiyi iki çaylak Diogo Moreira ve Mario Aji paylaşacak.

Sabah ıslak zeminde geçen üçüncü antrenman seansının ardından ilk sıralama seansında pist neredeyse tamamen kuruydu. Bu yüzden sürücüler hemen gaza basabildiler. Özellikle kerblerde hâlâ birkaç ıslak nokta vardı.

GasGas sürücüsü Sergio Garcia, ilk bölümünde başında motosikletinin kontrolünü kaybetti ve pistin tam ortasında düştü. Neyse ki kimse kendisine çarpmadı. Biraz sonra Kaito Toba da 2. virajda yerde kaldı.

Toba bu olayın ardından ilerleme kaydedemezken, Garcia yola devam etti ve ilk bölümü lider tamamlamayı başardı. İkinci bölüme kalan diğer isimler Aji, Xavier Artigas ve Alberto Surra oldu.

Sergio Garcia, GASGAS Aspar Team Fotoğraf: MotoGP

Son bölüm, Riccardo Rossi'nin ikinci virajda yaptığı büyük kazayla başladı. İtalyan sürücü başlangıçta ayağa kalkmakta zorlandı fakat sonrasında toparlandı ve pite geri döndü. Yine de tıbbi merkezde kontrolden geçmesi gerekiyor.

Kısa bir süre sonra Dennis Foggia da ikinci virajda düştü ancak Rossi'nin aksine ön tarafı kaybetti ve büyük bir sorun yaşamadan yola devam etti.

Tatay, tüm bunların yaşandığı seansta güçlü bir tur ortaya koydu ve 1:41.232 ile pole pozisyonunu kazandı.

Brezilyalı çaylak Moreira, ilk pole pozisyonunu 0.083 saniye farkla kaçırıp ikinci olurken, Aji üçüncü sırada yer alı.

Artigas, yarışa dördüncü sıradan başlama hakkı elde ederken, ikinci çizgiyi Andrea Migno ve Foggia ile paylaşıyor.

Garcia yedinci, Izan Guevara sekizinci ve temsilcimiz Deniz Öncü dokuzuncu sırada yer aldı. Temsilcimizin turu 1:42.203 oldu.

İlk onu Ayumu Sasaki tamamladı.

Q2 sonucu:

Q1 sonucu: