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Moto3 / Mandalika Sıralama turları raporu

Moto3 Endonezya: Tatay pole pozisyonunu aldı, Deniz 9. oldu

Carlos Tatay, bugün Endonezya'da gerçekleştirilen sıralama turlarında güçlü bir sürüşle pole pozisyonunu kazandı.

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Çeviren:
Kemal Şengül
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Moto3 Endonezya: Tatay pole pozisyonunu aldı, Deniz 9. oldu
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Carlos Tatay, bugün Mandalika'da gerçekleştirilen Moto3 sıralama turlarını 1:41.232'lik zaman turuyla ilk sırada tamamladı ve kariyerinin ilk Moto3 pole pozisyonunu elde etti. İlk çizgiyi iki çaylak Diogo Moreira ve Mario Aji paylaşacak.

Sabah ıslak zeminde geçen üçüncü antrenman seansının ardından ilk sıralama seansında pist neredeyse tamamen kuruydu. Bu yüzden sürücüler hemen gaza basabildiler. Özellikle kerblerde hâlâ birkaç ıslak nokta vardı.

GasGas sürücüsü Sergio Garcia, ilk bölümünde başında motosikletinin kontrolünü kaybetti ve pistin tam ortasında düştü. Neyse ki kimse kendisine çarpmadı. Biraz  sonra Kaito Toba da 2. virajda yerde kaldı.

Toba bu olayın ardından ilerleme kaydedemezken, Garcia yola devam etti ve ilk bölümü lider tamamlamayı başardı. İkinci bölüme kalan diğer isimler Aji, Xavier Artigas ve Alberto Surra oldu.

Sergio Garcia, GASGAS Aspar Team

Sergio Garcia, GASGAS Aspar Team

Fotoğraf: MotoGP

Son bölüm, Riccardo Rossi'nin ikinci virajda yaptığı büyük kazayla başladı. İtalyan sürücü başlangıçta ayağa kalkmakta zorlandı fakat sonrasında toparlandı ve pite geri döndü. Yine de tıbbi merkezde kontrolden geçmesi gerekiyor.

Kısa bir süre sonra Dennis Foggia da ikinci virajda düştü ancak Rossi'nin aksine ön tarafı kaybetti ve büyük bir sorun yaşamadan yola devam etti.

Tatay, tüm bunların yaşandığı seansta güçlü bir tur ortaya koydu ve 1:41.232 ile pole pozisyonunu kazandı.

Brezilyalı çaylak Moreira, ilk pole pozisyonunu 0.083 saniye farkla kaçırıp ikinci olurken, Aji üçüncü sırada yer alı.

Artigas, yarışa dördüncü sıradan başlama hakkı elde ederken, ikinci çizgiyi Andrea Migno ve Foggia ile paylaşıyor.

Garcia yedinci, Izan Guevara sekizinci ve temsilcimiz Deniz Öncü dokuzuncu sırada yer aldı. Temsilcimizin turu 1:42.203 oldu.

İlk onu Ayumu Sasaki tamamladı.

Q2 sonucu:

Sıra Sürücü Motosiklet Tur Zaman Fark
1 Spain Carlos Tatay CF MOTO 8 1'41.232  
2 Brazil Diogo Moreira KTM 7 1'41.315 0.083
3 Indonesia Mario Suryo Aji Honda 5 1'41.567 0.335
4 Spain Xavier Artigas CF MOTO 8 1'41.585 0.353
5 Italy Andrea Migno Honda 6 1'41.594 0.362
6 Italy Dennis Foggia Honda 7 1'41.674 0.442
7 Spain Sergio Garcia Dols GASGAS 8 1'41.811 0.579
8 Spain Izan Guevara GASGAS 7 1'41.830 0.598
9 Turkey Deniz Öncü KTM 6 1'42.203 0.971
10 Japan Ayumu Sasaki Husqvarna 6 1'42.268 1.036
11 Spain Jaume Masia KTM 6 1'42.391 1.159
12 Italy Alberto Surra Honda 6 1'42.398 1.166
13 Italy Elia Bartolini KTM 7 1'42.838 1.606
14 Ivan Ortola KTM 6 1'42.878 1.646
15 Italy Riccardo Rossi Honda 4 1'43.129 1.897
16 Italy Matteo Bertelle KTM 6 1'43.396 2.164
17 Mexico Adrian Fernandez KTM 6 1'43.760 2.528
18 United Kingdom Scott Ogden Honda 3    
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Q1 sonucu:

Sıra Sürücü Motosiklet Tur Zaman Fark
1 Spain Sergio Garcia Dols GASGAS 7 1'42.302  
2 Indonesia Mario Suryo Aji Honda 7 1'42.604 0.302
3 Spain Xavier Artigas CF MOTO 7 1'42.614 0.312
4 Italy Alberto Surra Honda 7 1'42.637 0.335
5 Spain Daniel Holgado KTM 7 1'42.973 0.671
6 Japan Tatsuki Suzuki Honda 9 1'43.008 0.706
7 Italy Stefano Nepa KTM 7 1'43.079 0.777
8 Australia Joel Kelso KTM 7 1'43.163 0.861
9 France Lorenzo Fellon Honda 7 1'43.192 0.890
10 Spain Ana Carrasco KTM 7 1'43.776 1.474
11 Japan Ryusei Yamanaka KTM 8 1'43.831 1.529
12 Spain Gerard Riu KTM 5 1'44.390 2.088
13 United Kingdom Joshua Whatley Honda 8 1'44.478 2.176
14 Japan Kaito Toba KTM 7 1'44.658 2.356
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