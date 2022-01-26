RNF MotoGP patronu: "Binder'in Moto3'ten geçişi büyük bir riskti"

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Binder, 2022 sezonunda isim ve el değiştiren RNF Racing Yamaha takımı ile yarışacak ve Jack Miller'dan sonra Moto3'ten doğruca MotoGP'ye geçen ilk sürücü olacak.

Moto3'te bir yarış galibiyeti olan Binder, agresif sürüşü nedeniyle eleştiriliyordu. Bu sürüşü, 2021'in sondan bir önceki yarışı olan Portekiz'de, Dennis Foggia ile tartışmalı bir çarpışmaya neden oldu ve böylece şampiyonluğu Pedro Acosta aldı.

Ancak Razali, takımında yeteri kadar "tecrübeli sürücü" olduğunu, onların Binder'in güçlü bir MotoGP sürücüsü olmasına yardım edeceklerini ve Güney Afrikalı sürücünün omuzlarına hiçbir "yük" bindirmeyeceklerini söyledi.

Razali, Binder'in yaklaşımıyla ilgili bir konuşma yapılıp yapılmadığı sorusu hakkında Autosport'a, "Şu anda Darryn'in gelişimini, yaklaşım ve yön açısından inşa etmekle, takım yöneticisi Wilco [Zeelenberg] ve şefi [Noe Herrera Crispi] ilgileniyor."

"Onunla işleri ağırdan alacağız, herhangi bir baskı altında tutmayacağız."

"Elbette Moto3'ten doğruca MotoGP'ye gelen bir sürücü her zaman eleştiriye açık oluyor."

"Bu olası bir durum ama biz ona inanıyoruz. Darryn'deki potansiyeli görüyoruz."

"Evet bizim için de, Darryn için de büyük bir risk. Ancak onu doğru yönde yönlendirecek kadar tecrübeli ve yetenekli insanlarımız var. Yarıştan yarışa ilerleyeceğiz ve gelişimine bakacağız."

"En önemli şey, iyi gelişme göstermesi. Bu bir spor, burası MotoGP, ne olacağını asla bilemezsiniz. Herkesi şaşırtabilir." dedi.

Andrea Dovizioso, RNF Racing, Darryn Binder, RNF Racing Photo by: RNF Racing

Binder, doğrudan MotoGP'ye geçişinin bir risk olduğuna katılıyor ancak hayali olan bu teklifi kabul etmeme şansı olmadığını söyledi. Ayrıca, kendisini küçümseyenlere karşı da "saçmalıklara tahammülü olmadığını" belirtti.

Binder, "Elbette benim için bir rüya gerçek oldu."

"Herkes bir gün MotoGP'de yarışmak ister. Bu nedenle böyle bir fırsat tanınırsa, reddedemezsin."

"Hayatımda sahip olduğum en harika fırsattı ve iki elimle tuttum."

"Tabii ki farklı düşünceler ve yorumlar da oldu."

"Hayalim olan şeyi kabul etmemek aptallık olurdu. Bütün hayatım boyunca bunun için çalıştım ve eğer bu fırsat sunulursa kabul etmek ve elinizden gelenin en iyisini yapmak zorundasınız. MotoGP'ye çıktığım için çok mutluyum."

"Aksini söyleyen insanlar da oldu ama umurumda değil."

"Benim mental koçum yok ve ihtiyacım da yok. Ben mükemmel derecede mutlu bir insanım. Saçmalıklara tahammülüm yok."

"Bu yüzden normal bir şekilde devam edebilirim. Bu sezona her sezona yaklaştığım gibi yaklaşacağım ama tabii ki antrenmanlarımda birkaç şeyi değiştirdim." dedi.