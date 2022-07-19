Daryn Binder: "İnsanlar ne kadar büyük bir adım attığımı unutuyor"

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Brad Binder'ın küçük kardeşi Daryn, Moto3'ten direkt olarak MotoGP'ye geçmesinden ötürü sezon başından beri eleştiri oklarının hedefindeki isimlerden birisi -en son 2015'te Jack Miller direkt olarak MotoGP'ye geçmiş, o da benzer şekilde tepki toplamıştı.

Epey zayıf bir Yamaha kullanmasına ve zor zamanlar geçirmesine rağmen Binder, birkaç kez hızlı olabileceğini de gösterdi. Henüz ikinci yarışında, ıslak zemindeki Endonezya GP'sinde 10. olan Binder'ın kuru zemindeki en iyi sonucu ise Franco Morbidelli ve Miller gibi isimlerin önünde 12. olduğu Katalunya.

Moto3'ten MotoGP'ye geçerek büyük bir adım atmasına rağmen seyirciler tarafından yeterince takdir edilmediğini düşünen Binder, "İnsanlar ara sıra ne yaptığımı biraz unutuyor gibi hissediyorum, ama birazcık."

"Büyük bir adımdı. İyi bir şey yaparsın ve devam etmen beklenir, ancak bazen bir adım geri atman, her şeyi kontrol altına alman gerekir."

"Sachsenring'de olanın bu olduğunu hissediyorum. Barcelona'dan puan alarak geldim, iyi gidiyordum, antrenmanlarda hızlandım, tüm seanslarda liderle farkı kapattım."

Darryn Binder, RNF MotoGP Racing Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

"Tüm hafta sonu boyunca kendimi oldukça güçlü hissettim ancak sıralama turlarında her şeyi berbat ettim."

"Daha iyisini yapmak istiyorsunuz, ama bazen bunun büyük bir adım olduğunu ve bir saniye gerideysen hiçbir yere varamayacağını hatırlamalısın."

"Bazen kendime ilerlemek için bir adım geri atmam gerektiğini hatırlatmam gerekiyordu." dedi.

Sezonuna 10 üzerinden puan vermesi istendiğinde ise Binder, "10 üzerinden sekiz veriyorum çünkü büyük bir adım atmama rağmen bu yıl gerçekten çok da kötü olmadığım bazı noktalar olduğunu hissediyorum."

"Açıkçası bazı yarışlarda zorlandım ve Sachsenring'de kaza yaptım."

"Genel olarak, istikrarlı bir iş yaptığımı ve gittikçe daha da iyi olduğumu hissediyorum."

“Dolayısıyla puanım sekiz. Amerika ve Le Mans gibi yarışlarda biraz kendimi kaybettim ve yolu bulmam zaman aldı. Bunun dışında her şey yolunda." dedi.