Biletler
Oturum aç

Motorsport Network

TV Biletler Mağaza Giorgio Piola İlanlar

Uygulamalarımızı indirin

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Biletler Mağaza Giorgio Piola İlanlar
Önceki / Moto3 Steiermark: Acosta son turda kazandı, Deniz'in takımı hata yaptı
Moto3 / Spielberg II Antrenman raporu

Moto3 Avusturya 1. antrenman: Binder hızlı başladı, Deniz dördüncü

Ekleyen:
Çeviren:
Kemal Şengül
, Kıdemli Editör

Petronas Sprinta Racing sürücüsü Darryn Binder, Avusturya'da gerçekleştirilen ilk Moto3 antrenman seansında zirvede yer aldı.

Moto3 Avusturya 1. antrenman: Binder hızlı başladı, Deniz dördüncü

Güney Afrikalı genç sürücü, Red Bull Ring pistinde gerçekleştirilen ilk antrenman seansında öne çıkan sürücülerden biri oldu.

MotoGP sürücüsü Brad Binder'in kardeşi olan Darryn, 1:37 barajının altına inen ilk sürücü oldu.

1:36.983'lük derecesiyle bir süre zirvede yer alan Binder, sonrasında derecelerin gelişmesiyle zirveden düşse de, en iyi zamanı 1:36.215'e çekti ve seansın en hızlı ismi olmayı başardı.

Son yarışta üçüncü olarak podyuma çıkan Romano Fenati, Binder'in 0.105 saniye gerisinde ikinci sırada yer alırken, şampiyona lideri ve buradaki ilk yarışın galibi Pedro Acosta üçüncü en iyi dereceyi yaptı. Bu üç isim sadece 0.118 saniye içinde dizildi.

Son yarışta Tech3'nın hatasıyla pole pozisyonundan başlaması gereken yarışa son sıradan başlayan temsilcimiz Deniz Öncü, seansı dördüncü sırada tamamlarken, Izan Guevara beşinci ve Stefano Nepa altıncı oldu.

Xavier Artigas'ın COVID-19 testinin pozitif çıkmasından ötürü Leopard Racing'in bu hafta sonu yarışan tek sürücüsü olan Dennis Foggia, GasGas Aspar'dan Sergio Garcia'nın önünde yedinci oldu.

Bu yıl istediği sonuçları almaktan uzak olan McPhee'nin dokuzuncu olduğu seansta Deniz'in takım arkadaşı Ayumu Sasaki 10. ve Honda Team Asia'dan  Yuki Kunii 11. oldu.

Seans sonucu:

Sıra # Sürücü Motosiklet Zaman Fark
1 40 South Africa Darryn Binder Honda 1'36.215  
2 55 Italy Romano Fenati Husqvarna 1'36.320 0.105
3 37 Spain Pedro Acosta KTM 1'36.333 0.118
4 53 Turkey Deniz Öncü KTM 1'36.399 0.184
5 28 Spain Izan Guevara GASGAS 1'36.413 0.198
6 82 Italy Stefano Nepa KTM 1'36.416 0.201
7 7 Italy Dennis Foggia Honda 1'36.429 0.214
8 11 Spain Sergio Garcia Dols GASGAS 1'36.535 0.320
9 17 United Kingdom John McPhee Honda 1'36.606 0.391
10 71 Japan Ayumu Sasaki KTM 1'36.620 0.405
11 92 Japan Yuki Kunii Honda 1'36.659 0.444
12 2 Argentina Gabriel Rodrigo Honda 1'36.679 0.464
13 5 Spain Jaume Masia KTM 1'36.709 0.494
14 52 Spain Jeremy Alcoba Honda 1'36.897 0.682
15 27 Japan Kaito Toba KTM 1'36.961 0.746
16 16 Italy Andrea Migno Honda 1'37.105 0.890
17 6 Japan Ryusei Yamanaka KTM 1'37.195 0.980
18 12 Czech Republic Filip Salač KTM 1'37.204 0.989
19 31 Mexico Adrian Fernandez Husqvarna 1'37.229 1.014
20 19 Indonesia Andi Gilang Honda 1'37.317 1.102
21 24 Japan Tatsuki Suzuki Honda 1'37.329 1.114
22 20 France Lorenzo Fellon Honda 1'37.342 1.127
23 54 Italy Riccardo Rossi KTM 1'37.431 1.216
24 38 David Salvador Honda 1'37.517 1.302
25 73 Austria Maximilian Kofler KTM 1'37.528 1.313
26 99 Spain Carlos Tatay KTM 1'37.620 1.405
27 22 Elia Bartolini KTM 1'40.680 4.465
Tüm sonuçları görüntüle
paylaşım
yorumlar
Moto3 Steiermark: Acosta son turda kazandı, Deniz'in takımı hata yaptı

Önceki haber

Moto3 Steiermark: Acosta son turda kazandı, Deniz'in takımı hata yaptı
Yorumları görüntüle

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Verstappen: "Agresif değil sert yarışıyorum"

1 s
2
Formula 1

Perez'in Red Bull'a geçişi, neden farklı bir seriye geçişe benziyor?

13 s
3
MotoGP

Rossi: ''Yamaha ve Vinales'in durumu şampiyona için utanç verici''

3 s
4
Formula 1

Alonso: "Direksiyondaki değişiklikler, sürüş tarzım açısından kritikti"

17 s
5
Formula 1

Ferrari: "2.5 milyon euroyu bulan hasar, F1'in bütçe sınırı sorununu vurguluyor"

23 s
Son Haberler
Moto3 Avusturya 1. antrenman: Binder hızlı başladı, Deniz dördüncü
MOT3

Moto3 Avusturya 1. antrenman: Binder hızlı başladı, Deniz dördüncü

58dk
Moto3 Steiermark: Acosta son turda kazandı, Deniz'in takımı hata yaptı
MOT3

Moto3 Steiermark: Acosta son turda kazandı, Deniz'in takımı hata yaptı

8 Ağu 2021
Moto3 Steiermark: Deniz Öncü kariyerinin ilk pole pozisyonunu kazandı!
MOT3

Moto3 Steiermark: Deniz Öncü kariyerinin ilk pole pozisyonunu kazandı!

7 Ağu 2021
Moto3 Spielberg 3. antrenman: Sasaki lider, Deniz 10. oldu
MOT3

Moto3 Spielberg 3. antrenman: Sasaki lider, Deniz 10. oldu

7 Ağu 2021
Moto3 Spielberg: İkinci antrenman seansında Binder, McPhee'nin önünde lider
MOT3

Moto3 Spielberg: İkinci antrenman seansında Binder, McPhee'nin önünde lider

6 Ağu 2021
Scherazade Mulia Saraswati Daha fazlası
Scherazade Mulia Saraswati
Toprak: "Aşırı agresif sürdüğüm doğru değil"
World Superbike

Toprak: "Aşırı agresif sürdüğüm doğru değil"

Toprak, sponsorluk sorunları nedeniyle COVID-19 olan Rossi'nin yerini alamamış!
MotoGP

Toprak, sponsorluk sorunları nedeniyle COVID-19 olan Rossi'nin yerini alamamış!

Katar Moto3 testi: Fenati lider, Can 24. oldu Losail Mart testi
Moto3

Katar Moto3 testi: Fenati lider, Can 24. oldu

Çok Okunanlar Bugün

Verstappen: "Agresif değil sert yarışıyorum"
Formula 1 Formula 1

Verstappen: "Agresif değil sert yarışıyorum"

Perez'in Red Bull'a geçişi, neden farklı bir seriye geçişe benziyor?
Formula 1 Formula 1

Perez'in Red Bull'a geçişi, neden farklı bir seriye geçişe benziyor?

Rossi: ''Yamaha ve Vinales'in durumu şampiyona için utanç verici''
MotoGP MotoGP

Rossi: ''Yamaha ve Vinales'in durumu şampiyona için utanç verici''

Alonso: "Direksiyondaki değişiklikler, sürüş tarzım açısından kritikti"
Formula 1 Formula 1

Alonso: "Direksiyondaki değişiklikler, sürüş tarzım açısından kritikti"

Ferrari: "2.5 milyon euroyu bulan hasar, F1'in bütçe sınırı sorununu vurguluyor"
Formula 1 Formula 1

Ferrari: "2.5 milyon euroyu bulan hasar, F1'in bütçe sınırı sorununu vurguluyor"

Yamaha, Vinales’i Steiermark GP’de motoru patlatmaya çalışmakla suçladı
MotoGP MotoGP

Yamaha, Vinales’i Steiermark GP’de motoru patlatmaya çalışmakla suçladı

Özel Ricciardo röportajı: Ricciardo'nun geleceği, geçmişi ve şimdisi
Formula 1 Formula 1

Özel Ricciardo röportajı: Ricciardo'nun geleceği, geçmişi ve şimdisi

Tost: "2022 için AlphaTauri F1 sürücülerinin alternatifi yok"
Formula 1 Formula 1

Tost: "2022 için AlphaTauri F1 sürücülerinin alternatifi yok"

Son Haberler

Moto3 Avusturya 1. antrenman: Binder hızlı başladı, Deniz dördüncü
Moto3 Moto3

Moto3 Avusturya 1. antrenman: Binder hızlı başladı, Deniz dördüncü

Moto3 Steiermark: Acosta son turda kazandı, Deniz'in takımı hata yaptı
Moto3 Moto3

Moto3 Steiermark: Acosta son turda kazandı, Deniz'in takımı hata yaptı

Moto3 Steiermark: Deniz Öncü kariyerinin ilk pole pozisyonunu kazandı!
Moto3 Moto3

Moto3 Steiermark: Deniz Öncü kariyerinin ilk pole pozisyonunu kazandı!

Moto3 Spielberg 3. antrenman: Sasaki lider, Deniz 10. oldu
Moto3 Moto3

Moto3 Spielberg 3. antrenman: Sasaki lider, Deniz 10. oldu

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.