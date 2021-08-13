Moto3 Avusturya 1. antrenman: Binder hızlı başladı, Deniz dördüncü

Güney Afrikalı genç sürücü, Red Bull Ring pistinde gerçekleştirilen ilk antrenman seansında öne çıkan sürücülerden biri oldu.

MotoGP sürücüsü Brad Binder'in kardeşi olan Darryn, 1:37 barajının altına inen ilk sürücü oldu.

1:36.983'lük derecesiyle bir süre zirvede yer alan Binder, sonrasında derecelerin gelişmesiyle zirveden düşse de, en iyi zamanı 1:36.215'e çekti ve seansın en hızlı ismi olmayı başardı.

Son yarışta üçüncü olarak podyuma çıkan Romano Fenati, Binder'in 0.105 saniye gerisinde ikinci sırada yer alırken, şampiyona lideri ve buradaki ilk yarışın galibi Pedro Acosta üçüncü en iyi dereceyi yaptı. Bu üç isim sadece 0.118 saniye içinde dizildi.

Son yarışta Tech3'nın hatasıyla pole pozisyonundan başlaması gereken yarışa son sıradan başlayan temsilcimiz Deniz Öncü, seansı dördüncü sırada tamamlarken, Izan Guevara beşinci ve Stefano Nepa altıncı oldu.

Xavier Artigas'ın COVID-19 testinin pozitif çıkmasından ötürü Leopard Racing'in bu hafta sonu yarışan tek sürücüsü olan Dennis Foggia, GasGas Aspar'dan Sergio Garcia'nın önünde yedinci oldu.

Bu yıl istediği sonuçları almaktan uzak olan McPhee'nin dokuzuncu olduğu seansta Deniz'in takım arkadaşı Ayumu Sasaki 10. ve Honda Team Asia'dan Yuki Kunii 11. oldu.

Seans sonucu: