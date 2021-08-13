Moto3 Avusturya 1. antrenman: Binder hızlı başladı, Deniz dördüncü
Petronas Sprinta Racing sürücüsü Darryn Binder, Avusturya'da gerçekleştirilen ilk Moto3 antrenman seansında zirvede yer aldı.
Güney Afrikalı genç sürücü, Red Bull Ring pistinde gerçekleştirilen ilk antrenman seansında öne çıkan sürücülerden biri oldu.
MotoGP sürücüsü Brad Binder'in kardeşi olan Darryn, 1:37 barajının altına inen ilk sürücü oldu.
1:36.983'lük derecesiyle bir süre zirvede yer alan Binder, sonrasında derecelerin gelişmesiyle zirveden düşse de, en iyi zamanı 1:36.215'e çekti ve seansın en hızlı ismi olmayı başardı.
Son yarışta üçüncü olarak podyuma çıkan Romano Fenati, Binder'in 0.105 saniye gerisinde ikinci sırada yer alırken, şampiyona lideri ve buradaki ilk yarışın galibi Pedro Acosta üçüncü en iyi dereceyi yaptı. Bu üç isim sadece 0.118 saniye içinde dizildi.
Son yarışta Tech3'nın hatasıyla pole pozisyonundan başlaması gereken yarışa son sıradan başlayan temsilcimiz Deniz Öncü, seansı dördüncü sırada tamamlarken, Izan Guevara beşinci ve Stefano Nepa altıncı oldu.
Xavier Artigas'ın COVID-19 testinin pozitif çıkmasından ötürü Leopard Racing'in bu hafta sonu yarışan tek sürücüsü olan Dennis Foggia, GasGas Aspar'dan Sergio Garcia'nın önünde yedinci oldu.
Bu yıl istediği sonuçları almaktan uzak olan McPhee'nin dokuzuncu olduğu seansta Deniz'in takım arkadaşı Ayumu Sasaki 10. ve Honda Team Asia'dan Yuki Kunii 11. oldu.
Seans sonucu:
|Sıra
|#
|Sürücü
|Motosiklet
|Zaman
|Fark
|1
|40
|Darryn Binder
|Honda
|1'36.215
|2
|55
|Romano Fenati
|Husqvarna
|1'36.320
|0.105
|3
|37
|Pedro Acosta
|KTM
|1'36.333
|0.118
|4
|53
|Deniz Öncü
|KTM
|1'36.399
|0.184
|5
|28
|Izan Guevara
|GASGAS
|1'36.413
|0.198
|6
|82
|Stefano Nepa
|KTM
|1'36.416
|0.201
|7
|7
|Dennis Foggia
|Honda
|1'36.429
|0.214
|8
|11
|Sergio Garcia Dols
|GASGAS
|1'36.535
|0.320
|9
|17
|John McPhee
|Honda
|1'36.606
|0.391
|10
|71
|Ayumu Sasaki
|KTM
|1'36.620
|0.405
|11
|92
|Yuki Kunii
|Honda
|1'36.659
|0.444
|12
|2
|Gabriel Rodrigo
|Honda
|1'36.679
|0.464
|13
|5
|Jaume Masia
|KTM
|1'36.709
|0.494
|14
|52
|Jeremy Alcoba
|Honda
|1'36.897
|0.682
|15
|27
|Kaito Toba
|KTM
|1'36.961
|0.746
|16
|16
|Andrea Migno
|Honda
|1'37.105
|0.890
|17
|6
|Ryusei Yamanaka
|KTM
|1'37.195
|0.980
|18
|12
|Filip Salač
|KTM
|1'37.204
|0.989
|19
|31
|Adrian Fernandez
|Husqvarna
|1'37.229
|1.014
|20
|19
|Andi Gilang
|Honda
|1'37.317
|1.102
|21
|24
|Tatsuki Suzuki
|Honda
|1'37.329
|1.114
|22
|20
|Lorenzo Fellon
|Honda
|1'37.342
|1.127
|23
|54
|Riccardo Rossi
|KTM
|1'37.431
|1.216
|24
|38
|David Salvador
|Honda
|1'37.517
|1.302
|25
|73
|Maximilian Kofler
|KTM
|1'37.528
|1.313
|26
|99
|Carlos Tatay
|KTM
|1'37.620
|1.405
|27
|22
|Elia Bartolini
|KTM
|1'40.680
|4.465
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