Moto3 Portimao 3. antrenman: Garcia lider, Foggia ve Deniz Q1'de piste çıkacak

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Portimao'da gerçekleştirilen 3. antrenman seansının en iyi derecesi, Sergio Garcia'dan geldi. GasGas sürücüsü, 2:03.866'lık bir tur zaman ı ortaya koydu ve Izan Guevara'nın önünde ilk sırada yer aldı.

Seans içerisinde atılan turlar genel anlamda dünden daha yavaştı çünkü sabah saatlerinde yağan yağmur nedeniyle hava epey soğuktu ve pistin yüzünde çok fazla su vardı. Sadece beş sürücü cuma günkü derecesini geride bıraktı.

Garcia bu şartlarda 2:03.866'lık bir tur zamanı ortaya koysa da, bu tur kombine edilmiş derecelere etki etmedi.

Guevara 0.030 saniye geride ikinci en iyi zamanı yaparken, Ayumu Sasaki de sadece 0.039 saniye geride üçüncü oldu.

Scott Ogden'in dördüncü olduğu seansta, Dennis Foggia beşinci oldu. Fakat İtalyan sürücü, kombine edilmiş derecelerde ilk 14'e giremedi ve bu yüzden sıralama turlarının ilk bölümünde piste çıkacak.

Xavier Artigas altıncı en iyi zamanın sahibi olurken, Carlos Tatay yedinci, Jaume Masia sekizinci ve Tatsuki Suzuki dokuzuncu oldu. İlk onu Lorenzo Fellon tamamladı.

Temsilcimiz Deniz Öncü seans içerisinde kaza yapan isimlerden birisiydi ve 22. sırada yer aldı. Deniz, sıralama turlarının ilk bölümünde piste çıkmak zorunda kalacak.

3. antrenman sonucu: