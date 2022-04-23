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Moto3 Portimao 3. antrenman: Garcia lider, Foggia ve Deniz Q1'de piste çıkacak

Portimao'da gerçekleştirilen üçüncü Moto3 antrenman seansında Sergio Garcia zirvede yer aldı.

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Çeviren:
Kemal Şengül
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Moto3 Portimao 3. antrenman: Garcia lider, Foggia ve Deniz Q1'de piste çıkacak
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Portimao'da gerçekleştirilen 3. antrenman seansının en iyi derecesi, Sergio Garcia'dan geldi. GasGas sürücüsü, 2:03.866'lık bir tur zaman ı ortaya koydu ve Izan Guevara'nın önünde ilk sırada yer aldı.

Seans içerisinde atılan turlar genel anlamda dünden daha yavaştı çünkü sabah saatlerinde yağan yağmur nedeniyle hava epey soğuktu ve pistin yüzünde çok fazla su vardı. Sadece beş sürücü cuma günkü derecesini geride bıraktı.

Garcia bu şartlarda 2:03.866'lık bir tur zamanı ortaya koysa da, bu tur kombine edilmiş derecelere etki etmedi. 

Guevara 0.030 saniye geride ikinci en iyi zamanı yaparken, Ayumu Sasaki de sadece 0.039 saniye geride üçüncü oldu.

Scott Ogden'in dördüncü olduğu seansta, Dennis Foggia beşinci oldu. Fakat İtalyan sürücü, kombine edilmiş derecelerde ilk 14'e giremedi ve bu yüzden sıralama turlarının ilk bölümünde piste çıkacak.

Xavier Artigas altıncı en iyi zamanın sahibi olurken, Carlos Tatay yedinci, Jaume Masia sekizinci ve Tatsuki Suzuki dokuzuncu oldu. İlk onu Lorenzo Fellon tamamladı.

Temsilcimiz Deniz Öncü seans içerisinde kaza yapan isimlerden birisiydi ve 22. sırada yer aldı. Deniz, sıralama turlarının ilk bölümünde piste çıkmak zorunda kalacak.

3. antrenman sonucu:

Sıra Sürücü Motosiklet Tur Zaman Fark
1 Spain Sergio Garcia Dols GASGAS 16 2'03.866  
2 Spain Izan Guevara GASGAS 14 2'03.896 0.030
3 Japan Ayumu Sasaki Husqvarna 16 2'03.905 0.039
4 United Kingdom Scott Ogden Honda 13 2'03.999 0.133
5 Italy Dennis Foggia Honda 15 2'04.126 0.260
6 Spain Xavier Artigas CF MOTO 16 2'04.318 0.452
7 Spain Carlos Tatay CF MOTO 14 2'04.340 0.474
8 Spain Jaume Masia KTM 11 2'04.598 0.732
9 Japan Tatsuki Suzuki Honda 13 2'04.881 1.015
10 France Lorenzo Fellon Honda 15 2'04.882 1.016
11 Japan Kaito Toba KTM 15 2'05.061 1.195
12 United Kingdom Joshua Whatley Honda 14 2'05.148 1.282
13 Ivan Ortola KTM 16 2'05.209 1.343
14 Indonesia Mario Suryo Aji Honda 6 2'05.333 1.467
15 David Salvador Husqvarna 17 2'05.650 1.784
16 Brazil Diogo Moreira KTM 8 2'05.819 1.953
17 Spain Daniel Holgado KTM 9 2'05.830 1.964
18 Australia Joel Kelso KTM 14 2'06.136 2.270
19 Italy Stefano Nepa KTM 16 2'06.143 2.277
20 Italy Riccardo Rossi Honda 16 2'06.176 2.310
21 Syarifuddin Azman Honda 14 2'06.233 2.367
22 Turkey Deniz Öncü KTM 17 2'06.276 2.410
23 Japan Taiyo Furusato Honda 13 2'06.476 2.610
24 Italy Andrea Migno Honda 14 2'06.481 2.615
25 Spain Gerard Riu KTM 16 2'06.605 2.739
26 Japan Ryusei Yamanaka KTM 8 2'06.856 2.990
27 Italy Elia Bartolini KTM 14 2'06.914 3.048
28 David Alonso GASGAS 12 2'07.211 3.345
29 Italy Matteo Bertelle KTM 14 2'07.347 3.481
  Spain Ana Carrasco KTM 15 2'12.083 8.217
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