Gardner: "Binder ile mücadele etmek tam bir felaket"

Son Moto2 şampiyonu Remy Gardner, ilk MotoGP yarışında genel olarak RNF Yamaha'dan Darryn Binder ile mücadele etti. 2021'de Moto3'te yarışan Binder, hiç Moto2'de mücadele etmemiş, direkt olarak MotoGP'ye geçiş yapmıştı.

Gardner, Güney Afrikalı sürücüyü 0.012 saniye farkla mağlup ederek 15. oldu ve günün son puanını hanesine yazdırmayı başardı.

Ancak Avustralyalı sürücü, "sanki Moto3 motosikleti kullanıyormuş gibi" yarışan Binder'ı eleştirdi.

Gardner, "Bir puan almak güzel fakat burası asla ve asla olmak istediğimiz yer değil. Açıkçası yarışın ilk yarısında oldukça iyi ve oldukça hızlı hissettim."

"Önümdeki sürücüleri geçmek için mücadele ettim, fakat dürüst olmak gerekirse diğer üreticilere kıyasla daha hızlı olmayı bekliyordum."

"İlk turlarda bu benim için bir tür problemdi. Bir noktada Maverick [Vinales] ve [Andrea] Dovizioso'nun arkasındaydım ve sanırım hemen önümde Darryn vardı."

“Kendimi kötü hissetmedim, hatta onlarla aynı tempoda gidebileceğimi hissettim. Ama Darryn aramızdaydı ve onu bir türlü geçemedim."

"Moto3 bisikletindeymiş gibi sürüyordu, pistin her milimetresini kullanıyor ve yarış çizgisine dönerken asla arkasına bakmıyordu. Onunla mücadele etmek tam bir felaketti, dolayısıyla öndeki grubu da yakalayamadım."

"Darryn ile ilgili olarak, umarım onu ​​yakalayabilir ve onunla sohbet edebilirim. Bunlar Moto3 motosikletleri değil ve biz ön sıralar için değil, arka sıralar için savaşıyoruz. Yani, bu sıralarda mücadele ederken maymunlar gibi sürmemize gerek yok.

"Bu onun ilk MotoGP yarışı ve unutmayalım ki o direkt Moto3'ten geçiş yapmış bir sürücü. Umarım onunla konuşabilirim. Gelecekte daha iyi olacak." dedi.

Gardner'ın yorumlarına şaşıran Binder ise kendi adına, sadece bir puan için dahi çok sıkı mücadele ettiğini söyledi.

Binder, "Onun tam olarak hangi konuda mutsuz olduğunu bilmiyorum. Ben ve Remy yarış boyunca mücadele ettik, birbirimizi birçok kez geçtik.

"Ve özellikle son turda iyi bir şans verdim, nitekim bu sezonun henüz ilk yarışı. Tabii, sadece 15. sıra için savaşıyoruz ama günün sonunda onu yenmek istedim, yarışı en ön sırada bitiren çaylak olmak istedim ve o bir puanı istedim."

"Yani, sadece içeriye iyi bir hamle yaptım, herhangi bir şekilde temasımız olmadı ya da başka bir şey yapmadım.

"Bilmiyorum, söyleyeceklerini duymam lazım, tam olarak ne demek istediğini anlamıyorum. Ama kendi açımdan ben sadece yarışıyordum." dedi.

