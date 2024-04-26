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Formula 1 İspanya GP

F1'in yeni arkaya bakan kamerasından ne beklenmeli?

Formula 1 taraftarları, F1 Komisyonu'nun bu hafta verdiği onayın ardından İspanya Grand Prix'sinde yepyeni bir kamera açısını deneyimlemeye hazırlanıyor.

Jonathan Noble
Jonathan Noble
Nico Hulkenberg, Haas VF-24, arrives on the grid before the race

Fotoğraf: Mark Sutton

Perşembe günü Cenevre'de bir araya gelen takımlar ve serinin patronları yeni bir puan yapısı üzerinde anlaşmaya varamazken, Haziran ayındaki Barselona etkinliğinden itibaren yeni arkaya bakan kameralar için planları imzaladılar.

Yeni kamera, aracın arkasından çıkan arka çarpışma yapısının üzerine yerleştirileceğinden, taraftarlara araçları takip ederken benzersiz bir bakış açısı sunacak.

Bu, F1'in şimdiye kadar sahip olduğu, arkaya bakan kameranın aracın ortasında kokpitin yanında yer almasına göre büyük bir değişiklik olacak.

Yani daha önce arka görüş motor kapağı ve arka kanadı içerirken, yeni açı arkada derli toplu bir görünüm sunacak - ki bu da arabalar çok yakın mücadele ederken son derece muhteşem olacak.

Bu yılın başlarında Autosport'a planlar hakkında konuşan F1'in yayın ve medya direktörü Dean Locke, yeni açının diğer yarış kategorilerinde, özellikle de salon ve touring yarışlarında elde edilen bazı muhteşem görselleri yansıtabileceğini söyledi.

Locke, "[Önceki] takla barından arkaya bakan kameramız iyi, ancak aracın ortasında."

"Yani, Porsche Supercup'ta yaptığımız gibi arka ışığa kamera koyup araçları gerçekten yakın göstermiyoruz." demişti.

Fotoğraf tarafından: Andy Hone / Motorsport Images

F1 geçen yıl Aston Martin ve FIA ile birlikte yeni arkaya bakan kamera ile bazı denemeler yaptı.

Sunulan manzara muhteşem olsa da, kamerayı böylesine uç bir konuma yerleştirmenin zorlukları da yok değildi.

Locke şunları ekledi: "Gerçekten harikaydı ve çok hoşumuza gitti ama işlemcimizden çok uzakta. Dört metre ve bu tür bir kabloda oldukça fazla parazit ve benzeri şeyler olabiliyor. Bu yüzden bazı sorunlar üzerinde çalışıyorduk."

Teknik sorunların üstesinden gelindiğinde, son engel hem takımlardan hem de FIA'dan onay almaktı çünkü kameranın konumu aracın güvenlik açısından kritik bir bölgesindeydi.

Ancak kameranın kullanımında herhangi bir olumsuzluk olmadığı konusunda herkesin rahat olmasıyla birlikte, İspanya GP'sinden itibaren kameraların etkinliklerde düzgün bir şekilde çalıştırılması için plan imzalandı.

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