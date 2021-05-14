Moto3 Fransa 1. antrenman: McPhee en hızlısı

Islak ve soğuk şartlarda gerçekleştirilen ilk antrenman seansında 1:53.294 yapan John McPhee zirvede yer almayı başardı. Honda sürücünün turu, ikinci sıradaki Pedro Acosta ve üçüncü sıradaki Sergio Garcia'dan yarım saniye daha iyiydi.

Günün ilk seansında şartlar, kolay olmaktan çok uzaktı. Başlangıçta yağmur yağmadı ancak ıslak ve dokuz derecelik hava nedeniyle şartlar çok zordu. Bu, antrenman seansının başlangıcında bazı kazalara neden oldu.

Andrea Migno ve Alcoba henüz ısınma turlarında kaza yaptılar. Kısa bir süre sonra Andi Farid Izdihar ve Carlos Tatay da üçüncü virajda yerde kaldı.

Zorlu şartlara rağmen Acosta'nın takım arkadaşı Jaume Masia, genel olarak seansın lideri olmayı başardı. Daha sonra liderliği McPhee aldı.

Son 10 dakikaya girerken hafif yağmur başladı ve bu da kazaların yeniden artmasına neden oldu. Acosta ıslak zeminde ikinci kazasını yaptı. Romano Fenati, Darryn Binder ve Maximilian Kofler de kendilerini çakıl havuzunda buldular.

40 dakikalık seansta toplam 17 kaza oldu. Sonuç olarak Rodrigo, seansı McPhee, Acosta ve Garcia'nın ardında dördüncü bitirdi. İlk beşi Tatsuki Tsuzuki tamamladı.

Izdihar zorlu şartlarda altıncı olurken, Adrian Fernandez yedinci, Filip Salac sekizinci, Migno dokuzuncu ve Masia onuncu oldu.

Temsilcimiz Deniz Öncü, seansı 27. sırada bitirdi.

Seans sonucu: