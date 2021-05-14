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Moto3 / Le Mans Antrenman raporu

Moto3 Fransa 1. antrenman: McPhee en hızlısı

Ekleyen:
, Writer
Çeviren:
Kemal Şengül
, Kıdemli Editör

Fransa'da gerçekleştirilen ilk Moto3 antrenman seansını John McPhee ilk sırada tamamladı.

Moto3 Fransa 1. antrenman: McPhee en hızlısı

Islak ve soğuk şartlarda gerçekleştirilen ilk antrenman seansında 1:53.294 yapan John McPhee zirvede yer almayı başardı. Honda sürücünün turu, ikinci sıradaki Pedro Acosta ve üçüncü sıradaki Sergio Garcia'dan yarım saniye daha iyiydi.

Günün ilk seansında şartlar, kolay olmaktan çok uzaktı. Başlangıçta yağmur yağmadı ancak ıslak ve dokuz derecelik hava nedeniyle şartlar çok zordu. Bu, antrenman seansının başlangıcında bazı kazalara neden oldu.

Andrea Migno ve Alcoba henüz ısınma turlarında kaza yaptılar. Kısa bir süre sonra Andi Farid Izdihar ve Carlos Tatay da üçüncü virajda yerde kaldı.

 

Zorlu şartlara rağmen Acosta'nın takım arkadaşı Jaume Masia, genel olarak seansın lideri olmayı başardı. Daha sonra liderliği McPhee aldı.

Son 10 dakikaya girerken hafif yağmur başladı ve bu da kazaların yeniden artmasına neden oldu. Acosta ıslak zeminde ikinci kazasını yaptı. Romano Fenati, Darryn Binder ve Maximilian Kofler de kendilerini çakıl havuzunda buldular.

40 dakikalık seansta toplam 17 kaza oldu. Sonuç olarak Rodrigo, seansı McPhee, Acosta ve Garcia'nın ardında dördüncü bitirdi. İlk beşi Tatsuki Tsuzuki tamamladı.

Izdihar zorlu şartlarda altıncı olurken, Adrian Fernandez yedinci, Filip Salac sekizinci, Migno dokuzuncu ve Masia onuncu oldu.

Temsilcimiz Deniz Öncü, seansı 27. sırada bitirdi.

Seans sonucu:

Sıra Sürücü Motosiklet Tur Zaman Fark
1 United Kingdom John McPhee Honda 16 1'53.294  
2 Spain Pedro Acosta KTM 16 1'53.857 0.563
3 Spain Sergio Garcia Dols GASGAS 18 1'53.890 0.596
4 Argentina Gabriel Rodrigo Honda 19 1'53.933 0.639
5 Japan Tatsuki Suzuki Honda 18 1'54.119 0.825
6 Indonesia Andi Gilang Honda 13 1'54.219 0.925
7 Mexico Adrian Fernandez Husqvarna 15 1'54.250 0.956
8 Czech Republic Filip Salač Honda 17 1'54.252 0.958
9 Italy Andrea Migno Honda 12 1'54.332 1.038
10 Spain Jaume Masia KTM 15 1'54.474 1.180
11 Spain Xavier Artigas Honda 17 1'54.530 1.236
12 Italy Niccolò Antonelli KTM 17 1'54.621 1.327
13 Italy Riccardo Rossi KTM 17 1'54.737 1.443
14 Japan Yuki Kunii Honda 17 1'54.761 1.467
15 South Africa Darryn Binder Honda 16 1'54.831 1.537
16 Italy Romano Fenati Husqvarna 13 1'55.288 1.994
17 Switzerland Jason Dupasquier KTM 15 1'55.810 2.516
18 Spain Izan Guevara GASGAS 20 1'55.946 2.652
19 Italy Stefano Nepa KTM 18 1'56.017 2.723
20 Italy Dennis Foggia Honda 10 1'56.040 2.746
21 Japan Ayumu Sasaki KTM 17 1'56.054 2.760
22 Austria Maximilian Kofler KTM 15 1'56.138 2.844
23 Spain Carlos Tatay KTM 11 1'56.256 2.962
24 Japan Kaito Toba KTM 12 1'56.263 2.969
25 France Lorenzo Fellon Honda 14 1'56.334 3.040
26 Japan Ryusei Yamanaka KTM 16 1'56.342 3.048
27 Turkey Deniz Öncü KTM 12 1'57.086 3.792
28 Takuma Matsuyama Honda 10 1'58.547 5.253
  Spain Jeremy Alcoba Honda 9 2'01.427 8.133
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Bu Haber Hakkında

Seri Moto3
Etkinlik Le Mans
Pilotlar John McPhee
Takımlar Petronas Sprinta Racing
Editör Juliane Ziegengeist

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