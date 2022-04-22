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Moto3 Portimao 1. antrenman: Yağmur alında çaylak Holgado lider

Auf nasser Strecke führt Rookie Daniel Holgado das Moto3-Feld im ersten Freien Training von Portimao mit Vorsprung an - Die Bedingungen fordern einige Sturzopfer

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Çeviren:
Kemal Şengül
, Şef Editör
Moto3 Portimao 1. antrenman: Yağmur alında çaylak Holgado lider
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Cuma sabahı Portimao'da gerçekleştirilen antrenman turlarının başlangıcında yağmur vardı ve pistteki sıcaklık sadece 12 dereceydi. Çaylak Daniel Holgado, bu zorlu şartlarda en hızlı isim olurken, Lorenzo Fellon ve Andrea Migno ilk üçü tamamladı.

Şartların ne kadar zor olduğu ilk bölümde çok belliydi. Adrian Fernandez ve Ryusei Yamanaka, piste çıktıkten hemen sonra kaza yaptılar. Kısa bir süre sonra Elia Bartolini ve Fellon da kaza yaptı.

Pistte çok fazla su vardı ve sürücülere zor anlar yaşattı. Ayrıca Sergio Garcia (GasGas) 7. virajda arka tekerleği hasar alınca seansa devam edemedi.

Tüm bunların yaşandığı seansta en iyi derece 2:02.658 yapan Holgado'dan geldi. Çaylak sürücünün en iyi zamanını 0.610 saniye geriden Fellon takip etti.

Midno, Izan Guevara'nın hemen önünde üçüncü olurken, David Salvador (Husqvarna) beşinci ve Taiyo Furusato (Honda) altıncı oldu.

İlk onu Ayumu Sasaki (Husqvarna), Yamanaka, Scott Ogden (Honda) ve Riccardo Rossi (Honda) tamamladı.

Rossi kaza yapan sürücüler arasındaydı. Ayrıca griddeki tek kadın Ana Carrasco (KTM), seansın son dakikalarında kaza yaptı.

Carrasco'ya ek olarak, Bertelle, Bartolini ve Fernandez'in en iyi zamanları, %107'nin dışında kaldığı için klasmanda yer almadı.

Temsilcimiz Deniz Öncü,  zorlu şartlarda 15 tur attı ve 2:04.218'lik turuyla 1.5 saniye geride 15. oldu.

Seans sonucu:

Sıra Sürücü Motosiklet Tur Zaman Fark
1 Spain Daniel Holgado KTM 15 2'02.658  
2 France Lorenzo Fellon Honda 10 2'03.268 0.610
3 Italy Andrea Migno Honda 16 2'03.397 0.739
4 Spain Izan Guevara GASGAS 16 2'03.488 0.830
5 David Salvador Husqvarna 17 2'03.551 0.893
6 Japan Taiyo Furusato Honda 14 2'03.729 1.071
7 Japan Ayumu Sasaki Husqvarna 18 2'03.921 1.263
8 Japan Ryusei Yamanaka KTM 14 2'03.972 1.314
9 United Kingdom Scott Ogden Honda 16 2'03.996 1.338
10 Italy Riccardo Rossi Honda 14 2'04.034 1.376
11 Spain Jaume Masia KTM 15 2'04.062 1.404
12 Spain Carlos Tatay CF MOTO 13 2'04.076 1.418
13 Japan Tatsuki Suzuki Honda 16 2'04.156 1.498
14 Indonesia Mario Suryo Aji Honda 15 2'04.191 1.533
15 Turkey Deniz Öncü KTM 15 2'04.218 1.560
16 Brazil Diogo Moreira KTM 14 2'04.238 1.580
17 Italy Dennis Foggia Honda 16 2'04.379 1.721
18 Spain Sergio Garcia Dols GASGAS 7 2'04.724 2.066
19 Italy Stefano Nepa KTM 16 2'04.843 2.185
20 Ivan Ortola KTM 11 2'04.964 2.306
21 Spain Gerard Riu KTM 16 2'05.090 2.432
22 Syarifuddin Azman Honda 15 2'05.463 2.805
23 United Kingdom Joshua Whatley Honda 15 2'06.011 3.353
24 David Alonso GASGAS 15 2'06.128 3.470
25 Australia Joel Kelso KTM 14 2'06.686 4.028
26 Japan Kaito Toba KTM 14 2'06.892 4.234
27 Spain Xavier Artigas CF MOTO 11 2'07.133 4.475
28 Italy Matteo Bertelle KTM 4    
29 Spain Ana Carrasco KTM 14    
30 Italy Elia Bartolini KTM 3    
31 Mexico Adrian Fernandez KTM 0    
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