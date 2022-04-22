Moto3 Portimao 1. antrenman: Yağmur alında çaylak Holgado lider

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Cuma sabahı Portimao'da gerçekleştirilen antrenman turlarının başlangıcında yağmur vardı ve pistteki sıcaklık sadece 12 dereceydi. Çaylak Daniel Holgado, bu zorlu şartlarda en hızlı isim olurken, Lorenzo Fellon ve Andrea Migno ilk üçü tamamladı.

Şartların ne kadar zor olduğu ilk bölümde çok belliydi. Adrian Fernandez ve Ryusei Yamanaka, piste çıktıkten hemen sonra kaza yaptılar. Kısa bir süre sonra Elia Bartolini ve Fellon da kaza yaptı.

Pistte çok fazla su vardı ve sürücülere zor anlar yaşattı. Ayrıca Sergio Garcia (GasGas) 7. virajda arka tekerleği hasar alınca seansa devam edemedi.

Tüm bunların yaşandığı seansta en iyi derece 2:02.658 yapan Holgado'dan geldi. Çaylak sürücünün en iyi zamanını 0.610 saniye geriden Fellon takip etti.

Midno, Izan Guevara'nın hemen önünde üçüncü olurken, David Salvador (Husqvarna) beşinci ve Taiyo Furusato (Honda) altıncı oldu.

İlk onu Ayumu Sasaki (Husqvarna), Yamanaka, Scott Ogden (Honda) ve Riccardo Rossi (Honda) tamamladı.

Rossi kaza yapan sürücüler arasındaydı. Ayrıca griddeki tek kadın Ana Carrasco (KTM), seansın son dakikalarında kaza yaptı.

Carrasco'ya ek olarak, Bertelle, Bartolini ve Fernandez'in en iyi zamanları, %107'nin dışında kaldığı için klasmanda yer almadı.

Temsilcimiz Deniz Öncü, zorlu şartlarda 15 tur attı ve 2:04.218'lik turuyla 1.5 saniye geride 15. oldu.

Seans sonucu: