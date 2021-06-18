Wolff: "Tempomuz genel anlamda iyiydi"

Wolff, Mercedes için pozitif geçen bir günün ardından tempolarından memnun. Avusturyalı, "Ön taraf her zaman yakın oluyor. Bazı sürüşlerimizi iyiydi, bazıları daha az iyiydi ama genel olarak iyi bir tempomuz vardı." ifadelerini kullandı.

Lewis Hamilton ve Valtteri Bottas, bu hafta sonu kendi aralarında şasilerini değiştirdiler. Hamilton, Bottas'ın şasisini ve Bottas, Hamilton'ın şasisini kullanıyor.

Hamilton, 2. antrenman seansında sürdüğü şaside bir şeylerin yanlış olduğunu söylemişti. Wolff, bu değişimin arkasındaki nedeni ve şaside neyin yanlış olduğunu şöyle açıkladı: "Evet, biz her zaman parçalarımızı değiştiriyoruz. Bu kullanılmaya devam eden şasiler planının bir parçası, bu şasilerin ikinci senesi ve bir şasiye milyonlarca mil yüklemek istemiyoruz."

"Geri bildirimleri almak güzel. Eğer sürücüyü rahatlatacaksa, yedek bir şasimiz var ki o tamamıyla yeni bir şasi, onu kullanabiliriz."

"O şasi (Hamilton'ın bugün kullandığı şasi), Monako'da yüceltilen şasiydi çünkü Valtteri, o şasiyle önlerde yarışıyordu ama hiç belli olmaz. Mühendisleri dinliyorsunuz ve onlar bunun tamamıyla test edildiğini ve bir fark olmaması gerektiğini söylüyor."

"Ancak eğer sürücü böyle hissetmiyorsa, burada bir şey kanıtlamanıza gerek yok. O zaman sadece şasiyi değiştirmeniz gerek."

İkinci virajda piste paralel uzanmayan kerbler bulunmakta. İlk seansta Bottas bu bölüme taşmış ve kerblerin üstünden geçmesinin ardından aracın ön kanadında ve tabanında hasar meydana gelmişti.

İkinci seansta ise Max Verstappen aynısı yaşamıştı.

Bottas'ın aldığı hasarın ardından Mercedes'ten Ron Meadows, FIA'dan Jonathan Wheatley'e kerblerin kaldırılması gerektiğini söylemişti.

Wolff'un bu konu hakkındaki görüşleri şöyle: "Bence kerblerin araçların pistten çok taşmadığı virajlarda olmaları gerektiğini biliyoruz ama belki de bu kerbler, sert olmuş çünkü araçları kırıyorlar.

F1, Fransa'ya gelirken en çok konuşulan lastik basınçları olmuştu. Pirelli lastik patlamalarının "lastiklerin kullanıldığı koşullardan" dolayı gerçekleştiğini söyleyerek, takımların lastik basınçlarıyla oynadığını ima etmişti.

FIA takımlara konu hakkında uzun bir teknik direktif yollamış ve bu konudaki kontrollerini arttırmıştı.

7 kez dünya şampiyonu Lewis Hamilton, patlamalarda suçun Pirelli'de olmadığını belirtirken; Alpine'den Marcin Budkowski ise "takımlar basınçlarla oynadıysa, durum oldukça endişe verici" demişti.

Wolff'un getirilen yeni kurallar hakkındaki düşünceleri şu şekilde: "Bence bu, tamamıyla her şeyi doğru bir şekilde kontrol etmekle alakalı ve bazı şeylerin açıklığa kavuşturulması gerektiği açıktı."

"Enteresan bir şekilde, bazı araçların lastikleri yarışın ardından daha düşük basınçlardaydı. Pirelli ve FIA'ya sorulacak soru da bazı araçları neden yarışın ardından neden daha az basınca sahip olduklarıydı. Bu yüzden hangi değerlerin ölçüleceğini açıklığa kavuşturdular."

Wolff'a yeni getirilen kuralların, performans tablosunu baştan aşağı değiştirip değiştiremeyeceği soruldu. Wolff, bu soruyu "Hayır, F1'de böyle bir şey yok. Performans tablosunu baştan sona değiştirebilecek tek bir faktör yok. Birçok küçük kazanım ya da kayıp bunu sağlıyor." şeklinde yanıtladı.

Azerbaycan Grand Prix'sinde Hamilton'ın "brake magic" tuşuna basarak dışarı uçmasının ardından, Mercedes bu yarışlık geçici bir çözüm olarak bu tuşun üstünü bir kapakla kapamıştı.

Wolff, konu hakkında "Sadece tuşun üstüne bir kapak koyduk, bu kadar basit. Şimdi tuşa nasıl ulaşacağımızı anlamamız gerek çünkü şu an o tuşa nasıl dokunacağı konusunda mutlu olmadığını söylüyor." ifadelerini kullandı.

Lewis Hamilton, Mercedes W12 Fotoğraf: Drew Gibson / Motorsport Images