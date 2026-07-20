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Formula 1 Belçika GP

Wolff açıkladı: Antonelli'yi F1'in en iyilerinden biri yapan şey ne?

Antonelli'nin gelişimini değerlendiren Mercedes Takım Patronu Wolff, genç pilotun soğukkanlılığına ve duygusal olgunluğuna dikkat çekti.

Benjamin Vinel Neşe Akkoyun
Yayın tarihi:
Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Sadece 12 ay önce Spa-Francorchamps’ta gözyaşlarını tutmakta zorlanan hem sprint hem de ana yarış sıralamalarında ilk bölümde elenip hafta sonunu puansız kapatan çaylak bir pilot; bu yıl aldığı zaferlerle adından söz ettirmeyi başarıyor.

Belçika GP’sindeki zaferiyle bu sezonki 6. galibiyetini elde eden Kimi Antonelli, pilotlar şampiyonasında en yakın takipçisi Lewis Hamilton ile arasındaki puan farkını 45’e çıkardı.

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Geçen yıl hata yapmaya meyilli 18 yaşındaki bir çaylaktan, bugün gridin yıldızına dönüşen İtalyan pilotun başarısını yorumlayan Mercedes Takım Patronu Toto Wolff, sürecin arkasındaki zihinsel ve teknik olgunluğa vurgu yaptı.

Kimi Antonelli’nin gelişiminin kendilerini de şaşırttığını belirten Toto Wolff, genç pilotun takıma katkılarını şu sözlerle anlattı: "Açıkçası hepimiz şaşkınız. İlk sezonu tam da beklediğimiz gibi geçmişti; yeteneğinin parladığı harika anların yanında, sezon ortasında sonuç alamadığı çok zorlu dönemler de olmuştu.”

“Kış arasından sonraysa çevreyi, baskıyı, takımın teknik ve pazarlama tarafındaki beklentilerini ve pistleri zaten biliyordu.”

“Ancak beklenmedik şey, kendisine kazandırdığı o sakinlik ve hızlı öğrenme kabiliyeti oldu.”

“Kimi ister iyi ister kötü bir seans geçirsin, seans sonrası değerlendirmelerde duygularında en ufak bir değişim göremezsiniz. Tamamen mantık odaklı yaklaşır: 'Problem ne? Nasıl çözeriz? Önümüze nasıl bakarız?' Bu tamamen yeni bir özellik. Kazandığında bile 19 yaşındaki bir gencin vereceği o kontrolsüz heyecanı görmüyorsunuz.”

Aynı şekilde sonuç alamadığında... Barselona’da araç yarış dışı kaldığında ya da Silverstone’da, takıma geri dönüp 'Bu mekanik bir spor, böyle şeyler yaşanabilir' diyen kişi kendisiydi. Henüz 19 yaşında! Bunu görmek gerçekten çok etkileyici.”

“Bence bu zihniyet ve tutum, yeteneğinin kariyerinin bu kadar başında parlamasını sağlayan en büyük etken.”

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes, Toto Wolff, Mercedes

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes, Toto Wolff, Mercedes

Photo by: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

Yarış sonrası basın toplantısında 12 ay önceki o zorlu Spa hafta sonu hatırlatıldığında, Antonelli o günlerde böyle bir başarıyı hayal bile edemediğini dürüstçe dile getirdi:

"Hayır, kesinlikle hayal edemezdim. Geçen yıl burada sanırım kariyerimin en dip noktasını yaşadım; zihinsel olarak benim için çok ama çok zor bir hafta sonuydu.”

“Ancak bu yıl kesinlikle çok daha iyiydi. Eğer bana geçen yıl bu başarıları sorsaydınız, muhtemelen 'hayır' derdim.”

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