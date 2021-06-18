Biletler
Oturum aç

Motorsport Network

TV Biletler Mağaza Giorgio Piola İlanlar

Uygulamalarımızı indirin

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Biletler Mağaza Giorgio Piola İlanlar
Önceki / Wolff: "Tempomuz genel anlamda iyiydi" Sonraki / Alpine: “Ocon’un yeni kontratında Mercedes’e geçmesine izin veren bir madde yok”
Formula 1 / Fransa GP Haberler

Ricciardo: "İkinci seansta neden yavaş kaldık bilmiyorum"

Ekleyen:
, Kıdemli Editör

McLaren pilotu Daniel Ricciardo, ikinci antrenman seansında tempo olarak geride kalmalarının sebebini bilmediğini dile getirdi.

Ricciardo: "İkinci seansta neden yavaş kaldık bilmiyorum"

Daniel Ricciardo ilk antrenman seansında 1:34.644 yapıp seansı altıncı sırada tamamlarken, ikinci seansta 1:34.079 yaptı ve ancak 14. olabildi.

Lando Norris ise ikinci seansı ancak 10. sırada tamamlarken, turu Ricciardo'dan yaklaşık 0.2 saniye daha iyiydi. McLaren bu yıl cuma günleri genel olarak iyi bir tempo yakalamakta zorlanıyor ve cumartesi günleri iyi bir adım atmayı başarıyor.

Hissiyatı hakkında Ricciardo şöyle yanıt verdi: "Sabahki hissiyat iyiydi. Bence iyi bir başlangıç yaptık."

"Öğleden sonra ise biraz yanıltıcı geçti. Hâlâ neden hız kaybı yaşadığımızdan pek emin değilim, yani pist biraz değişti. Pist sıcaklığının muhtemelen 10 derece arttığını düşünüyorum, bu yüzden bunun kesinlikle denge üzerinde biraz etkisi var. Sanki biz bir adım geri giderken, diğerleri bir adım ileri gitmiş gibi, bu yüzden pek endişelenmiyoruz."

"Fakat evet, bu akşam neler olduğuna bakacağız, durumu anlamaya çalışacağız ve yarın sabah çıkıp, bu sabah gösterdiğimiz tempoyu göstermeye çalışacağız."

Ricciardo bu hafta sonu araca daha fazla güvenebildiğini ve bunda pistin önemli olduğunu dile getirdi.

Artık araçta güven kazanıp kazanmadığı sorusuna, "Evet,  bu tarz bir pistte sürüş yapmanın biraz daha kolay olduğunu düşünüyorum."

"Yani bu sabah kısa bir sürede iyi bir tempo yakaladık. Bu yüzden şimdi aşağı yukarı olması gereken yerde olduğumu düşünüyorum. Fakat, son birkaç ondalığı bulabilmek için aracın ne yaptığını gerçekten iyi bilmeniz gerekiyor. Yani şu anda elde etmeye çalıştığım şey bu."

"Genel olarak şimdi daha çabuk tempo yakalıyoruz ki bunun doğru yönde bir adım olduğunu düşünüyorum." cevabını verdi.

Ricciardo, sıralama turları hedefini ise, "Son bölümün üstlerinde olmak istiyorum. Bence ilk altı ya da yedide olmak kesinlikle sağlam bir cumartesi günü olurdu." sözleriyle açıkladı.

Daniel Ricciardo, McLaren MCL35M

Daniel Ricciardo, McLaren MCL35M

Fotoğraf: Charles Coates / Motorsport Images

paylaşım
yorumlar
Wolff: "Tempomuz genel anlamda iyiydi"

Önceki haber

Wolff: "Tempomuz genel anlamda iyiydi"

Sonraki haber

Alpine: “Ocon’un yeni kontratında Mercedes’e geçmesine izin veren bir madde yok”

Alpine: “Ocon’un yeni kontratında Mercedes’e geçmesine izin veren bir madde yok”
Yorumları görüntüle

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Fransa GP 2. antrenman: Verstappen, Bottas'ın 0.008 saniye önünde lider!

5s
2
Formula 1

Vettel: "Araçta daha fazla potansiyel var"

1s
3
Formula 1

Mercedes, Fransa GP öncesinde Bottas ve Hamilton'ın şasilerini değiştirdi

4s
4
Formula 1

Norris: "Aracı sürmeyi daha kolay bir hale getirmeliyiz"

45 dk
5
Formula 1

Fransa GP 1. antrenman: Bottas lider, Mercedes 1-2

8s
Son Haberler
Alonso: "Şimdiye kadar oldukça hızlı görünüyoruz"
F1

Alonso: "Şimdiye kadar oldukça hızlı görünüyoruz"

10dk
Norris: "Aracı sürmeyi daha kolay bir hale getirmeliyiz"
F1

Norris: "Aracı sürmeyi daha kolay bir hale getirmeliyiz"

45dk
Vettel: "Araçta daha fazla potansiyel var"
F1

Vettel: "Araçta daha fazla potansiyel var"

1s
Alpine: “Ocon’un yeni kontratında Mercedes’e geçmesine izin veren bir madde yok”
F1

Alpine: “Ocon’un yeni kontratında Mercedes’e geçmesine izin veren bir madde yok”

1s
Ricciardo: "İkinci seansta neden yavaş kaldık bilmiyorum"
F1

Ricciardo: "İkinci seansta neden yavaş kaldık bilmiyorum"

1s
Son Videolar
Motorsport.com Türkiye - 2021 Azerbaycan GP Sohbeti 01:05:06
Formula 1
8 Haz 2021

Motorsport.com Türkiye - 2021 Azerbaycan GP Sohbeti

Formula 1: Mercedes'in 04:04
Formula 1
7 Haz 2021

Formula 1: Mercedes'in "sihirli düğmesi" nedir?

Pirelli'nin Bakü'de patlayan lastikleri incelemesi bekleniyor 01:08
Formula 1
7 Haz 2021

Pirelli'nin Bakü'de patlayan lastikleri incelemesi bekleniyor

2021 Azerbaycan GP - Motorsport.com Türkiye yarış sonrası sohbeti 00:00
Formula 1
6 Haz 2021

2021 Azerbaycan GP - Motorsport.com Türkiye yarış sonrası sohbeti

Formula 1: Esnek kanatlar açıklandı 04:35
Formula 1
3 Haz 2021

Formula 1: Esnek kanatlar açıklandı

Kemal Şengül Daha fazlası
Kemal Şengül
Alonso: "Şimdiye kadar oldukça hızlı görünüyoruz" Fransa GP
Formula 1

Alonso: "Şimdiye kadar oldukça hızlı görünüyoruz"

Vettel: "Araçta daha fazla potansiyel var" Fransa GP
Formula 1

Vettel: "Araçta daha fazla potansiyel var"

Perez: "Göründüğü kadar kötü değiliz" Fransa GP
Formula 1

Perez: "Göründüğü kadar kötü değiliz"

Çok Okunanlar Bugün

Fransa GP 2. antrenman: Verstappen, Bottas'ın 0.008 saniye önünde lider!
Formula 1 Formula 1

Fransa GP 2. antrenman: Verstappen, Bottas'ın 0.008 saniye önünde lider!

Vettel: "Araçta daha fazla potansiyel var"
Formula 1 Formula 1

Vettel: "Araçta daha fazla potansiyel var"

Mercedes, Fransa GP öncesinde Bottas ve Hamilton'ın şasilerini değiştirdi
Formula 1 Formula 1

Mercedes, Fransa GP öncesinde Bottas ve Hamilton'ın şasilerini değiştirdi

Pilotlar, Fransa'daki Pirelli toplantısını boykot etmiş
Formula 1 Formula 1

Pilotlar, Fransa'daki Pirelli toplantısını boykot etmiş

Norris: "Aracı sürmeyi daha kolay bir hale getirmeliyiz"
Formula 1 Formula 1

Norris: "Aracı sürmeyi daha kolay bir hale getirmeliyiz"

Hamilton: “Herkes için zor bir hafta sonu olacak”
Formula 1 Formula 1

Hamilton: “Herkes için zor bir hafta sonu olacak”

Alonso: "Şimdiye kadar oldukça hızlı görünüyoruz"
Formula 1 Formula 1

Alonso: "Şimdiye kadar oldukça hızlı görünüyoruz"

Fransa GP 1. antrenman: Bottas lider, Mercedes 1-2
Formula 1 Formula 1

Fransa GP 1. antrenman: Bottas lider, Mercedes 1-2

Son Haberler

Alonso: "Şimdiye kadar oldukça hızlı görünüyoruz"
Formula 1 Formula 1

Alonso: "Şimdiye kadar oldukça hızlı görünüyoruz"

Norris: "Aracı sürmeyi daha kolay bir hale getirmeliyiz"
Formula 1 Formula 1

Norris: "Aracı sürmeyi daha kolay bir hale getirmeliyiz"

Vettel: "Araçta daha fazla potansiyel var"
Formula 1 Formula 1

Vettel: "Araçta daha fazla potansiyel var"

Alpine: “Ocon’un yeni kontratında Mercedes’e geçmesine izin veren bir madde yok”
Formula 1 Formula 1

Alpine: “Ocon’un yeni kontratında Mercedes’e geçmesine izin veren bir madde yok”

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.