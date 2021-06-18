Ricciardo: "İkinci seansta neden yavaş kaldık bilmiyorum"

Daniel Ricciardo ilk antrenman seansında 1:34.644 yapıp seansı altıncı sırada tamamlarken, ikinci seansta 1:34.079 yaptı ve ancak 14. olabildi.

Lando Norris ise ikinci seansı ancak 10. sırada tamamlarken, turu Ricciardo'dan yaklaşık 0.2 saniye daha iyiydi. McLaren bu yıl cuma günleri genel olarak iyi bir tempo yakalamakta zorlanıyor ve cumartesi günleri iyi bir adım atmayı başarıyor.

Hissiyatı hakkında Ricciardo şöyle yanıt verdi: "Sabahki hissiyat iyiydi. Bence iyi bir başlangıç yaptık."

"Öğleden sonra ise biraz yanıltıcı geçti. Hâlâ neden hız kaybı yaşadığımızdan pek emin değilim, yani pist biraz değişti. Pist sıcaklığının muhtemelen 10 derece arttığını düşünüyorum, bu yüzden bunun kesinlikle denge üzerinde biraz etkisi var. Sanki biz bir adım geri giderken, diğerleri bir adım ileri gitmiş gibi, bu yüzden pek endişelenmiyoruz."

"Fakat evet, bu akşam neler olduğuna bakacağız, durumu anlamaya çalışacağız ve yarın sabah çıkıp, bu sabah gösterdiğimiz tempoyu göstermeye çalışacağız."

Ricciardo bu hafta sonu araca daha fazla güvenebildiğini ve bunda pistin önemli olduğunu dile getirdi.

Artık araçta güven kazanıp kazanmadığı sorusuna, "Evet, bu tarz bir pistte sürüş yapmanın biraz daha kolay olduğunu düşünüyorum."

"Yani bu sabah kısa bir sürede iyi bir tempo yakaladık. Bu yüzden şimdi aşağı yukarı olması gereken yerde olduğumu düşünüyorum. Fakat, son birkaç ondalığı bulabilmek için aracın ne yaptığını gerçekten iyi bilmeniz gerekiyor. Yani şu anda elde etmeye çalıştığım şey bu."

"Genel olarak şimdi daha çabuk tempo yakalıyoruz ki bunun doğru yönde bir adım olduğunu düşünüyorum." cevabını verdi.

Ricciardo, sıralama turları hedefini ise, "Son bölümün üstlerinde olmak istiyorum. Bence ilk altı ya da yedide olmak kesinlikle sağlam bir cumartesi günü olurdu." sözleriyle açıkladı.

Daniel Ricciardo, McLaren MCL35M Fotoğraf: Charles Coates / Motorsport Images