Montoya, Belçika GP’de Hamilton’un aldığı cezayı değerlendirdi: “Kazaya o sebep oldu”

Spa-Francorchamps'taki yarışa 3. sıradan başlayan Russell, startta yaşadığı ani elektriksel güç kaybı nedeniyle hızlanamayıp geriye düşmüştü. Viraj içinde konumunu korumaya çalışan Britanyalı pilot, Hamilton'ın Ferrari'si ile temas ederek çakıl havuzuna kaydı ve yarışa erken veda etti.

F1 TV programında olayı değerlendiren Montoya, şunları söyledi: "George viraj boyunca kontrolü elinde tutuyordu, Lewis'in önündeydi ve ona yeterince alan bıraktı. Lewis ise kendi çizgisini koruyamadı.”

George Russell, Mercedes, Lewis Hamilton, Ferrari Photo by: John Thys / AFP via Getty Images

“İşin gerçeği; Lewis önden kayarak George'a çarptı. Bu kasti miydi? Hayır, kesinlikle değildi.”

“Ancak yine de kazaya o sebep oldu. George'un buna 'yarış kazası' demesini anlıyorum çünkü ilk turda böyle şeyler yaşanabiliyor.”

“Bakış açısını anlıyorum fakat kural kitabının yazılış şekli ortada. Bu hareket kesinlikle cezayı gerektiriyordu."