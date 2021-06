Hamilton, lastik patlamalarının Pirelli yüzünden yaşandığını düşünmüyor

Max Verstappen ve Lance Stroll'un start/finiş düzlüğünde sol arka lastiklerini patlatmalarının ardından, Pirelli bir kez daha F1'in gündemine gelmişti.

İtalyan şirket, konu hakkındaki soruşturmasının ardından lastiklerin "kullanıldıkları koşullardan" dolayı patladığını söyleyerek, takımların basınç ayarlarıyla oynadığını ima etmişti.

Bunun üzerine FIA, önce konu hakkında takımlara uzun bir teknik direktif yolladı, sonrasında da lastik basıncını ve sıcaklığını ölçen testleri bu hafta sonu gerçekleştirilecek olan Fransa GP öncesinde sıkılaştırdı.

Alınan önlemlerle birlikte lastik battaniyelerinin kullanımı konusunda yeni kurallar getirildi. Bundan böyle, battaniyeler araç garajı terk etmeden hemen önce çıkarılabilecek.

Birkaç takım, Red Bull'un araçlarını piste çıkarmadan önce battaniyelerini olması gerektiğinden erken çıkardığını söyleyerek, FIA'ya yakınmıştı.

Ayrıca lastikler, araç garajdan çıktıktan sonra da sürekli olarak kontrol edilecek ve basınç seviyelerinin pistte de istenilen limitlerde olduklarından emin olunacak.

Aston Martin ve Red Bull, yayınladıkları açıklamalarda hafta boyunca Pirelli tarafından belirlenen basınçlara uyduklarını belirtmişlerdi.

Max Verstappen, Red Bull Racing, climbs out of his car after crashing out from the lead

Fotoğraf: Steve Etherington / Motorsport Images