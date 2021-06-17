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Formula 1 / Fransa GP Haberler

Hamilton, lastik patlamalarının Pirelli yüzünden yaşandığını düşünmüyor

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Lewis Hamilton, Azerbaycan Grand Prix'sinde yaşanan lastik patlamalarının, takımların lastik basınçlarıyla oynamalarından ötürü kaynaklandığını düşünüyor.

Hamilton, lastik patlamalarının Pirelli yüzünden yaşandığını düşünmüyor

Max Verstappen ve Lance Stroll'un start/finiş düzlüğünde sol arka lastiklerini patlatmalarının ardından, Pirelli bir kez daha F1'in gündemine gelmişti.

İtalyan şirket, konu hakkındaki soruşturmasının ardından lastiklerin "kullanıldıkları koşullardan" dolayı patladığını söyleyerek, takımların basınç ayarlarıyla oynadığını ima etmişti.

Bunun üzerine FIA, önce konu hakkında takımlara uzun bir teknik direktif yolladı, sonrasında da lastik basıncını ve sıcaklığını ölçen testleri bu hafta sonu gerçekleştirilecek olan Fransa GP öncesinde sıkılaştırdı. 

Alınan önlemlerle birlikte lastik battaniyelerinin kullanımı konusunda yeni kurallar getirildi. Bundan böyle, battaniyeler araç garajı terk etmeden hemen önce çıkarılabilecek. 

Birkaç takım, Red Bull'un araçlarını piste çıkarmadan önce battaniyelerini olması gerektiğinden erken çıkardığını söyleyerek, FIA'ya yakınmıştı.

Ayrıca lastikler, araç garajdan çıktıktan sonra da sürekli olarak kontrol edilecek ve basınç seviyelerinin pistte de istenilen limitlerde olduklarından emin olunacak. 

Aston Martin ve Red Bull, yayınladıkları açıklamalarda hafta boyunca Pirelli tarafından belirlenen basınçlara uyduklarını belirtmişlerdi. 

Hamilton ise bu görüşte değil. 7 kez dünya şampiyonuna göre, lastiklerin patlamasında takımların yaptıklarının büyük bir payı bulunuyor.

Konu hakkında konuşan Hamilton, "Bildiğiniz gibi lastik patlayan her hafta sonunda lastik basınçlarını yükseltiyorlar. Bu, bir şeyler anlatıyor."

"Çoğu zaman, istenilen basınç seviyesinde kullanılmayan lastiklerde sorun yaşanıyor. Biz, lastiklerimizle problem yaşamadık."

"Bence bu sene lastikler konusunda iyi bir iş çıkardılar. Lastikler, her zamankinden daha sağlam ve bence bu olayda (Azerbaycan GP'de yaşananlarda), Pirelli suçlu değil." ifadelerini kullandı.

Max Verstappen, Red Bull Racing, climbs out of his car after crashing out from the lead

Max Verstappen, Red Bull Racing, climbs out of his car after crashing out from the lead

Fotoğraf: Steve Etherington / Motorsport Images

Hamilton ayrıca, bu hafta sonu öncesinde getirilen yeni kontrolleri memnuniyetle karşılıyor.

Yeni kontroller hakkında konuşan İngiliz pilot, şu ifadeleri kullandı: "Günün sonunda güvenlik, her zaman öncelik olacak. Benim ve takımım için nasıl çalışacağımızı belirleyen kurallar ve yönergeler her zaman açıktı. Yani, bu kuralları açıklığa kavuşturmaları beni şaşırttı."

"Bu konuyu açıklığa kavuşturmaları gerektiğini fark ettiklerinden dolayı mutluyum. Bence şimdi asıl önemli olacak şey, bu konuyu nasıl takip edecekleri."

"Çünkü geçmişte; lastiklerin nasıl kullanıldığını, lastiklerin basınçlarını, sıcaklıklarını takip etmiyorlardı ve daha iyisini yapmamız gerek."

"Teknik direktif yayınlamaları iyi bir şey ama şimdi önemli olan şey, alınacak aksiyonlar. Bu konuda herkesin eşit olduğundan emin olunması adına bu aksiyonların takip edildiğini ve bu konu hakkında tetikte kalındığını görmemiz gerekiyor."

 

 

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