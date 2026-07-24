Hadjar: “Yarın her adımımızı rüzgârı hesaba katarak atmalıyız”
Red Bull pilotu Isack Hadjar, Macaristan GP’deki ilk antrenman seanslarının ardından sezonun en zorlu cuma günlerinden birini geçirdiğini söyledi.
Isack Hadjar, Red Bull Racing
Fotoğraf: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images
Hungaroring’deki zorlu pist koşullarına dikkat çeken Hadjar, tümsekli yüzeyin hem lastikleri hem de frenleri aşırı derecede zorladığını dile getirdi.
Seansa iyi başladıklarını ancak ikinci antrenmanda istedikleri ritmi yakalayamadıklarını belirten Hadjar, durumu şu sözlerle değerlendirdi: "Benim adıma şu ana kadar sezonun açık ara en zorlu cuma günlerinden biriydi.”
“Koşullar çok karmaşık ve pist oldukça kasisli. Bu durum hem lastikleri hem de frenleri epey yıpratıyor.”
“Dürüst olmak gerekirse ikinci antrenman seansında araçtaki his anlamında bir adım geriye gittik. İlk seansta genel olarak çok daha iyi bir araca sahiptik.”
“Uzun mesafe tempomuz oldukça iyi görünse de tek turda ciddi şekilde eksiğiz."
Isack Hadjar, Red Bull Racing
Fotoğraf: Guido De Bortoli / LAT Images via Getty Images
Sıralama turlarında aracın tüm potansiyelini ortaya çıkarabilmek için rüzgâra dikkat edilmesi gerektiğini vurgulayan Hadjar, şu ifadeleri kullandı: "Yarın atacağımız her adımı rüzgârı hesaba katarak atmalıyız. Çünkü rüzgâr şiddetlenirse, araçta ne yaparsanız yapın ileriye doğru bir adım atamazsınız.”
“Aklımızda birkaç fikir var ancak yarın pistte nasıl bir hava olacağını bekleyip görmemiz gerekiyor.”
“Eğer hava yine bugünkü gibi çok rüzgârlı ve sert esintili olursa, hepimiz için zorlu bir seans beklediğimi söyleyebilirim."
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