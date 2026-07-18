Hamilton: "Spa'da yenilmesi gereken takımlar McLaren ve Mercedes"

Ferrari, Spa-Francorchamps'taki cuma antrenmanlarında beklenen performansı sergileyemedi. İlk günü Mercedes pilotu Kimi Antonelli 1:45.944'lük derecesiyle lider tamamlarken, McLaren'dan Lando Norris ikinci, Red Bull'dan Max Verstappen ise üçüncü sırada yer aldı.

Lewis Hamilton ise Antonelli'nin 0.747 saniye gerisinde kaldı. Yedi kez dünya şampiyonu pilot, eski takımları Mercedes ve McLaren'ın oldukça güçlü göründüğünü dile getirdi.

Cuma gününün ardından Hamilton, şu ifadeleri kullandı: "Mercedes hâlâ yenilmesi gereken takım. Sezon boyunca bu zaten böyleydi."

"Böylesine uzun düzlükleri olan bir pistte de bunun böyle olmasını beklersiniz. Bence çok güçlü olacaklar."

"McLaren da oldukça iyi görünüyor. Özellikle orta ve yüksek hızlı virajlarda gerçekten çok güçlüler."

Hamilton'a göre Ferrari'nin en büyük sorunu, Spa'nın ikinci sektöründeki yüksek hızlı virajlar.

İngiliz pilot, günün ardından yaptığı değerlendirmede şunları söyledi: "Bence ilk antrenman beklediğimizden biraz daha iyiydi."

"İkinci antrenmanda ise herkes bir adım daha ileri gitti. Bu yüzden gerçek tablo muhtemelen orada ortaya çıktı."

"Genel olarak araç iyi hissettiriyor ancak orta sektörde biraz zaman kaybediyoruz. Bunun nedenini anlamaya çalışıyoruz."

"Sanırım bu biraz yere basma kuvvetiyle ilgili. Ama genel olarak aracın dengesi iyi."

"İmkân olsa araçta daha fazla yere basma kuvveti isterdim ama bunu yaptığınızda düzlük hızından ödün vermeniz gerekiyor. Amacımız orta sektörde zaman kazanırken düzlük hızımızı mümkün olduğunca koruyabilmek."

Lewis Hamilton, Ferrari Photo by: Andy Hone/ LAT Images via Getty Images