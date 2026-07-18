Hamilton: "Spa'da yenilmesi gereken takımlar McLaren ve Mercedes"
Lewis Hamilton, Belçika Grand Prix'sinde cuma gününün ardından Mercedes ve McLaren'ı hafta sonunun favorileri olarak gösterirken, Ferrari'nin özellikle yüksek hızlı virajlarda zaman kaybettiğini söyledi.
Ferrari, Spa-Francorchamps'taki cuma antrenmanlarında beklenen performansı sergileyemedi. İlk günü Mercedes pilotu Kimi Antonelli 1:45.944'lük derecesiyle lider tamamlarken, McLaren'dan Lando Norris ikinci, Red Bull'dan Max Verstappen ise üçüncü sırada yer aldı.
Lewis Hamilton ise Antonelli'nin 0.747 saniye gerisinde kaldı. Yedi kez dünya şampiyonu pilot, eski takımları Mercedes ve McLaren'ın oldukça güçlü göründüğünü dile getirdi.
Cuma gününün ardından Hamilton, şu ifadeleri kullandı: "Mercedes hâlâ yenilmesi gereken takım. Sezon boyunca bu zaten böyleydi."
"Böylesine uzun düzlükleri olan bir pistte de bunun böyle olmasını beklersiniz. Bence çok güçlü olacaklar."
"McLaren da oldukça iyi görünüyor. Özellikle orta ve yüksek hızlı virajlarda gerçekten çok güçlüler."
Hamilton'a göre Ferrari'nin en büyük sorunu, Spa'nın ikinci sektöründeki yüksek hızlı virajlar.
İngiliz pilot, günün ardından yaptığı değerlendirmede şunları söyledi: "Bence ilk antrenman beklediğimizden biraz daha iyiydi."
"İkinci antrenmanda ise herkes bir adım daha ileri gitti. Bu yüzden gerçek tablo muhtemelen orada ortaya çıktı."
"Genel olarak araç iyi hissettiriyor ancak orta sektörde biraz zaman kaybediyoruz. Bunun nedenini anlamaya çalışıyoruz."
"Sanırım bu biraz yere basma kuvvetiyle ilgili. Ama genel olarak aracın dengesi iyi."
"İmkân olsa araçta daha fazla yere basma kuvveti isterdim ama bunu yaptığınızda düzlük hızından ödün vermeniz gerekiyor. Amacımız orta sektörde zaman kazanırken düzlük hızımızı mümkün olduğunca koruyabilmek."
Lewis Hamilton, Ferrari
Photo by: Andy Hone/ LAT Images via Getty Images
Bu İçeriği Paylaşın veya Kaydedin
Hamilton, Ferrari simülatörünü hâlâ kullanmıyor: "Bana büyük fayda sağladı"
Steiner, Ferrari’nin takım emirleri hakkında: "Güç dengesi her hafta sonu değişebilir"
Hamilton, Formula 1'in yazılıma bağlılığından rahatsız
Davidson: “Dayanıklılık sorunları Mercedes için bir endişeden çok daha fazlası olmalı”
Eski Ferrari mühendisi: "Favori pilot belirlemek takımın tek şansı olabilir”
FIA, Red Bull ve Ferrari’nin "Macarena” kanatlarına yönelik inceleme başlattı
Son Haberler
Red Bull mühendisi Monaghan, Belçika GP’de görev almayacak
Hamilton: "Spa'da yenilmesi gereken takımlar McLaren ve Mercedes"
WRC Estonya: Pajari, yedi etap zaferiyle ralli liderliğine yükseldi
Sainz: "Zor bir cuma geçirdik ve araçta istediğimiz yönü bulamadık"
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Abone olun ve Motorsport.com'a reklam engelleyicinizle erişin.
Formula 1'den MotoGP'ye kadar doğrudan padoktan haber yapıyoruz çünkü biz de sizin gibi sporumuzu seviyoruz. Uzman gazeteciliğimizi sunmaya devam etmek için web sitemiz reklam kullanıyor. Yine de size reklamsız bir web sitesinin keyfini çıkarma ve reklam engelleyicinizi kullanmaya devam etme fırsatı vermek istiyoruz.
Öne Çıkan Yorumlar