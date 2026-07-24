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Formula 1 Macaristan GP

Colapinto: “Yeni araçları sürmek her geçen gün daha da zorlaşıyor”

Alpine pilotu Franco Colapinto, Macaristan GP’nin ikinci antrenman seansının ardından basına konuştu.

Neşe Akkoyun
Yayın tarihi:
Franco Colapinto, Alpine

Franco Colapinto, Alpine

Fotoğraf: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

İkinci antrenman seansı esnasında aniden aracının kontrolünü kaybeden Alpine pilotu Franco Colapinto, spin atıp bariyerlere çarptı. Kazanın ardından aracın arka kısmında meydana gelen hasarı onarmak için Alpine garajındaki çalışmalar sürüyor. 

İlk antrenman seansında koltuğunu geçici olarak çaylak pilot Paul Aron’a devreden Colapinto, seansı garajdan takip etmişti.

Kaza yaptığı ikinci antrenman seansının ardından basının sorularını yanıtlayan Colapinto, yaşadığı talihsizliği ve kazasını şu sözlerle değerlendirdi. "Oldukça kısa bir gün oldu.” 

Franco Colapinto, Alpine, Flavio Briatore, Alpine

Franco Colapinto, Alpine, Flavio Briatore, Alpine

Fotoğraf: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

“Bence bu yılki araçlar, düşük yere basma kuvvetleri nedeniyle sürmesi her geçen gün daha da zorlaşan bir yapıda.”

“Yol tutuşunun bu kadar düşük olduğu bir pistte aracı kontrol etmek elbette son derece zor hissettiriyor.”

“Sabah seansını kaçırdım, bu yüzden zaten ideal bir başlangıç olmamıştı. Öğleden sonra da son virajda aracın arka taraftaki tutuşunu kaybettim ve bariyerlere çarptım. Kesinlikle iyi bir gün ve ideal bir başlangıç değildi.”

“Epey zaman kaybettik, bu yüzden şu anda öğrenebileceğimiz detaylara odaklanıp, verileri detaylıca inceleyip yarın için kendimizi geliştirmeye çalışıyoruz.” 

Franco Colapinto, Alpine

Franco Colapinto, Alpine

Fotoğraf: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

“Elimizde çok fazla veri de yok ancak yine de çalışıp aracı yarınki seanslar için daha iyi bir performans aralığına getirebileceğimize inanıyorum."

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