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Formula 1 Belçika GP

Clarkson: "Ferrari, Lambiase ile anlaşmayarak büyük bir fırsatı kaçırdı"

Formula 1 yayıncısı Tom Clarkson, Ferrari'nin Lewis Hamilton ile çalışması için Gianpiero Lambiase ile anlaşmayarak önemli bir fırsatı kaçırdığını söyledi.

Lydia Mee Zeynep Taş
Yayın tarihi:
Lewis Hamilton, Ferrari

Lewis Hamilton, Belçika Grand Prix'sinde zorlu bir hafta sonu geçirdi. Yarışı dördüncü sırada tamamlamayı başarsa da ilk turda eski takım arkadaşı George Russell ile yaşadığı temas nedeniyle 5 saniye zaman cezası aldı.

Bunun yanı sıra Britanyalı pilot yarış sırasında Ferrari'nin stratejisini telsizden sorguladı ve sorunlu geçen pit stop nedeniyle hasar gören ön kanadı da ayarlanamadı.

Telsiz konuşmalarındaki gerginlik, F1 Nation podcast'inde de gündeme geldi. Max Verstappen'in uzun yıllardır yarış mühendisi olan ve McLaren'a geçmesi beklenen Gianpiero Lambiase hakkında konuşan Tom Clarkson, Ferrari'nin bu fırsatı değerlendirmesi gerektiğini söyledi.

Clarkson, "McLaren, GP Lambiase'yi kadrosuna katarak çok iyi iş çıkardı. Eğer Red Bull'dan ayrılması mümkün hale geldiyse, bence Ferrari için mükemmel isim oydu."

"İtalyancayı akıcı konuşuyor, mükemmel bir mühendis ve İngilizcesi de kusursuz. Lewis Hamilton'la konuşan kişinin o olduğunu düşünün. Lewis Hamilton'ın ağırlığı ile takımın geri kalanı arasında tam anlamıyla bir tampon görevi görebilirdi. Ferrari'nin onu kovalamamasına gerçekten şaşırdım."

Alex Brundle ise bu fikre daha temkinli yaklaştı. Brundle, Lambiase'in doğrudan ve sert iletişim tarzının Hamilton ile ne kadar uyum sağlayacağından emin olmadığını söyledi.

"Bu ya ilk andan itibaren mükemmel işlerdi ya da hiç işlemezdi."

"Red Bull'un kültürüne ve sürücülerini altyapıdan yetiştirme biçimine baktığınızda pilotlara ne yapmaları gerektiği açıkça söyleniyor, mükemmellik bekleniyor ve süreç bu şekilde ilerliyor."

"GP, Max'in çalışma tarzını ve karakterini çok iyi bilmesine rağmen telsizden 'Bu çocukça Max, bundan hoşlanmıyorum' diyebiliyor."

"Lewis Hamilton'ın telsizde böyle bir iletişim tarzını kabul edeceğini sanmıyorum. Böyle bir durumda etrafındaki çalışma düzenini değiştirmek isterdi."

Gianpiero Lambiase, Red Bull Racing

Gianpiero Lambiase, Red Bull Racing

Photo by: Kym Illman / Getty Images

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