Mercedes: "Russell'ın aracındaki sorunları Macaristan GP öncesinde çözmemiz gerek"

Mercedes, George Russell'ın Belçika Grand Prix'sinde takım arkadaşı Kimi Antonelli'ye karşı düzlüklerde yaşadığı hız dezavantajının nedenini araştırmayı sürdürüyor.

Russell'ın bulunduğu tarafta, özellikle güç ünitesine duyarlı pistlerde yaşanan enerji dağıtımı eksikliği ve buna bağlı son hız kaybı, ilk olarak Silverstone'da ortaya çıkmış, Spa-Francorchamps'ta ise çok daha belirgin hale gelmişti.

Belçika'da antrenman seansları boyunca, sıralama turlarında ise daha sınırlı ölçüde Russell ile Antonelli arasında ciddi bir son hız farkı görüldü. Antonelli pole pozisyonunu alırken Russell dördüncü sırada kaldı.

Silverstone'dan sonra Mercedes'in yaptığı incelemelerde, sorunun önemli nedenlerinden birinin Russell ile Antonelli arasındaki sürüş tarzı farkı olduğu sonucuna varılmıştı.

Russell da Spa öncesinde gaz kullanımını ve sürüş stilini buna göre değiştirmişti. Ancak Mercedes Teknik Direktör Yardımcısı Simone Resta, bunun sorunu tamamen ortadan kaldırmadığını söyledi.

"George'un aracındaki sorunları tam olarak anlamamız ve bir sonraki yarış öncesinde çözmemiz gerekiyor."

"Her şey Silverstone'da başladı. İki aracımız arasında enerji dağıtımı açısından farklılıklar görmeye başladık. Çok kapsamlı analizler yaptık ve en büyük etkenlerden birinin iki pilotun sürüş tarzı farkı olduğu sonucuna vardık."

"George bunun üzerinde çok çalıştı ve Spa öncesinde sürüşünü buna göre değiştirdi. Ancak buna rağmen iki araç arasında enerji dağıtımı konusunda hâlâ bazı farklılıklar görüyoruz."

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Resta, 2026 teknik kurallarının henüz çok yeni olduğunu ve tüm takımların sistemi anlamaya çalıştığını da vurguladı.

"Tamamen yeni teknik kurallarla yarışıyoruz ve bu kuralların uygulanmaya başlamasının üzerinden henüz sadece 10 yarış geçti."

"Enerji dağıtımını etkileyen tüm faktörleri hâlâ tam anlamıyla çözebilmiş değiliz."

"Bu durumda olan tek takım biz değiliz. Pek çok ekibin de yeni kuralları anlamaya ve uyum sağlamaya çalıştığını görüyoruz."

"Macaristan Grand Prix'sine en iyi şekilde hazırlanabilmek için bu farkın temel nedenini mutlaka bulmaya çalışacağız."

Russell'ın sürüş tarzıyla ilgili sorunlardan bağımsız olarak, Belçika Grand Prix'sinin ilk turunda hem Russell hem de Antonelli farklı bir problem daha yaşadı.

Her iki Mercedes pilotu da Kemmel Düzlüğü'nde elektrik enerjisini kaybetti. Özellikle Russell, bu nedenle Ferrari pilotları tarafından kolayca geçildi ve ardından Lewis Hamilton ile temas yaşayarak yarış dışı kaldı.

Resta, bunun nedeninin yazılım kaynaklı bir hata olduğunu açıkladı.

"Temel olarak iki aracımızda da bir yazılım problemi yaşadık."

"Bu nedenle 1. viraj çıkışında enerji geri kazanım limitine ulaştık ve elektrik desteği sağlayamadık."

"Bu durum hem George'u hem de Kimi'yi etkiledi ve iyi start almalarına rağmen her ikisinin de pozisyon kaybettiğini gördük."

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