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Formula 1 Macaristan GP

Piastri: "Kazanma ihtimalimizin olabileceğini düşünüyorum"

Oscar Piastri, Macaristan GP’sinin ikinci antrenman seansının ardından basına yaptığı açıklamalarda aksaklıklar yüzünden tur süresi kaybettiklerini söyledi.

Neşe Akkoyun
Yayın tarihi:
Oscar Piastri, McLaren

Oscar Piastri, McLaren

Fotoğraf: Steven Tee / LAT Images via Getty Images

Hungaroring'deki rüzgârlı havanın ve yenilenen asfalt bölümlerinin sürüşü zorlaştırdığını belirten McLaren pilotu, düşük yol tutuşu nedeniyle pist şartlarının epey karmaşık olduğunu ifade etti.

McLaren',n hafta sonuna getirdiği yeni güncelleme paketini cuma günü sadece takım arkadaşı Lando Norris ve Fornaroli denedi. Güncellemelerin kendi aracına cumartesi günü takılacağını belirten Piastri, ilk verilerin sevindirici olduğunu söyledi: "Bir serbest antrenman seansını kaçırmak işleri beklemediğimden daha fazla zorlaştırdı.” 

Leonardo Fornaroli, McLaren

Leonardo Fornaroli, McLaren

Fotoğraf: McLaren

“Üstelik güncellemeler bugün benim aracımda yoktu. Ancak Lando’nun aracında beklediğimiz gibi çalıştıklarını gördük, bu sevindirici.”

“Yarın bu parçalar benim aracıma da takılacak. Bakalım nasıl bir his verecek, umarım başarılı bir gün geçiririz."

Sıralama turları öncesinde güç dengelerini de değerlendiren Avustralyalı pilot, rakiplerinin performansına dikkat çekti: "Ferrari her iki seansta da çok hızlıydı.” 

“Lando özellikle ikinci seansta oldukça rekabetçiydi, Mercedes'in temposunu okumaksa şu an için çok zor.”

Oscar Piastri, McLaren

Oscar Piastri, McLaren

Fotoğraf: Alex Bierens de Haan / LAT Images via Getty Images

“Yarın bizi neyin beklediğini göreceğiz ancak temiz bir gün geçirip iyi bir iş çıkarırsak kazanma ihtimalimizin olabileceğini düşünüyorum."

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