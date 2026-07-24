Piastri: "Kazanma ihtimalimizin olabileceğini düşünüyorum"

Hungaroring'deki rüzgârlı havanın ve yenilenen asfalt bölümlerinin sürüşü zorlaştırdığını belirten McLaren pilotu, düşük yol tutuşu nedeniyle pist şartlarının epey karmaşık olduğunu ifade etti.

McLaren',n hafta sonuna getirdiği yeni güncelleme paketini cuma günü sadece takım arkadaşı Lando Norris ve Fornaroli denedi. Güncellemelerin kendi aracına cumartesi günü takılacağını belirten Piastri, ilk verilerin sevindirici olduğunu söyledi: "Bir serbest antrenman seansını kaçırmak işleri beklemediğimden daha fazla zorlaştırdı.”

Leonardo Fornaroli, McLaren Fotoğraf: McLaren

“Üstelik güncellemeler bugün benim aracımda yoktu. Ancak Lando’nun aracında beklediğimiz gibi çalıştıklarını gördük, bu sevindirici.”

“Yarın bu parçalar benim aracıma da takılacak. Bakalım nasıl bir his verecek, umarım başarılı bir gün geçiririz."

Sıralama turları öncesinde güç dengelerini de değerlendiren Avustralyalı pilot, rakiplerinin performansına dikkat çekti: "Ferrari her iki seansta da çok hızlıydı.”

“Lando özellikle ikinci seansta oldukça rekabetçiydi, Mercedes'in temposunu okumaksa şu an için çok zor.”

Oscar Piastri, McLaren Fotoğraf: Alex Bierens de Haan / LAT Images via Getty Images

“Yarın bizi neyin beklediğini göreceğiz ancak temiz bir gün geçirip iyi bir iş çıkarırsak kazanma ihtimalimizin olabileceğini düşünüyorum."