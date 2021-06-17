Budkowski: "Takımlar lastik basınçlarıyla oynadıysa, durum oldukça endişe verici"

Max Verstappen ve Lance Stroll'un Azerbaycan Grand Prix'sinde lastik patlatmalarının ardından Pirelli konu hakkında bir soruşturma başlatmıştı.

Bu soruşturmanın sonuçlanmasının ardından, yönetim organı, bu hafta takımlara konu hakkında uzun bir teknik direktif yolladı.

Bu direktifte, Pirelli tarafından belirlenen lastik basıncının altında olmamanın öneminden bahsedildi.

Alınan önlemlerle birlikte lastik battaniyelerinin kullanımı konusunda yeni kurallar getirildi. Ayrıca lastikler araç garajdan çıktıktan sonra da sürekli olarak kontrol edilecek ve pistte de istenilen limitlerde olduklarından emin olunacak.

Red Bull ve Aston Martin, bu hafta içerisinde Pirelli tarafından belirlenen değerlerin içerisinde kaldıklarını belirten açıklamalar yayınlamıştı.

Budkowski, lastik basıncı konusuna FIA tarafından bir açıklık getirilmesini memnuniyetle karşıladı.

Konu hakkında konuşan Budkowski, şunları söyledi: "Elbette, bu konunun kaynağının bulunması önemliydi çünkü bu bir güvenlik meselesi."

"Arka lastiklerdeki basıncın arttırılmasının ardından yaşananlar, patlamaların lastiklerden kaynaklandığını gösteriyor.

"FIA'nın reaksiyonu, operasyon prosedürlerinde büyük bir değişime neden olmayacak, bu prosedürleri daha açık bir hâle getirecek."

"Bu, bazı insanların operasyon prosedürlerinde serbest davrandığını gösterse de bu benim atacağım bir adım değil. Ancak eğer durum böyleyse, bu oldukça endişe verici çünkü bu bir güvenlik meselesi."

"Genel olarak yeni direktifle birlikte, prosedürler ve kontroller sıkılaştırıldı. Temel olarak, zaten yürürlükte olan kurallardan büyük bir şey değişmedi. Yani, lastiklerin sürekli olarak kontrol edilmesini memnuniyetle karşılıyoruz çünkü basınçlar, üzerinde oynamak istemeyeceğiniz bir konu."

"Eğer Pirelli, basınçların minimum olmasını söylediyse, bunun bir nedeni vardır ve eğer buna uyulmazsa, lastikler patlayabilir."

Teknik direktif, sıralama turlarında takımların lastik battaniyelerini erkenden çıkararak, piste çıkılmadan önce basınçların daha makul bir seviyeye düşmesini sağlamasından da bahsetti.

Bazı takımlar, Red Bull'un araçlarını piste çıkarmadan önce battaniyelerini olması gerektiğinden erken çıkardığından dolayı FIA'ya yakınmıştı.

Bundan böyle, battaniyeler araç garajı terk etmeden hemen önce çıkarılabilecek. Pit yolundaki trafik bu konudaki tek mazeret olarak kabul edilebilecek.

Budkowski bu konu hakkında, "Bence yapılan farklı şeyler var. Bu, sadece basınçları azaltmak için yapılmıyor. Lastiklerinizdeki sıcaklıkları her seanstan önce yönetirsiniz, ön aks ve arka akstaki sıcaklıkları yönetirsiniz."

"Bazen, battaniyelerin sıcaklıklarıyla oynamak ya da onları erkenden çıkarmak, aracın ön taraftan arkaya kadar en iyi dengeye sahip olmasını sağlıyor."

"Ancak teknik direktifte yazana göre bu, lastik basınçlarını düşürmekte de kullanabiliyor. Bu yüzden de FIA, bu konuda daha katı olacak." ifadelerini kullandı.