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Formula 1 / Fransa GP Haberler

Perez: "Göründüğü kadar kötü değiliz"

Ekleyen:
, Kıdemli Editör

Red Bull pilotu Sergio Perez, Fransa'daki zorlu ilk güne rağmen "göründüğü kadar kötü olmadıklarını" düşünüyor.

Perez: "Göründüğü kadar kötü değiliz"

Bakü'de büyük bir adım atıp yarışta galibiyete ulaşmayı başaran Sergio Perez, Fransa'ya büyük bir ivmeyle gelmişti.

Fakat cuma günkü antrenman seanslarında, hem Mercedes pilotlarının hem de takım arkadaşı Max Verstappen'in ardında kaldı.

Hatta Perez, ikinci antrenman seansında Verstappen'in 1 saniye gerisindeydi ve ancak 10. olabildi.

İkinci seansta yumuşak lastikle attığı turda ne olduğu sorusuna Perez, "Sanırım turum oldukça kötüydü. Trafik biraz etkiledi ve muhtemelen ayar değişikliklerinde biraz yanlış yöne gittim."

"Doğrusu, göründüğümüz kadar kötü olduğumuzu düşünmüyorum. Max'e baktığımızda tempo anlamında iyi bir gün geçirdi ve olmamız gereken yer orası."

"Umarım gece boyunca yarın için çok daha fazla tempo bulabilir ve sorunları daha iyi anlayabiliriz. Yani mücadelede olmalıyız."

"Eğer gece boyunca biraz tempo yakalayabilirsek bazı iyi tur zamanları çıkarabileceğimizi düşünüyorum." dedi.

Perez, Bakü'nün ardından kendisini daha iyi hissettiğini söylerken, hâlâ ilerleme kaydettiğini ekledi.

"Şu anda tamamen farklı bir pistteyiz fakat yakaladığımız ivmeyi koruyoruz ve araçla ilgili olan anlayışım giderek daha iyi hale geliyor. Yani bu seansla ilgili hâlâ pek çok olumlu nokta var."

Sergio Perez, Red Bull Racing

Sergio Perez, Red Bull Racing

Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images

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