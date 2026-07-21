Ana içeriğe geç

Ücretsiz üye olun

  • Favori makalelerinize hızlı erişim sağlayın

  • Son dakika haberleri ve favori sürücülerle ilgili bildirimleri yönetin

  • Yorumlarınızla sesinizi duyurun

Formula 1 Belçika GP

Montoya: "Russell'ın yaşadığı zor dönem uzun vadede ona fayda sağlayacak"

Juan Pablo Montoya, George Russell'ın 2026 sezonunda yaşadığı sıkıntıların uzun vadede kendisini daha güçlü bir pilota dönüştüreceğini düşünüyor.

Lydia Mee Zeynep Taş
Yayın tarihi:
George Russell, Mercedes

George Russell, Spa-Francorchamps'taki Belçika Grand Prix'sinde ilk turda Lewis Hamilton ile yaşadığı temasın ardından yarış dışı kaldı. 

Bu yarış dışı kalma sonucu Russell'ın takım arkadaşı Kimi Antonelli ve Hamilton ile verdiği şampiyonluk mücadelesi de önemli darbe aldı. Hafta sonuna girerken şampiyona lideri Antonelli'nin 25 puan gerisinde ikinci sırada bulunan Britanyalı pilot, Belçika GP'nin ardından 50 puan farkla üçüncü sıraya geriledi. 

Ancak Juan Pablo Montoya, yaşananların Russell'ın gelişimi açısından önemli olduğunu söyledi.

"Bence kişisel olarak bu kadar dipte olmak onun için gerçekten iyi bir şey."

"Bu sezon açısından elbette iyi değil ama uzun vadede ona fayda sağlayacak. Çünkü artık bazı şeylerin daha iyi olması gerektiğini fark etti."

"Sezona başlarken yaptıklarının herkesten daha iyi olduğunu ve şampiyon olacağını düşünüyordu. Sonrasında onun için gerçekten kötü geçen bir süreç yaşadı ama bu süreç sonunda daha iyi bir noktaya geldi."

"Şu anda yeniden ayağa kalkmak istiyor. Kendisinin daha iyi yapabileceği şeyler olduğunu biliyor, takımın da geliştirmesi gereken alanların farkında. Böyle dönemlerden çok daha iyi bir pilot ve aynı zamanda çok daha olgun bir insan olarak çıkarsınız."

Montoya, Mercedes'in sürücülerine yaklaşımını da överek takımın kamuoyu önünde pilotlarını suçlamamasının önemli bir avantaj olduğunu söyledi.

"Mercedes, pilotlarını destekleme, yönetme ve onlara sahip çıkma konusunda gerçekten çok iyi."

"Onların pilotlarını suçladığını ya da günah keçisi ilan ettiğini hiç duymazsınız. Diğer takımlar bunu yapmayı çok seviyor."

"İşte bu yüzden George'un Mercedes için çok doğru bir isim olduğunu düşünüyorum. Çünkü o tam anlamıyla bir takım oyuncusu. Her zaman takımın gelişmesine ve işleri daha iyi hale getirmeye odaklanıyor."

George Russell, Mercedes

George Russell, Mercedes

Photo by: Sona Maleterova / Getty Images

Bu İçeriği Paylaşın veya Kaydedin

Önceki haber Clarkson: "Ferrari, Lambiase ile anlaşmayarak büyük bir fırsatı kaçırdı"

Öne Çıkan Yorumlar
Daha fazlası
Lydia Mee

Perez: "Red Bull'daki son altı ayım çok toksikti"

Formula 1
Formula 1
Belçika GP
Perez: "Red Bull'daki son altı ayım çok toksikti"

Clarkson: "Ferrari, Lambiase ile anlaşmayarak büyük bir fırsatı kaçırdı"

Formula 1
Formula 1
Belçika GP
Clarkson: "Ferrari, Lambiase ile anlaşmayarak büyük bir fırsatı kaçırdı"

Antonelli, Spa zaferini babasına armağan etti

Formula 1
Formula 1
Belçika GP
Antonelli, Spa zaferini babasına armağan etti
Daha fazlası
George Russell

Russell, Mercedes'e öfkeli: "Kaza yapmamın sebebi aracın batarya sorunu"

Formula 1
Formula 1
Belçika GP
Russell, Mercedes'e öfkeli: "Kaza yapmamın sebebi aracın batarya sorunu"

Russell: "Tek elim bağlı yarışıyor gibi hissediyorum"

Formula 1
Formula 1
Belçika GP
Russell: "Tek elim bağlı yarışıyor gibi hissediyorum"

Ralf: "Russell, 'siyasi oyunlara' bulaşmadığı sürece Mercedes'te kalacak"

Formula 1
Formula 1
Ralf: "Russell, 'siyasi oyunlara' bulaşmadığı sürece Mercedes'te kalacak"
Daha fazlası
Mercedes

Wolff açıkladı: Antonelli'yi F1'in en iyilerinden biri yapan şey ne?

Formula 1
Formula 1
Belçika GP
Wolff açıkladı: Antonelli'yi F1'in en iyilerinden biri yapan şey ne?

Mercedes'in yetenek avcısı Gwen Lagrue, Red Bull'a katılıyor

Formula 1
Formula 1
Belçika GP
Mercedes'in yetenek avcısı Gwen Lagrue, Red Bull'a katılıyor

Bottas: "Antonelli bana bir akşam yemeği ısmarlayabilir!"

Formula 1
Formula 1
Belçika GP
Bottas: "Antonelli bana bir akşam yemeği ısmarlayabilir!"

Son Haberler

Resmi: Quartararo, 2027 sezonundan itibaren Honda'da yarışacak!

MotoGP
MGP MotoGP
Resmi: Quartararo, 2027 sezonundan itibaren Honda'da yarışacak!

Perez: "Red Bull'daki son altı ayım çok toksikti"

Formula 1
F1 Formula 1
Belçika GP
Perez: "Red Bull'daki son altı ayım çok toksikti"

Resmi: Honda, 2027 ve sonrası için David Alonso ile anlaştı

MotoGP
MGP MotoGP
Resmi: Honda, 2027 ve sonrası için David Alonso ile anlaştı

Montoya: "Russell'ın yaşadığı zor dönem uzun vadede ona fayda sağlayacak"

Formula 1
F1 Formula 1
Belçika GP
Montoya: "Russell'ın yaşadığı zor dönem uzun vadede ona fayda sağlayacak"

Özellik

Prime içeriğini keşfedin

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Özellik
Formula 1
Özellik
Formula 1
Ekleyen Jonathan Noble
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Özellik
Formula 1
Özellik
Formula 1
Ekleyen Kevin Turner
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Özellik
Formula 1
Özellik
Formula 1
Ekleyen Lawrence Barretto
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Özellik
Formula 1
Özellik
Formula 1
Ekleyen Ben Anderson
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Daha fazlasını görüntüle