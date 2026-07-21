Montoya: "Russell'ın yaşadığı zor dönem uzun vadede ona fayda sağlayacak"

George Russell, Spa-Francorchamps'taki Belçika Grand Prix'sinde ilk turda Lewis Hamilton ile yaşadığı temasın ardından yarış dışı kaldı.

Bu yarış dışı kalma sonucu Russell'ın takım arkadaşı Kimi Antonelli ve Hamilton ile verdiği şampiyonluk mücadelesi de önemli darbe aldı. Hafta sonuna girerken şampiyona lideri Antonelli'nin 25 puan gerisinde ikinci sırada bulunan Britanyalı pilot, Belçika GP'nin ardından 50 puan farkla üçüncü sıraya geriledi.

Ancak Juan Pablo Montoya, yaşananların Russell'ın gelişimi açısından önemli olduğunu söyledi.

"Bence kişisel olarak bu kadar dipte olmak onun için gerçekten iyi bir şey."

"Bu sezon açısından elbette iyi değil ama uzun vadede ona fayda sağlayacak. Çünkü artık bazı şeylerin daha iyi olması gerektiğini fark etti."

"Sezona başlarken yaptıklarının herkesten daha iyi olduğunu ve şampiyon olacağını düşünüyordu. Sonrasında onun için gerçekten kötü geçen bir süreç yaşadı ama bu süreç sonunda daha iyi bir noktaya geldi."

"Şu anda yeniden ayağa kalkmak istiyor. Kendisinin daha iyi yapabileceği şeyler olduğunu biliyor, takımın da geliştirmesi gereken alanların farkında. Böyle dönemlerden çok daha iyi bir pilot ve aynı zamanda çok daha olgun bir insan olarak çıkarsınız."

Montoya, Mercedes'in sürücülerine yaklaşımını da överek takımın kamuoyu önünde pilotlarını suçlamamasının önemli bir avantaj olduğunu söyledi.

"Mercedes, pilotlarını destekleme, yönetme ve onlara sahip çıkma konusunda gerçekten çok iyi."

"Onların pilotlarını suçladığını ya da günah keçisi ilan ettiğini hiç duymazsınız. Diğer takımlar bunu yapmayı çok seviyor."

"İşte bu yüzden George'un Mercedes için çok doğru bir isim olduğunu düşünüyorum. Çünkü o tam anlamıyla bir takım oyuncusu. Her zaman takımın gelişmesine ve işleri daha iyi hale getirmeye odaklanıyor."

George Russell, Mercedes Photo by: Sona Maleterova / Getty Images