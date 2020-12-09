Sizin Köşeniz: Kralın Dönüşü: Fernando Alonso

Alonso Dönmeli miydi ?

Bence "Alonso dönmeli miydi?" değil de "Alonso bırakmamalı mıydı?" sorusu daha isabetli olacak gibi. Aslında Alonso’ya hak vermiyor değilim 2015-2018 arası sadece sorunlarla uğraştı. Özelikle 2015 – 2017 arası zor bir dönemden geçti. Ancak 2019’dan itibaren özelikle Honda 2020’den itibaren ise Renault büyük bir gelişim gösterdi. Biraz daha beklese sanki daha iyi olabilirdi. Ancak Alonso için de o dönem zorlu geçti. Kendisinden daha genç kariyerinin belki de en büyük iki rakibinin başarılarını izledi. Kafa dinleyip bulabileceği daha iyi seçenekleri düşünmüş olabilir gelecek yıllardaki.

Alonso F1’den Ayrı İken Ne Yaptı ?

Alonso bu süreçte yani 2018 sonrasında aslında yarışmaktan kopmadı. Sürekli bir ayağı yarışlarda oldu. Buemi ve Nakajima ile Dünya Dayanıklılık Şampiyonasında 8 yarışın 5’ini , hem 2018 hem de 2019 Le Mans yarışını kazanarak şampiyon oldular. 2019 24 Saat Daytona yarışını Renger van der Zande, Kamui Kobayashi ve Jordan Taylor ile kazandı. Kazuki Nakajima ve Sebastien Buemi ile 2019’da Le Mans 24 Saat yarışında elde ettikleri zaferden sonra ilk zaferlerini Sebring 1000 Miles yarışını ilk sırada tamamlayarak kazandılar.

Bu arada 2019 yılında da Mclaren’in F1 aracını test etti. Fernando Alonso, McLaren’ın yeni elçisi olarak seçilirken McLaren’in 2019 Formula 1 aracını da Bahreyn’de test etti.

2019 Indy 500’e katıldı ama sıralamaların son seansında da yarışa katılma hakkını elde edemedi. Ama kendisinin demeci cesaret vericiydi ve haklıydı. Alonso kesinlikle evde oturmamalıydı.

“Hepimiz hayal kırıklığı yaşadık ve bir dahaki sefere daha iyisini yapacağız. Ama bu tür şeylerden öğrenirsiniz. Daha önce de söyledim. Geçen yılki evde oturmaktansa, buraya gelip 34. olmayı tercih ederim.” Fernando Alonso

Daha sonrasında 2020’de kıtalararası ralli deneyimi yaşadı. Fas Rallisine katıldı. Ula Neom Rallisi’nde 3. olarak podyum yaptı. Abu Dhabi’de test yaptı ve Dakar Rallisi’ne katıldı. Ralli deneyiminin genel olarak kötü sonuçlanmadığı söylenebilir bana kalırsa.

Dakar Rallisinde bazen sorunlar yaşadı ancak 8. etapta etap ikincisi oldu.10. etapta kaza yaptı. Bence ilk denemesinde iyi iş yaptığı söylenebilir Alonso’nun. Ralli bambaşka bir serüven ilk yılında etap ikincisi olmak bana göre muazzam bir başarı ayrıca belirtmek istedim. Ve Dakar Rallisi’ne en iyi Ralliciler katılır. İnanılmaz başarı bana göre.

2020’de Indy’e McLaren’de geri dönen Alonso gene şanssızlıklar yaşadı. Ama bu sefer yarışa kalıp yarışı 21. sırada tamamladı. Yarışta debriyaj sorunu yaşadıklarını söyleyen Alonso 2021 ve 2022 Indy’e katılmayacağını açıkladı. Bu arada McLaren ayrılığı haberi geldi.

Alonso’nun F1’den Ayrı Kaldığı süreçteki F1’e Olan İlgisi ve Söylentiler

Alonso aslında F1’den ayrı kalmış gibi gözükse de aslında tam olarak ayrı kalmadı. Sürekli takip ettiğini , sürekli döneceğini bir şekilde ima etti. Ayrılığı sadece geçiciydi. Bunu aslında çoğumuz tahmin ediyorduk.

Briatore kendisini en iyi tanıyanlardan biridir muhtemelen. Kendisinin geri döneceğini ima etmiş şu anda dinlenmeye ihtiyacı olsa da gelecekte dönebileceğini söylemiştir. Ve daha yıl 2018. Ama tabi dönüşü Ferrari ile Mercedes dışında bir takımla oldu.

“Alonso’suz Formula 1, Cristiano Ronaldo’suz Real Madrid gibidir.” Flavio Briatore

Aslında gönlü her zaman F1’deydi. Ancak doğru seçeneği kovalıyordu. Açıkçası önceliği Mercedes veya Ferrari’ydi bana kalırsa. Zaten söylentilere göre İtalyan Medyası Mercedes’e gitmek istediğini İspanyol Medyası ise Ferrari seçeneği üstünde duruyordu.

Alman Auto Bild ise Liberty Media’nın Mercedes koltuğuna Fernando Alonso’yu istediğini yazdı.

Alonso, “”Dediğim gibi, eğer Formula 1 -seçeneği- bir gün tekrar rekabetçi olabileceğim zamanda gelirse ve sonunda kazanabiliyorsam o zaman evimde rahat şekilde oturamam.”.” https://tr.motorsport.com/f1/news/alonso-kariyerimin-zirvesindeyim-ve-bunu-iyi-degerlendirmeye-calisiyorum

Tabi söz konusu Alonso olunca gene de bir tahmin yürütemiyordunuz. Bazen geri döneceğinin haberleri çıkarken bazen ise geri dönmeyeceğinin haberleri çıkıyordu.

Çok değil 2019 Eylül demecinde Kısa zamanda geri dönmeyeceğini açıklamıştı. Tabi şu bir ihtimal: Aslında dönmeye niyeti yoktu. Fakat Renault Alonso’yu projelerinin başarılı olacağına ikna etmiş olabilir. Ve bence Mercedes ve Ferrari koltuklarından sonra aracın her parçasını kendi üreten bir üreticiyle spora dönmeyi mantıklı bulmuş olabilir. Çünkü bence de en doğru seçim en azından kağıt üzerinde.

Bu arada Alonso’nun Gasly yerinde Red Bull’u reddettiği söylentisi de çıkmıştı. Daha sonra Helmut Marko, Liberty Media’nın Fernando Alonso’yu almaları için kendileriyle görüştüğünü ama kendisinin teklifi reddettiğini söylemişti.

Tabi Alonso daha önce 2018’de çok net şekilde reddettiğini açıkladığı Red Bull’un gerçekten daha sonrasında Alonso’yu istedi mi istemedi mi net bir şekilde herhangi bir demeç vermedi.

Ama Alonso 2007, 2009, 2011 ve 2013 yıllarında Red Bull’dan teklif aldığını ve bunların hepsini reddettiğini söylemiş birisi. Yani haberlere göre Red Bull bu kadar geri çevrildikten sonra herhalde Alonso’yu istemez sanırım.

Mercedes’ten hiç teklif almadığını ise net şekilde söyleyen Alonso’yu Wolff doğruluyor. Zaten Lewis varken Alonso’nun Mercedes’e katılma ihtimalini ben çok düşük görüyorum. İki tane zor pilotu idare etmek her zaman zor. 1988’de de 2007’de de ve 2014-16 arasında bu durumun zorluğu çok net şekilde görülüyor. Ve o sıralar takım patronları Ron Dennis gibi bir efsane ile Wolff gibi tarihin en iyi yöneticilerinden bir tanesi. Açıkçası Bottas varken Alonso riskli hamle olur.

Ferrari’ye ise dönüşünün mümkün olmadığını kendi dile getirmiştir. Zaten Ferrari seçeneği artık yıldız bir pilota göre bence çok düşük. Leclerc Ferrari’nin yeni prensi ve o takımdan ayrılmak istemedikçe Ferrari’nin hem 1 numaralı pilotu hem de altın çocuğu olacaktır. Ve performansı açıkçası Alonso’yu da aratmıyor. Ferrari altın çocuğunu küstürmek istemez. Ve zaten Ferrari boştaki Alonso’yla görüşme yapmayıp Sainz ve Ricciardo olarak hedefini belirlemişti. Alonso’nun Ferrari ihtimali artık bence yok.

“Onlarla görüşmedim ancak Ferrari ile geçirdiğim yıllar güzeldi. Ancak şu an için geri dönüşü konuşmanın vakti değil.” https://tr.motorsport.com/f1/news/alonso-ferrariye-donmek-icin-dogru-zaman-degil/4651594/

Renault haberleri ise Ricciardo’nun yerine bir pilot aradıkları anda Renault cephesinden geldi. Aslında bu en heyecan verici gelişmelerden biriydi. Alonso kendisini süperstar yapan takıma dönecekti.

“Pek çok pilot olabilir. Önümüzdeki yıl müsait olabilecek mükemmel pilotlar var. Bahsettiğiniz kişi (Alonso) bir seçenek. Fakat başka pilotlar da var.” Cyril Abiteboul https://tr.motorsport.com/f1/news/renault-dogruladi-alonso-2021-icin-bir-secenek

2020’nin sıcak yaz aylarına ise önce BBC Alonso’nun F1’e döneceğini iddia etti. Daha sonrasında ise resmi anlaşma geldi. Alonso 2021’de artık F1’deydi.

Alonso ve Renault’un Beklentileri Neler ?

Renault takım patronu Cyril Abiteboul resmi açıklamada şunları söyledi: “Fernando Alonso’nun takımımıza dahil edilmiş olması, Renault Grubu’nun F1’e olan bağlılığını ve en üst noktaya ulaşmada olan amacını gösteriyor. Onun takımımızdaki varlığı, sportif ve marka değerleri olarak büyük bir anlam ifade ediyor.” Ayrıca geçmişte beraber yaşadıkları başarılara vurgu yapıp kararın, gelecek için önemli olduğunu tekrarladı.

Renault Alonso’ya olan inancını açıkça ortaya koymuş. Aslında Renault kağıt üstünde en doğru hamleyi yaptı bana kalırsa. Alonso başarılı olursa zaten kazanacaklar başarısız olursa gene reklam ve sportif gelir olarak da kayıpları olmayacak. Fernando Alonso şüphesiz şu anda F1’in hatta Dünya’nın çoğunun tanıdığı bir isim. Ricciardo bu yıl müthiş bir performans ortaya koysa da Alonso’nun reklam yüzü olarak getireceği avantajlar çok başka. Hele bir de başarı gelirse işte o zaman “Bundan iyisi Şam’da kayısı” .

Alonso ise “Renault benim ailem, Formula 1’deki iki dünya şampiyonluğumla beraber en sevdiğim anılarım burada ancak artık ileriye bakıyorum.” demecini verdi.

Aslında Alonso’nun bunu demesi normal. Renault ona her zaman kucak açtı. 2002’de de 2008’de de ve şimdi zor zamanlarda Renault onu bir ebeveyn gibi kucakladı. Nasıl dönerse dönsün Alonso hayatı boyunca kendini evinde hissedeceği ve minnet duyacağı bir takımda artık.

“İlkelerim ve hırslarım takımın projesiyle aynı doğrultuda. Bu kış kaydettikleri ilerleme, 2022 sezonu hedeflerine güven katıyor ve tüm yarış deneyimimi, mühendislerden mekanikerlere ve onlardan takım arkadaşlarıma kadar herkesle paylaşacağım.” Fernando Alonso

“Onun deneyimi ve kararlılığı, takım olarak modern Formula 1’den beklentilerimizden en iyilerini almamıza yardımcı olacaktır. Kendisi aynı zamanda takımımıza, yarışmanın kültürünü ve zorlukları beraber aşacak olmanın gururunu getirecek.” Cyril Abiteboul

Aslında Alonso’nun da , Renault’un da ortak buluştuğu nokta gelecek. Renault bu yıl özelikle motorda büyük bir gelişme kaydetti. Turbo dönemde ilk kez podyum gördüler. Turbo dönemde takımın en çok puan kaydettiği sezon oldu. Şasi olarak da bir adım ileri gittiklerini söylemek mümkün. Daha da önemlisi kimseye bağlı değiller. Sadece daha iyiye gitmeleri gerekiyor ve ellerinde bunun için her türlü imkan var.

Kağıt üstünde Alonso ve Renault mükemmel bir birlikteliğin başlangıcı olabilir. Ama Alonso’nun da çok fazla vakti olmayacak. Gelecek yıl 40 yaşına basacağını düşünürsek 2022’de Renault’nun bir kaç adım atması gerektiğini söyleyebiliriz. Belki Alonso’yu ikna eden şey de bu oldu. Renault kendisinden beklenilen adımı nihayet bu yıl attı. Ve kendisinde olmayan şey yani şans bu sefer belki kendisine vurabilir.

Başarısız Olursa Ne Olur ?

Burada kastedilen daha çok araçtan bağımsız kendisi eskisi gibi olamazsa ne olacağı. Yani Schumacher gibi eski performansından uzak olursa ve 2012’deki gibi efsanevi sürüşlerinden çok kamikazeliğe geçiş yaparsa durum ne olur ?

Bana göre Alonso’nun bu saatten sonra kaybedeceği tek şey prestij olur. Pilotların 40 yaşında prime dönemini sürdürebildiklerine pek şahit olmadım. Alonso’nun da sürdürememesi çok normal bir durum olur. Belki prestiji geçici olarak kaybeder ancak onu da takan pek olmaz. Alonso’nun 2010 , 2012 hatta 2013 gibi özel performanslarının unutulması pek mümkün değil. Bu arada banka hesapları da gene artışa geçecektir. Aslında Alonso’nun kaybedeceği pek bir şey yok denilebilir. Reklamını yapacak biz F1 sevenleri mutlu edecek dahası Alonso taraftarlarını da tekrardan F1’e çekecektir. Alonso taraftarı olup da yarışlardan artık keyif almayan insanlar iila ki olmuştur. Hatta izlemeyi bırakan bile olmuş olabilir.

Başarılı Olursa Ne Olur ?

2022 bilinmezlikleri beraberinde sunuyor. Mercedes şu anki kadar dominant olacak mı ? Ferrari çöküş dönemini sürdürecek mi ? Carlos Sainz Jr ne yapacak ? McLaren Mercedes motoruyla ne yapabilir ?

Ama en merak edilen hususlardan biri de Alonso ne yapabilir ? Eğer formda döner Renault ona iyi bir araç sunabilirse Alonso da 2012 ve benzeri bir sezonda şampiyonluk yaşar veya yaşamaz ama ortaya muhteşem bir performans koyarsa baya kişinin gözünde devleşir. Hatta sadece 3 şampiyonlukla çoğu kişinin en iyisi olarak kabul ettiği Ayrton Senna değeri bile görebilir. Şampiyonluk yaşaması durumunda modern dönemlerde (bana göre 1980 sonrası ) 40 yaş ve üstü şampiyonluk yaşayan ilk kişi olacak. F1 tarihinde ise Fangio ve Farina’dan sonra bunu başaran 3. kişi olacak. Ve bunu 2000’lerde kariyerine başlayan önce Schumacher sonra Vettel daha sonra da Hamilton gibi büyük efsanelerin olduğu rekabetin oldukça yükseldiği dönemde yapacak ki bu muazzam olur. Tabi Alonso’nun fiziksel açıdan ne kadar iyi olacağına bağlı olacak bu durum.

Alonso’nun Fiziksel Durumu

Fernando Alonso, Renault Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images

Alonso döndüğü açıklandıktan sonra Bahreyn’de 2018 R.S.18 ile iki gün boyunca 186 tur atarak sürüş yaptı. Barcelona’da 2020 Renault F1 aracıyla bir çekim günü düzenledi. Yaklaşık 1 hafta önce Abu Dhabi’de iki günlük test daha yaptı. Burada da 190 tur attı.

Tabi turların zamanları paylaşılmadı. Alonso’nun şu an nasıl bir durumda olduğunu bilmiyoruz. Ama şu an için araca uyum sağlaması daha önemli. Tabi araca alıştıkça hızlanacaktır. Belki de araca oturur oturmaz o dönemin pilotlarından daha hızlı tur atmış da olabilir. Attıysa da kim şaşırır ?

“Araç içerisinde ne zaman rahat olacağımı bilmek zor. Dürüst olmak gerekirse bunun birkaç yarış süreceğini düşünüyorum. Gelecek sene öncesinde test sınırlı olması, herkes için zorlayıcı olacak ancak benim için biraz daha zorlayıcı olacak çünkü iki senedir aracın dışındayım.” Fernando Alonso

Alonso bir yandan temkinli olurken bir yandan da iddialı olmayı bırakmıyor. Gene o politik ve hafif ego içeren yaklaşımını sürdürüyor. Schumacher gibi dönmeyeceğini çünkü aracın daha da hızlanacağını söylerken aslında Schumacher’in yaptıklarının biraz araç sayesinde olduğunu ima etmiş. Tabi haklı haksız tartışmasına girmek istemiyorum ancak şunu belirtmeliyim ki politik , kendini çok seven ve pist üstünde sınırları olmayan birini ben özlemiştim.

“Hızına ve adapte olabilme yeteneğine ek olarak, gelecek sezon için hazırlandığı şu dönemde ayrıntılara olan inanılmaz ilgisini gördüm. Sorular, sorular, sorular… Sürekli olarak soru soruyor. Önümüzde güzel bir yıl olduğunu düşünüyorum.” Alan Permane Renault Sportif Direktörü

Renault’un ellerindeki verilerde Alonso’nun durumu nedir bilmiyorum ama açıklamalar umut verici. Alonso da Renault da genel olarak beklentileri düşürmüyorlar. Temkinli olmaya da açıkçası pek çalışmıyorlar gibi. Ancak açıklamaları Alonso taraftarlarını ve bizleri heyecanlandırıyor. Ve açıklamalar şunu gösteriyor ki Alonso hala başarıya aç. Hala daha fazlasını istiyor. Bu önemli. Başarıyı getirir mi bilinmez ama en azından Alonso elinden gelenin fazlasını gene ortaya koyacaktır.

Renault ise Alonso’nun hızından etkilenmişe benziyor. Zaten adapte olma yeteneğine herhalde kimse bir şey demez Alonso’nun. Adamın tek eleştirilecek yılı 2007 olabilir upuzun kariyerinde.

Bu arada sezon sonu yapılacak Renault Genç Sürücü Testine Alonso’nun da katılmasını istiyor. Fakat bazı takımlar karşı çıkıyor. Kişisel fikrim bu konuda haklı oldukları yönünde. Genç sürücü testi genç sürücü testidir. Bana göre böyle imtiyazlar yıldız da olsalar pilotlara tanınmamalıdır. Sonucu ise hep birlikte göreceğiz.

Michael Schumacher ile Farkları

“Michael Schumacher kariyerinin çoğunda harika araçlar kullandı ve Formula 1’e döndüğünde artık normal bir aracı vardı, bu yüzden dönüşü herkesi hayal kırıklığına uğrattı. Benim durumumda işler farklı olabilir. Formula 1’deki son beş yılımda yavaş araçlar sürdüm ve şimdi pek çok kişiyi şaşırtabilirim.” Fernando Alonso

Michael Schumacher’in dönüşü ile şimdiki durumlar arasında bence farklar mevcut. Kural değişiklikleri ,lastik değişiklikleri yanında Schumacher 2007’de ve 2008’de F2007 ve F2008 ile kısa süreli testler dışında pek araçlara dokunmadı. Alonso’nun ise bir ayağı hep yarıştaydı. F1 ile de bağlantısı hiç kesilmedi. Örneğin 2019 yılında da McLaren’in F1 aracını test ettiğini de belirtmiştim. Ayrıca Schumacher Alonso’dan daha uzun süre uzak kaldı.

Ve şu da bir etken: Schumacher daha eski kuşak pilot. Schumacher ve öncesi dönemdeki pilotlardan ve sporculardan çok fazla 40’ı görebilen adam pek yok. Jordan da mesela başarısız oldu. Çünkü o zamanlar sporcuların fiziğini koruması daha sınırlıydı. Şimdi sporcuların fizik durumunu koruması daha kolay.

Günümüzde Raikkonen’e bakarsak artık fiziksel yeterliliği sürmesi daha kolay pilotların. Teknoloji ve tıbbın etkisi büyük. Sadece F1’de değil de neredeyse tüm spor dallarında bu durum aslında görülebiliyor. Örneğin 40 yaşındaki Federer hâlâ en iyilerden. Gene bu sene sert düşüş yaşasa da Valentino Rossi de geçen seneye kadar aslında iyi işler çıkarıyordu.

Nasıl Bir Alonso Gelebilir ?

Alonso formda ve iyi durumda gelebilir. Daha önce de belirttiğim gibi Alonso yarışmaktan hiç kopmadı. Bir ayağı hep yarıştaydı. Bir şekilde kendini formda tutmuş olabilir ve biz de Alonso’nun harika performanslarını yeniden heyecanla izleriz.

Ve Alonso bu arada yazının başında belirttiğim gibi çok seride yarıştı. Artık çok daha deneyimli , F1 dışında katıldığı her seriden kendisine illaki bir şeyler ekleyen çok daha iyi bir Alonso görebiliriz. Motor sporları çok geniş bir alan ancak bir alandan kazandığınız bir deneyimi ve bilgiyi başka bir sınıfta uygulayabilirsiniz. Mesela 2003 WRC şampiyonu Petter Solberg, Kimi Raikkonen’in iki yıllık ralli tecrübesinin, kendisini daha iyi bir F1 pilotu haline getirdiğini söylemişti. Ben de buna açıkçası katılıyorum.

Her durumda , eskisi gibi olmasa bile Alonso’yu gridde görmek heyecan verici bir durum. Bir şampiyonu her zaman gridde görmek güzeldir. Alonso’yu görmek de iyi olacaktır. Ha umarım eskisi gibi hatta eskisinden çok daha iyi şekilde döner.

Not: Katkılarından , geri bildirimlerinden ve uyarılarından dolayı Bengi Barış‘a teşekkürü bir borç bilirim.

Uğur Aslan (Tomas Henry)

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