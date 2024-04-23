Herbert: "Alonso'nun Melbourne'de aldığı cezadan sonra ölüm tehdidi aldım"

Alonso, Avustralya Grand Prix'sinin ardından aralarında Herbert'in de bulunduğu komiserler tarafından "tehlikeli sürüş" nedeniyle 20 saniye zaman cezasına çarptırıldı.

Alonso'yu kovalayan George Russell, Aston Martin pilotunun 6. virajda diğer turlara kıyasla 100 metre daha erken fren yapmasıyla ani bir yere basma kuvvetini kaybı yaşadı ve W15'inin kontrolünü kaybettikten sonra kaza yaptı.

Bunu fren testi olarak adlandırmaktan kaçınan Mercedes sürücüsü, İspanyol pilotun hakemler tarafından not edilen davranışlarından memnun değildi.

Herhangi bir sözleşme olmamasına rağmen, Alonso'nun sürüşünün "tehlikeli sürüş" olduğunu düşündüler ve Alonso'ya 20 saniye zaman cezasının yanı sıra Süper Lisansına üç ceza puanı da verdiler.

Çoğunluğunu İspanyolların oluşturduğu sosyal medya kullanıcıları Herbert'e ölüm tehditleri gönderirken, 2015 yılında Alonso'nun kendi evlerindeki yarışta Honda'yı "GP2 motoru" ürettiği için "aşağılaması" hakkındaki yorumunu gündeme yaptılar.

Mirror, Herbert'ın Fastest Payout Online Casino'ya verdiği demeçte, "Melbourne GP'sinde görevliydim ve tepkiler korkunçtu."

"Sosyal medya üzerinden ölüm tehditleri aldım. Şanslıyım ki geniş omuzlarım var. Hedef olarak gösterilmemi acınası buluyorum."

"Sanırım iki yıl önce Bahreyn'e kadar uzanıyor. Birkaç yıl önce McLaren'deyken Alonso radyoda neredeyse her yarışta motoru kötüleyerek GP2 motoru gibi olduğunu söylüyordu."

Fernando Alonso, Aston Martin AMR24, George Russell liderliğinde, Mercedes F1 W15 Fotoğraf: Steve Etherington / Motorsport Images

"O dönemde Sky için çalışıyordum ve Alonso bundan hoşlanmadıysa takımdan ayrılması gerektiğini söyledim. Emekli ol demedim."

"Sonra Bahreyn'de canlı yayında yanıma geldi ve bana bir Dünya Şampiyonu olduğunu ve emekli olup yorumcu olmayacağını çünkü benim bir dünya şampiyonu olmadığını söyledi."

"Taraftarlar Avustralya'dan sonra bunu bana karşı bir silah olarak kullandı."

"Ekranın altında hançer emojileri olan mesajlar vardı; insanlar nerede yaşadığını biliyoruz, senin için geleceğiz diyorlardı. Bu mesajların çoğu İspanyolcaydı."

"Anlamaları gerekirdi çünkü yapılan açıklamada karara nasıl ve ne şekilde varıldığı çok açıktı. İnsanlar ayrıca hiç Dünya Şampiyonu olmadığım için bu konuda söz sahibi olamayacağımı söylüyorlardı." dediğini aktarıyor.

Eski F1 pilotu, insanların neden bu tür davranışlarda bulunduğunu anlamadığını ve Alonso'nun bu tür kötü mesajları gördüğünde "utanacağına" inanıyor.

Herbert, "Tehditler iki hafta sürdü ve hâlâ gelmeye devam ediyor. Bu, herkesin bir fikri olduğu ama bunu destekleyecek gerçeklere sahip olmadığı sosyal medya dünyasının bir parçası."

"Bu artık çok fazla oluyor. Sporcular, birçok spor dalındaki yetkililer ölüm tehditleri bombardımanına tutuluyor. Birçoğu bu yüzden çok acı çekiyor. Pislik ve taciz hayatın her alanında, sıradan insanlara bile yapılıyor."

Fernando Alonso, Aston Martin AMR24 Fotoğraf: Mark Horsburgh / Motorsport Images

"Bu platformlar bu işin üstüne gitmeli. Ama öyle değiller. Bunun olmasına izin veriyorlar. Nedenini anlamıyorum. Harekete geçmeliler. Ama bunu durdurmanın bir yolunu bulamadıklarını söylüyorlar. Ben buna inanmıyorum."

"Buna gülebilirim. Bizi etkilemediği için şanslıyız. Ama pek çok insana zarar veriyor. Böyle bir şey olduğunda harekete geçilmeli. Bu konuda bir şeyler yapılmalı. Ama hiçbir şey yapıldığını duymuyorum."

"Nerede yaşadığımı bilmekle ilgili yorumlar. Hançerler ve bana zarar vereceklerine dair tehditler. Bunu yapan insanların zihniyetini anlamıyorum. Onlar gerçek F1 taraftarı değiller ve eminim Fernando da taraftarlarının bunu yaptığını bilse utanırdı." dedi.

Sosyal medya trollerine rağmen Herbert komiserlikten vazgeçmeyeceğini söylüyor.

Herbert, "Bu durum beni komiserlikten soğutmadı. Ne yazık ki hepsi bu işin bir parçası. Melbourne'de sürücülerin komiseriydim, bu yüzden sürücü komiser olduğunda zor zamanlar geçiren kişi o oluyor. Bunu kabul ediyorum. Bu bir sorun değil." dedi.