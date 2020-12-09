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Formula 1 / Son dakika

Marko: "Russell'la ilgilenmiyoruz, Perez'in zaferi kararımıza etki etmeyecek"

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Marko: "Russell'la ilgilenmiyoruz, Perez'in zaferi kararımıza etki etmeyecek"
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, Editör

F1-Insider.com'a konuşan Helmut Marko, 2021 için George Russell'la ilgilenmediklerini açıklarken, Sergio Perez'in Sakhir GP'deki zaferinin kararlarını etkilemeyeceğini söyledi.

Red Bull'da Alex Albon'un kontratı yıl sonunda bitiyor ve Red Bull, Taylandlı sürücüyle devam edip etmeme konusunda kararsız.

İşaretler Albon'un kalacağı yönünde olsa da, Sergio Perez'in güçlü performansı kafaları karıştırıyor.

Geçtiğimiz günlerde RTL, George Russell'ın Red Bull'un radarında olduğunu söylemişti.

Ancak F1-Insider.com'la özel röportajında Helmut Marko, hem bu konuya hem de Perez'le ilgili duruma açıklık getirdi.

Marko, F1-Insider.com'a şöyle konuştu: "Russell bizim için bir konu başlığı değil. Geçen pazar günü harika bir iş çıkardı ama pek çok sürücü Mercedes'le bunu yapardı."

"Öncelikle o bir Mercedes sürücüsü ve ikincisi Toto Wolff tarafından yönetiliyor. Yani menajeri o. Her halükarda bize Wolff ile 10 yıllık bir kontratı olduğunu söyledi. Yani -bu seçenek- söz konusu bile olamaz. Geliştirmek istediğimiz ve aynı zamanda büyük yeteneklere sahip olan genç sürücülerimiz var."

"Sergio Perez'in zaferinin pilot kararımız üzerinde hiçbir etkisi olmayacak. Sahip olduğumuz adayların güçlü ve zayıf yönlerini zaten biliyorduk."

"Abu Dhabi'deki son yarıştan sona oturacağız ve mümkün olan en iyi kararı vereceğiz." dedi.

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Editör Kemal Şengül

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