Alpine'le F1'e dönen Alonso, henüz "%100 performansına" ulaşamamış

En son 2009 yılında Enstone merkezli ekiple yarışan Alonso, 2018’de McLaren’la geçirdiği son sezonun ardından Alpine adını alan takımla spora geri dönüyor.

2 yıllık arada 2 kez dünya şampiyonu, Dünya Dayanıklılık Şampiyonası’nı kazandı, 2. bir Le Mans 24 Saat galibiyeti aldı, ayrıca IMSA Spor Araç Şampiyonası’nın Daytona 24 Saat yarışının galibi oldu.

İspanyol pilot ayrıca geçtiğimiz sene Indianapolis 500’e geri dönerek damalı bayrağı 21. Sırada gördü, aynı zamanda Dakar Rallisi’ni de tamamladı.

Alonso, sezon öncesi testlerden önce çenesinin kırılmasına neden olan bir bisiklet kazasının ardından ameliyat oldu, ancak yine de son gün takım arkadaşı Esteban Ocon ile aracı paylaşmadan önce, testlerin ikinci gününde tam bir sürüş günü çıkarmayı başardı.

Fakat Alonso, “daha rahat hissetmek için” takımla henüz birkaç yarışa daha ihtiyacı olduğunu söylüyor.

İspanyol pilot konu hakkında şunları söyledi: “Bu hep zaman alıyor ve henüz %100 performansıma çıkamadım.”

“Bunun takım değiştiren diğer pek çok sürücü için de geçerli olduğunu düşünüyorum, bazılarının yeni aero regülasyonları ve yeni lastiklere de alışması gerekebilir.”

“4, 5, 6 yarıştan sonra her zaman daha rahat hissedersiniz ve aynısı benim için de geçerli.”

“Şu anda olduğumuz konumdan memnunum fakat birkaç yarıştan sonra daha rahat hissedeceğimi düşünüyorum, henüz kokpitte ve koltukta bile küçük ayarlamalarda bulunuyoruz, daha iyi bir pozisyonda oturmam vs. gibi şeyler için ayarlamalar yapmaya devam ediyoruz. ”

Temmuz ayında 40 yaşına girecek olan İspanyol pilot, 2018’de McLaren’dayken elde ettiği performans seviyesine ulaşabileceğinin “herhangi bir garantisi olmadığını”, fakat 2020 sezonunun sonlarına doğru, eski adıyla Renault takımına daha iyi entegre olmak için gösterdiği çabanın karşılığını alacağına emin olduğunu söyledi.

Alonso, “Hiçbir garanti yok, sadece takımın size karşı olan beklentilerini karşılayabileceğiniz konusunda duyduğunuz özgüven var.”

“2018’deki performansımı yakalayabileceğim konusunda herhangi bir garanti yok fakat öyle olmasını umuyorum.”

“Geri dönme kararı aldığımda hazırlığıma odaklanmaya çalışıyordum, sadece fiziksel değil, aynı zamanda sezonun 2. kısmında takımla birlikte zaman geçirerek F1 diline hakim olmaya çalıştım, çünkü diğer serilerden biraz daha teknik.” dedi.

Alonso, yenilenen Alpine ekibiyle başarıya ulaşmak için bir zaman çerçevesi belirlemediğini ve yeni Alpine CEO'su Laurent Rossi ve yarış direktörü Davide Brivio rollerine alışmak için bir süreçten geçerken, kısa vadede yalnızca "olabildiğince eğlenceli bir zaman geçirmeye" odaklandığını da belirtti.

2 kez dünya şampiyonu, “Geri dönüşümün iyi bir girişim olmasını sağlamaya çalışıyorum, yarışlar kazanmaya ve olabildiğince rekabetçi olmaya çalışıyorum fakat herhangi bir hedefim ya da bariz bir zaman dilimim yok.”

“Şu ana kadar yaptıklarımdan zevk aldığımı söyleyebilirim. En büyük konuşma konusunun yaşım olduğunu biliyorum, fakat henüz o kadar yaşlı değilim, yani buna biraz şaşırıyorum.”

“Sporu domine eden dünya şampiyonu 35-36 yaşlarında, ki ben de ondan 20 yaş filan büyük değilim.”

“Yapmak istediğim şey kendimi test etmek ve takım Renault’dan Alpine’e dönüşürken bu önemli zamanda onlara yardım ederek, yeni regülasyonlar altında takımın iyi bir geleceğe sahip olduğunu görmek.”

“Buraya, takıma yıllar boyunca elde ettiğim tecrübem ve bilgimle yardım etmeye ve takım içinde bir momentum oluşturmaya geldim.”

“Önümüzdeki yıllarda takımla birlikte zirveye çıkarsak ve olabilecek en kısa zaman diliminde takımla şampiyonluğa aday olabilirsek bunu bir başarı sayarım ve bundan çok mutlu olurum.” diyerek sözlerini tamamladı.