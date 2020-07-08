Resmi: Fernando Alonso, Renault ile F1'e geri dönüyor!

Enstone merkezli takımda 2002-2006 ve 2008-2009 dönemleri arasında yarışan Alonso, 2005 ve 2006 yıllarında Fransız takım ile Dünya Şampiyonluğu yaşamıştı.

Renault'dan yapılan açıklamada Alonso'nun, takım ile geçmişte yaşadığı başarılara ve İspanyol pilotun çalışma disiplinine hırsına ve "DNA'sında yer alan" yeteneğine değinildi. Takımın inancına göre Alonso, kendilerinin şampiyonluğu yeniden kazanmak için olan hırsları için büyük bir çaba sergileyecek.

Açıklamada Renault takım patronu Cyril Abiteboul şunları söyledi: "Fernando Alonso'nun takımımıza dahil edilmiş olması, Renault Grubu'nun F1'e olan bağlılığını ve en üst noktaya ulaşmada olan amacını gösteriyor. Onun takımımızdaki varlığı, sportif ve marka değerleri olarak büyük bir anlam ifade ediyor."

"Kendisinin takımımızla ve taraftarlarla olan bağının gücü, onun bizim için doğal bir seçim olmasına neden oldu. Geçmişte beraber yaşadığımız başarılara ek olarak bu karar, iki tarafın da gelecek için aldığı cesur bir karar olmuştur."

"Onun deneyimi ve kararlılığı, takım olarak modern Formula 1'den beklentilerimizden en iyilerini almamıza yardımcı olacaktır. Kendisi aynı zamanda takımımıza, yarışmanın kültürünü ve zorlukları beraber aşacak olmanın gururunu getirecek."

"Fernando'nun Esteban ile beraber ana görevi, Renault DP World F1 takımını 2022 sezonuna mümkün olan en iyi şekilde hazırlamak olacak."

2016 yılında F1'e fabrika takımı olarak geri dönen Renault, yaptığı geri dönüşten beri herhangi bir podyum sonucu yakalayamadı. Bununla beraber Fransız takım, 2018'de yakaladığı dördüncülük sonrasında 2019 yılında markalar şampiyonasında beşinci sıraya geriledi.

Daniel Ricciardo ise 2018'de, podyumun en üst basamağına geri dönmek adına Red Bull'dan ayrılarak Renault'ya geçiş yaptı, ancak sene sonunda McLaren'e transfer olacak.

F1'de yakaladığı son podyumunu 2014 Macaristan Grand Prix'sinde alan Fernando Alonso ise, son galibiyetini Ferrari ile 2013'te İspanya'da aldı.

2015'te McLaren'e transfer olan ve hayal kırıklıklarıyla geçirdiği dört sezondan sonra F1'den ayrılan Alonso, yeteneğini motor sporlarının başka alanlarına taşıdı.

İspanyol pilot, 2018-2019 sezonu boyunca WEC'de Toyota Gazoo Racing adına yarıştı ve süper sezon sırasında katıldığı iki Le Mans 24 Saat yarışını da kazandı. Bunun yanında Alonso, takımı ile beraber WEC şampiyonluğunu da kazandı.

2019 Indy500 yarışında ise sıralamalarda elerek yarışa katılamayan İspanyol pilot, Toyota Gazoo Racing ile beraber 2020 Dakar Rallisi'ne katılmıştı ve ralliyi, genel klasmanda 13. sırada tamamlamıştı.