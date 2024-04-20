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Formula 1 Çin GP

Alonso, sprint yarışında Sainz ile çarpıştığı için ceza aldı

Fernando Alonso, Çin'deki sprint yarışında Carlos Sainz ile yaşadığı temas için 10 saniye zaman cezası ve 3 ceza puanı aldı.

Ezel Tan
Güncel:
Fernando Alonso, Aston Martin AMR24

Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images

Fernando Alonso ve Carlos Sainz'in sprint yarışında yaşadığı olayı değerlendiren Çin Grand Prix'si hakemleri Fernando'yu suçlu bularak 10 saniye zaman cezası ve üç ceza puanı verdiler.

Fakat Alonso zaten yarıştan çekilmişti ve bu nedenle 10 saniyelik ceza sonuç üzerinde herhangi bir etki yaratmadı. ,

Açıklamada şöyle denildi: "Hakemler, sürücüleri ve takım temsilcilerini dinleyip, araçların pozisyonlarını ve kamera görüntülerini inceledikten sonra, 14 numaralı sürücünün (Alonso) dokuzuncu virajda 55 numaralı sürücüyle (Sainz) çarpışma yaşanmasına neden olduğunu tespit etmiştir."

"Sonuç olarak, #55 numaralı araç hasar görmüş ve #14 numaralı araç lastik patlatmıştır."

"Takımlarla mutabık kalınan kurallar uyarınca, bu tür bir olay, çarpışmaya neden olan araca 10 saniye ceza verilmesine gerektirmektedir."

Hakemler, hangi aracın yarış dışı sayıldığına ilişkin yeterince tanımlamak olmadığını belirtiler ve FIA'yı yönetmelik değişikliğine çağırdılar.

Alonso böylelikle son 12 ayda altıncı ceza puanı almış oldu.

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