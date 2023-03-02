F1 2023 sezonuna projeksiyon

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Geçmişe oranla yapılan testlerde bazı farklılıklar göze çarpmakta idi. Testlerin gün sayısının azalması ve canlı yayın vasıtasıyla F1 seyircilerine ulaştırılması en önemli farklılıklar olarak öne çıktı.

2004 yılında 20 gün süren sezon öncesi testleri 2023 sezonu öncesinde ise 3 güne kadar düşürüldü. Bu durum takımları, pilotları ve takım mühendislerini olumsuz etkileyecek olsa da aslında takımların kendileri hakkında az veriye sahip olması daha da rekabetçi bir sezonun yaşanmasını sağlayacaktır.

Lansmanlar esnasında yaşanan 'acaba sezonda kullanılacak gerçek aracı mı, yoksa kullanmayacakları başka aracı mı getirdiler' tartışmalarının gölgesinde, çıktıkları test özellikle Red Bull açısından olumlu geçti. Karşılaştığım birçok yoruma göre bu sezonunda favorisi olarak Red Bull ve takımın birinci pilotu Verstappen görülüyor.

Öyle ki Red Bull, Leclerc’in geçen sezon Bahreyn GP’de pole pozisyonunu elde ettiği süreyi bu testte geçti. Bir Ferrari taraftarı olsam dahi ben de bu sezonun net favorisi olarak Red Bull’u görüyorum.

Ferrari sezon öncesi testlerini sorunsuz bir şekilde tamamladı. Geçen sene takımın elde ettiği ikincilik sonrasında Ferrari’nin bu sezon neler yapacağı merak konusu. Binotto sonrasında takımın başına Vasseur’un gelmesiyle beklenen şampiyonluğun bu sezon elde edilebileceği ihtimali güçlü gibi görünse de bunun zaman alacağı aşikar. Inaki Rueda’nın fabrikaya çekilmesi Ferrari taraftarını memnun etmiş gibi görülüyor. Böylece Ferrari’nin sezon içerisinde stratejik hatalar yapmayacağı ve stratejik anlamda Red Bull’a yakın olabileceği düşünülüyor. Ferrari’nin büyük bir sürpriz olmadığı müddetçe beklediği, özlediği, istediği şampiyonluğu bu sene de elde edemeyeceğini ve sezonu yine ikinci basamakta tamamlayacağını düşünüyorum.

Pierre Gasly, Alpine F1 Team, Max Verstappen, Red Bull Racing, Charles Leclerc, Scuderia Ferrari, Zhou Guanyu, Alfa Romeo F1 Team, George Russell, Mercedes-AMG, in the drivers press conference Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Mercedes’te Russell’ın testler sırasında yolda kalması dışında bir sorun yaşanmadığını ve geçen seneye göre bazı problemlerini çözmeye başladığını gözlemledim. Zeropod’dan vazgeçmek istemeyen Mercedes, her ihtimale karşı sezon içerisinde yeni bir tasarıma geçiş yapabileceğinin sinyalini de verdi. Toto Wolff yaptığı açıklamada ciddi bir ilerleme kaydetmek istemelerine rağmen bundan pek emin olmadıklarını söyledi. Hamilton’ın şayet bu sezon da geçen sezonun tekrarını yaşayacak olursa emeklilik fikrini düşünebileceği ortaya atılan söylentiler arasında.

Mercedes pilotları ile Ferrari pilotları arasındaki zaman farkının çok az olduğu hatta Mercedes’in zaman zaman bu rekabette öne çıkabileceği düşünülse de ben Mercedes’in Red Bull ve Ferrari’nin ardında sezonu üçüncü bitireceğini düşünüyorum.

Aston Martin’in testlerde gösterdiği performans şaşırtıcı idi. Fakat ben de dahil birçok kişi Aston Martin’in geçen seneden farklı bir konumda olmayacağını düşünüyor. Her ne kadar gelişim gösterdikleri için Mercedes'i geçebilecekleri söylense de ben Aston Martin’in sezonu dördüncü ya da beşinci sırada tamamlayacağı kanaatindeyim. Ayrıca bu sezon Aston Martin pilotlarından Alonso’nun yıllar sonra kaotik olabilecek yarışlarda en az bir yarış galibiyeti elde edebileceğini umuyorum.

Alpine’in Renault’tan dönüşümünden sonra bu sezon orta sıralardaki en iyi sezonunu geçireceğini düşünmekteyim. Alpine pilotlarının ikisininde Fransız olmasının bu durumda etkili olacağını fikrindeyim. Karakterlerinin birbirine zıt olmasına, Otmar Szafnauer’in yersiz açıklamalarına rağmen iki takım arkadaşının aralarındaki dengeyi kuracağına inanıyorum. Her iki pilotun da kariyerlerinde birer yarış galibiyeti bulunmakta.

Alpine pilotlarının Aston Martin pilotları ile büyük bir çekişme yaşayacaklarını, kaotik yarışlarda en az bir yarış galibiyeti için mücadele edeceklerini ve sezonu ilk üç basamak dışındaki en üst basamakta tamamlamak için uğraşacaklarını öngörmekteyim.

Max Verstappen, Red Bull Racing RB19 Fotoğraf: Red Bull Content Pool

Alfa Romeo’da Bottas-Zhou geçen sezon güzel bir ikili oluşturdular. Sezon önceki test sürüşlerinin ikinci günde Zhou testi Verstappen’in önünde lider olarak tamamladı. Zhou çaylak olarak F1’de geçirdiği ilk sezonunda beklentilerin üzerinde bir performans sergiledi. Bu sezon Zhou’dan beklentim oldukça yüksek.

Zhou’nun aksine geçen sezon beklentilerin altında bir performans sergileyen Bottas’ın ise bu sezon kendini daha fazla yarışlara odaklaması gerektiği düşüncesindeyim. Tecrübe ve toyluğun oluşturduğu enerjinin Alfa Romeo pilotlarını zor olsa da podyuma taşıyacağına inanıyorum. Ayrıca Alfa Romeo’nun renk düzeni ve yarış tulumları konusunda gridin en iyisi olduğunu fikrindeyim. Tüm bu olumlu veriler ışığında Alfa Romeo’nun sezonu altıncı basamakta tamamlayacağını düşünüyorum.

McLaren 2018 yılından beri dalgalı performansına devam etmekte, bu test haftasında da beklentilerin altında kaldı. Bu durumun bir benzeri geçen sezonda yaşanmış ancak Norris bireysel başarılarıyla bu durumu kısmen de olsa perdelemişti. Norris son iki sezondur yaptıklarıyla kendisini kanıtladı ve gelecek sezonlar için şampiyonluk adayı olan takımların boşalacak pilot koltuklarını doldurmak için en büyük adaylardan biri durumda.

Peki Oscar Piastri’nin büyük bir gürültüyle takıma gelmesi Mclaren için neleri değiştirecek? Ricciardo'nun sözleşmesini feshetmek doğru bir karar mıydı? Piastri için yapılan ödeme gerekli miydi? Bütün bu soruların cevabı sezon içerisinde belli olacak. Şu an gridde kendisini fazlasıyla kanıtlamaya muhtaç tek pilot Piastri.

McLaren’in bu sezonu yedinci bitireceğini düşünüyorum. Daha aşağı bir sırada bitirmeleri ise benim için şaşırtıcı olmaz. Hatta bazı yarışlarda puan almaları bile mucize olabilir.

Alpha Tauri’de geçen iki sezonda Yuki Tsunoda’nın beklentileri bir türlü karşılayamaması hem Red Bull’u hem de Alpha Tauri’yi ciddi anlamda olumsuz etkiledi. Honda ile arasında organik bir bağ bulunmayan Helmut Marko’nun yıllardır pilotları çatır çatır harcamasına rağmen Tsunoda’nın hala takımda kalması oldukça ilginç bir tutum olarak karşımızda durmakta. F1 severlerinin Yuki Tsunoda’da göremediği ancak Helmut Marko’nun gördüğü ışık gerçekten bu kadar yüksek mi merak ediyorum açıkçası.

Geçen sezon bir yarışlığına Williams’ın pilot koltuğuna geçen, De Vries ise bu sezon Alpha Tauri’den kontratı kaparak Tsunoda’nın takım arkadaşı oldu. Takım şu anda gridin en tecrübesiz takımı konumunda görülmekte. Lidere ihtiyacı olan takımda Tsunoda’nın yetersizliği karşısında De Vries’in birinci pilot olma konusunda nasıl adımlar atacağı merak konusu haline gelmiş durumda. Takımdaki tecrübe eksikliğinin yanında takımın satılığa çıkarılacağı dedikoduları can sıkan başka bir konu olarak göze çarpmakta.

Bu şartlar altında Alpha Tauri’yi puan alabildiği müddetçe başarılı bir takım olarak göreceğimi ve takımın sezonu sekizinci tamamlayacağını düşünüyorum.

Charles Leclerc, Ferrari SF-23 Fotoğraf: Ferrari

Williams geçtiğimiz sezon bir taraftan birkaç yıldır yaşadığı maddi sorunları aşmaya çalışırken diğer taraftan da zamana zaman yarışlarda puanlar toplamayı başardı. Albon geçtiğimiz sezon bireysel çabaları sayesinde topladığı puanlar ile bu sezon için koltuğunu elinde tutmayı başardı. ABD’li Logan Sargeant Williams pilotu olarak bu sezon griddeki üç çaylak pilottan biri. Williams’ın bu sezon arka grup içerisinde daha rekabetçi olacağını ve sezonu dokuzuncu sırada tamamlayacağını düşünüyorum.

Haas takımı ise iki sezondur pilot seçimleri konusunda tartışmaların odağında bulunmakta. Nikita Mazepin kaynaklı yaşamış olduğu maddi sıkıntıların ortaya çıkardığı sancılı süreç takım için hala bitmiş durumda değil. Pit duvarlarını küçülterek “tasarruf” planlarını uygulamaya koymuş olmaları bu sefer de “Acaba Haas’ın F1’de ne işi var?” sorusunu beraberinde getirmiş durumda.

Hulkenberg ve Magnussen’in aralarında geçmişte yaşanmış sorunlar olsa da bu tecrübeli ikilin sezon içerisinde Haas’ın başarısı için ellerinden geleni yapacaklarını biliyorum -en azından böyle olacağın umut ediyorum. Hulkenberg’in takıma katılmasına kişisel olarak pek taraftar olmasam da Haas için önemli puanlar toplayacağını biliyorum.

Maddi sorunlarını da göz önünde bulundurarak Haas takımının sezonu sonuncu olarak tamamlayacağını düşünüyorum.

F1 takımlarının sezon öncesi testlerde ortaya koymuş oldukları performanslar sonucunda beni en çok sevindiren takımların bu süreçte ciddi bir problem yaşamamaları ve birçok takımın geçtiğimiz sezon en çok başlarını ağrıtan yunuslama problemini çözmüş olduklarını görmek oldu.

Lewis Hamilton, Mercedes F1 W14 Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Bu hafta Bahreyn GP’si ile özlediğimiz motor seslerini duyacağımız ve sönen beş kırmızı ışığın ardından başlayacak sezon için bütün takımlara başarılar dilerim.

Bakalım sezon içerisinde hangi sürprizlere, kaoslara, mor sektörlere, kırmızı bayraklara, güvenlik araçlarının girişine, en hızlı turlara, beklenmedik podyumlara şahit olacağız.