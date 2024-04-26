Red Bull'un rakipleri, Newey'le anlaşırsa 2027'ye kadar beklemek zorunda kalabilir

Perşembe günü Newey'nin Red Bull takımının bazı üyelerine Milton Keynes merkezli takımdan ayrılma arzusunu özel olarak ifade ettiği ortaya çıktı.

Her ne kadar takım F1'deki hakimiyetini sürdürse de, Newey'nin bu yılın başlarında takım patronu Christian Horner'ın geleceğine ilişkin belirsizlik nedeniyle takımın kontrolü için patlak veren güç savaşından dolayı hayal kırıklığına uğradığı öne sürülüyor.

Ancak kaynaklar durumun bazılarının düşündüğü kadar net olmadığını ve ne Milton Keynes merkezli takımın üst düzey yönetimiyle ne de Red Bull'un enerji içecekleri ana şirketiyle teknik direktörlük görevinden ayrılması konusunda resmi bir iletişim kurulmadığını öne sürdü.

Dahası, kaynaklar resmi bir istifa dilekçesi verilmediğini de öne sürdüler.

Bu şok gelişme kaçınılmaz olarak Newey'nin ayrılışının büyük paralar harcayan bir rakibe geçişin kapısını açabileceği söylentilerini körükledi ve hem Ferrari hem de Aston Martin'in tasarım efsanesini takımlarına çekmeye çalıştıkları biliniyor.

Her iki takım da F1'de öne geçmek için yüksek hedefler belirlerken Newey'nin katkılarından faydalanabilir.

Ferrari gelecek yıl Lewis Hamilton'ın gelişiyle güçlenecek. Newey bu takıma geçerse, hem İtalyan takımıyla hem de yedi kez dünya şampiyonu olan Hamilton'la ilk kez çalışmış olacak.

Ancak Newey'nin hayatında büyük bir değişim yaşayıp Maranello'ya taşınmak isteyip istemeyeceği ve Red Bull kadar siyasi açıdan karmaşık bir duruma girip girmeyeceği muallakta.

Aston Martin de Newey'i cezbetmeye çalışıyor ve Motorsport.com geçtiğimiz günlerde sahibi Lawrence Stroll'un Newey'i cezbetmek için şahsen bir teklifte bulunduğunu ortaya çıkardı.

Stroll'ün Silverstone merkezli takım için son derece iddialı bir vizyonu var ve Newey için oraya taşınmak lojistik açıdan daha kolay olabilir. Diğer taraftan Red Bull'da birkaç yıl birlikte çalışan Dan Fallows ve Newey ikilisi yeniden bir araya gelmiş olur.

Ancak Newey'i çevreleyen durum, özellikle de sözleşme düzenlemeleri söz konusu olduğunda son derece karmaşık.

Red Bull'un Perşembe akşamı yaptığı açıklamada da belirttiği gibi, Newey'nin geçen yılın başlarında imzaladığı mevcut sözleşme, 2025 yılının sonuna kadar takımda çalışmasını taahhüt ediyor.

Bununla birlikte, Newey'nin Red Bull'un rakiplerinden birine katılmasını 12 ay daha engelleyebilecek ve teorik olarak 2027'ye kadar başka bir takımda çalışmasını mümkün kılmayacak başka maddeler de olduğu anlaşılıyor.

Bu gecikme, Newey'nin 2028'in başına kadar olan katkısını en aza indirecek ve bu da takımların bir sonraki düzenleme rakiplerine zaten büyük ölçüde bağlı olacakları bir sonraki kural döngüsüne girecek.

O zamana kadar Newey 70'ine yaklaşmış olacak ve muhtemelen parlak bir F1 kariyerinin ardından emekliliğe doğru ilerliyor olacak.

Ortaya çıkabilecek bir diğer potansiyel senaryo ise Newey'nin başka bir takımla anlaşmak yerine F1'den tamamen uzaklaşmak istemesi olabilir.

Red Bull'un RB17 hiper otomobili gibi diğer projelerin kendisini heyecanlandırdığı biliniyor, ancak bu projeler üzerinde çalışmaya devam etmesi, Milton Keynes merkezli operasyonun dışında kalmak yerine onun bir parçası olarak kalmasını gerektirecektir.

Newey'nin rakip bir takıma geçişi hızlandırabilmesinin tek yolu, ilgili tüm taraflar (kendisi, Red Bull ve yeni bir takım) arasında mevcut sözleşmesinin şartlarını satın almak üzere bir anlaşmaya varılması olacaktır.

Ancak böyle bir anlaşma büyük olasılıkla çok pahalıya mal olacaktır zira Red Bull, rakibine erken bir avantaj sağlayabileceği için onu ucuza bırakmak konusunda isteksiz davranacaktır.