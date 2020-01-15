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Formula 1 / Son dakika

Alonso: "Ferrari'ye dönüşü konuşmanın vakti değil"

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Alonso: "Ferrari'ye dönüşü konuşmanın vakti değil"
Ekleyen:
, Editör
15 Oca 2020 07:39

Fernando Alonso, 2021 yılında Ferrari ile Formula 1'e dönebileceği yönündeki iddiaları "Ferrari'ye dönüşü konuşmanın vakti değil" diyerek "şimdilik" reddetti.

Fernando Alonso 2010-14 yılları arasında Ferrari için yarıştı ve hem 2010 hem de 2012'de şampiyonluğu son yarışta kaybetti.

Alonso, zorlu geçen bu beş yılın ardından tartışmalı şekilde takımdan ayrıldı ve McLaren'a geçti.

Bu yüzden iki taraf arasındaki bağların yeterince iyi olmadığı düşünülüyor. Ancak buna rağmen son yıllarda ismi hep Ferrari ile anılmaya devam etti.

Alonso, 2020'i tam zamanlı olarak herhangi bir yerde yarışmadan geçirecek fakat 2021'de Ferrari ile spora dönebileceği konuşuluyor.

Fakat Alonso, Ferrari iddialarına en azından şimdilik son noktayı koymuş gibi görünüyor.

Renault ile iki dünya şampiyonluğu kazanan Alonso, "Onlarla görüşmedim ancak Ferrari ile geçirdiğim yıllar güzeldi. Ancak şu an için geri dönüşü konuşmanın vakti değil."

"Gelecek için Leclerc'e yönelik yatırım yaptıkları çok açık. Ayrıca 2021'e doğru bakarken, kimin rekabetçi olabileceğini de görmemiz gerekiyor."

"Belki de Ferrari, favoriler arasında olmayacak. Neler olacağını göreceğiz." dedi.

Alonso, F1'e dönüşe ise açık kapı bıraktı.

"Elbette Formula 1'e dönmek istiyorum. Kendimi Formula 1 pilotu gibi hissediyorum. En sevdiğim şey bu ve yapmayı en iyi bildiğim şey de bu."

"Geri dönüp dönmeyeceğimi bilmiyorum. Ancak yaz ayları geldiğinde, önümüzdeki iki ya da üç yıllık süreci düşüneceğim. Önümüzdeki birkaç ay içerisinde buna karar vereceğim."

"Formula 1, motor sporlarının en üst kategorisi ve bunun bazı dezavantajları da var. Formula 1 sizden tam bir bağlılık istiyor."

"18 yıl boyunca oradaydım ve şimdi iki ya da üç yıl daha orada olmak isteyip istemediğimi değerlendirmem gerekiyor."

"Mevcut seçeneklere veya ilgilenen takımlara bakmam gerekiyor. Her şeyi masanın üstüne koyacağım."

 

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Editör Kemal Şengül

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