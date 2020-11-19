Permane: "Alonso'nun hızı ve adapte olabilme yeteneği inanılmaz"

Fernando Alonso, iki yıllık aradan sonra gelecek yıl Renault ile Formula 1'e dönmeye hazırlanıyor.

Renault Sportif Direktörü Alan Permane, 2004 yılında Fernando Alonso'nun takım arkadaşı Jarno Trulli'nin yarış mühendisiydi ve İspanyol sürücünün yaklaşımını yakından görme şansı yakaladı.

Alonso'nun güçlü yönlerinden bahseden Permane, İspanyol pilotun saf hızını ve şartlara adapte olma yeteneğine vurgu yaptı.

“Fernando'nun güçlü yönlerinin başında hızı geliyor. Onun asla yarış mühendisi olmadım ama bir noktada onunla testler yaparken çalıştım, adapte olma yeteneği inanılmaz."

"2004'te Trulli'nin mühendisiydim. Sadece bir kez Alonso'yu yendik ve Monako'daki yarışı kazanmayı başardık. Bir yarış mühendisi olarak ilk zaferimdi, bu yüzden özellikle o günü çok iyi hatırlıyorum."

"Ama Fernando aracı öyle sürerek ön lastikleri çok zorluyordu. Virajları oldukça kesin dönüyordu ve bunu aracı daha stabil hale getirmek için kullanıyordu, ama ön lastikler için çok zordu."

Fernando Alonso, Renault F1 Team R.S.18 Fotoğraf: Renault F1 Fernando Alonso, Renault F1 Team R.S.18 Fotoğraf: Renault

"O günlerde yakıt ikmali yapılmasına izin veriliyordu, bu yüzden birden fazla pit stop yapılması yaygındı. 2005 yılının başında Giancarlo Fisichella ile birlikte, Enstone'daki kantinde oturduğumuzu hatırlıyorum. Tam olarak nerede olduğumuzu bile hatırlıyorum! Birlikte bu adamı yarış ve sıralama turları için tek bir lastik setiyle nasıl yenebileceğimizi düşündüğümüzü hatırlıyorum."

"Ve Fernando sadece tek bir gecede bu tek lastik kuralıyla başa çıkmak için sürüş tarzını tamamen değiştirdi ve aniden sol ön lastiğe karşı süper yumuşak davrandı. Bu yüzden şartlara adapte olabilmenin, Fernando'nun en önemli güçlerinden biri olduğunu düşünüyorum."

2021'e yönelik hazırlıkları da değerlendiren Permane, “Hızına ve adapte olabilme yeteneğine ek olarak, gelecek sezon için hazırlandığı şu dönemde ayrıntılara olan inanılmaz ilgisini gördüm. Sorular, sorular, sorular... Sürekli olarak soru soruyor. Önümüzde güzel bir yıl olduğunu düşünüyorum."

"Yarış hafta sonları bana sürekli 'Bunu unutma, bunu bir düşün' diye şeyler yazıyor. Ve o bunu evdeyken yapıyor! Mühendislik toplantılarımıza sanal olarak katılıyor. Bizimle garajda çalıştığında, sürece katılımının on kat artacağını biliyorum." dedi.