Formula 1
Formula 1
R
Formula 1
Rusya GP
25 Eyl
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Eifel GP
09 Eki
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Portekiz GP
23 Eki
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Emilia-Romagna GP
27 Eki
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Türkiye GP
13 Kas
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Bahreyn GP
Biletler
27 Kas
FP1:
8 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Sakhir GP
Biletler
04 Ara
FP1:
15 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Abu Dhabi GP
Biletler
11 Ara
FP1:
22 gün
Tüm programı gör
TÜMÜ:
Program Sonuçlar Puan Durumu
Biletler
Oturum aç

Motorsport Network

TV Bilet al Mağaza

Uygulamalarımızı indirin

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Bilet al Mağaza
Önceki
Formula 1 / Son dakika

Permane: "Alonso'nun hızı ve adapte olabilme yeteneği inanılmaz"

paylaşım
yorumlar
Permane: "Alonso'nun hızı ve adapte olabilme yeteneği inanılmaz"
Ekleyen:
, Editör

Renault'nun Sportif Direktörü Alan Permane, Fernando Alonso hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

Fernando Alonso, iki yıllık aradan sonra gelecek yıl Renault ile Formula 1'e dönmeye hazırlanıyor.

Renault Sportif Direktörü Alan Permane, 2004 yılında Fernando Alonso'nun takım arkadaşı Jarno Trulli'nin yarış mühendisiydi ve İspanyol sürücünün yaklaşımını yakından görme şansı yakaladı.

Alonso'nun güçlü yönlerinden bahseden Permane, İspanyol pilotun saf hızını ve şartlara adapte olma yeteneğine vurgu yaptı.

“Fernando'nun güçlü yönlerinin başında hızı geliyor. Onun asla yarış mühendisi olmadım ama bir noktada onunla testler yaparken çalıştım, adapte olma yeteneği inanılmaz."

"2004'te Trulli'nin mühendisiydim. Sadece bir kez Alonso'yu yendik ve Monako'daki yarışı kazanmayı başardık. Bir yarış mühendisi olarak ilk zaferimdi, bu yüzden özellikle o günü çok iyi hatırlıyorum."

"Ama Fernando aracı öyle sürerek ön lastikleri çok zorluyordu. Virajları oldukça kesin dönüyordu ve bunu aracı daha stabil hale getirmek için kullanıyordu, ama ön lastikler için çok zordu."

Fernando Alonso, Renault F1 Team R.S.18

Fernando Alonso, Renault F1 Team R.S.18

Fotoğraf: Renault F1

Fernando Alonso, Renault F1 Team R.S.18

Fernando Alonso, Renault F1 Team R.S.18

Fotoğraf: Renault

"O günlerde yakıt ikmali yapılmasına izin veriliyordu, bu yüzden birden fazla pit stop yapılması yaygındı. 2005 yılının başında Giancarlo Fisichella ile birlikte, Enstone'daki kantinde oturduğumuzu hatırlıyorum. Tam olarak nerede olduğumuzu bile hatırlıyorum! Birlikte bu adamı yarış ve sıralama turları için tek bir lastik setiyle nasıl yenebileceğimizi düşündüğümüzü hatırlıyorum."

"Ve Fernando sadece tek bir gecede bu tek lastik kuralıyla başa çıkmak için sürüş tarzını tamamen değiştirdi ve aniden sol ön lastiğe karşı süper yumuşak davrandı. Bu yüzden şartlara adapte olabilmenin, Fernando'nun en önemli güçlerinden biri olduğunu düşünüyorum."

2021'e yönelik hazırlıkları da değerlendiren Permane, “Hızına ve adapte olabilme yeteneğine ek olarak,  gelecek sezon için hazırlandığı şu dönemde ayrıntılara olan inanılmaz ilgisini gördüm. Sorular, sorular, sorular... Sürekli olarak soru soruyor. Önümüzde güzel bir yıl olduğunu düşünüyorum."

"Yarış hafta sonları bana sürekli 'Bunu unutma, bunu bir düşün' diye şeyler yazıyor. Ve o bunu evdeyken yapıyor! Mühendislik toplantılarımıza sanal olarak katılıyor. Bizimle garajda çalıştığında, sürece katılımının on kat artacağını biliyorum." dedi.

 

Mercedes, Bottas'ın Wuhan'la ilgili sözleri nedeniyle Çinliler'den özür diledi

Önceki haber

Mercedes, Bottas'ın Wuhan'la ilgili sözleri nedeniyle Çinliler'den özür diledi
Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Editör Kemal Şengül

Çok Okunanlar Bugün

Racing Point, artık neden Pembe Mercedes değil?
Formula 1 Formula 1 / Analiz

Racing Point, artık neden Pembe Mercedes değil?

Vettel: "Ferrari ile birbirimizden soğuduk"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Vettel: "Ferrari ile birbirimizden soğuduk"

Türkiye'de kirli araçlarda ortaya çıkan aerodinamik sırlar
Formula 1 Formula 1 / Analiz

Türkiye'de kirli araçlarda ortaya çıkan aerodinamik sırlar

Verstappen, Moğolistan Hükümeti'nden hâlâ özür dilemedi
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Verstappen, Moğolistan Hükümeti'nden hâlâ özür dilemedi

Button, Formula 1'den erken emekli olduğu için pişman
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Button, Formula 1'den erken emekli olduğu için pişman

Kubica, 2021'de yeniden ralliye dönebilir
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Kubica, 2021'de yeniden ralliye dönebilir

Vettel: "Türkiye'deki gibi vinç olaylarında hataya yer yok"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Vettel: "Türkiye'deki gibi vinç olaylarında hataya yer yok"

Ricciardo: "Renault, üçüncülük mücadelesinin dışına düştü"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Ricciardo: "Renault, üçüncülük mücadelesinin dışına düştü"

Son Haberler

Permane: "Alonso'nun hızı ve adapte olabilme yeteneği inanılmaz"
F1 Formula 1 / Son dakika

Permane: "Alonso'nun hızı ve adapte olabilme yeteneği inanılmaz"

Mercedes, Bottas'ın Wuhan'la ilgili sözleri nedeniyle Çinliler'den özür diledi
F1 Formula 1 / Son dakika

Mercedes, Bottas'ın Wuhan'la ilgili sözleri nedeniyle Çinliler'den özür diledi

Vettel: "Ferrari ile birbirimizden soğuduk"
F1 Formula 1 / Son dakika

Vettel: "Ferrari ile birbirimizden soğuduk"

Hamilton, İngiltere'deki en etkili siyahi seçildi
F1 Formula 1 / Son dakika

Hamilton, İngiltere'deki en etkili siyahi seçildi

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Racing Point, artık neden Pembe Mercedes değil?

16s
2
Formula 1

Vettel: "Ferrari ile birbirimizden soğuduk"

1s
3
Formula 1

Türkiye'de kirli araçlarda ortaya çıkan aerodinamik sırlar

20s
4
Formula 1

Verstappen, Moğolistan Hükümeti'nden hâlâ özür dilemedi

14s
5
Formula 1

Button, Formula 1'den erken emekli olduğu için pişman

15s

Son Haberler

Permane: "Alonso'nun hızı ve adapte olabilme yeteneği inanılmaz"
F1

Permane: "Alonso'nun hızı ve adapte olabilme yeteneği inanılmaz"

Mercedes, Bottas'ın Wuhan'la ilgili sözleri nedeniyle Çinliler'den özür diledi
F1

Mercedes, Bottas'ın Wuhan'la ilgili sözleri nedeniyle Çinliler'den özür diledi

Vettel: "Ferrari ile birbirimizden soğuduk"
F1

Vettel: "Ferrari ile birbirimizden soğuduk"

Hamilton, İngiltere'deki en etkili siyahi seçildi
F1

Hamilton, İngiltere'deki en etkili siyahi seçildi

Kubica, 2021'de yeniden ralliye dönebilir
F1

Kubica, 2021'de yeniden ralliye dönebilir

Son Videolar

Abdullah Çelik, TRT World'e konuk oldu 03:52
Formula 1
17 Kas 2020

Abdullah Çelik, TRT World'e konuk oldu

Türkiye GP saçma mıydı yoksa mükemmel mi? 16:34
Formula 1
17 Kas 2020

Türkiye GP saçma mıydı yoksa mükemmel mi?

2020 Türkiye GP grid pozisyonları 01:01
Formula 1
14 Kas 2020

2020 Türkiye GP grid pozisyonları

The newly proposed F1 2023 salary cap explained 05:41
Formula 1
14 Kas 2020

The newly proposed F1 2023 salary cap explained

Türkiye GP: Red Bull ve AlphaTauri İstanbul caddelerinde 01:52
Formula 1
13 Kas 2020

Türkiye GP: Red Bull ve AlphaTauri İstanbul caddelerinde

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

  • İlan
  • İletişim
  • Yakuplu Mahallesi Kavaklı Caddesi
    Güney Konakları A Blok Kat:3 Daire:5
    Beylikdüzü İstanbul
© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.