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Formula 1 / Son dakika

Russell, Bottas’a karşı liderliğinin “gerçek olamayacak kadar iyi” olduğunu hissetmiş

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Russell, Bottas’a karşı liderliğinin “gerçek olamayacak kadar iyi” olduğunu hissetmiş
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George Russell, pit stop hatası ve lastiğindeki patlak kendisine ilk Formula 1 zaferine mal olmadan önce Valtteri Bottas’a karşı elde ettiği liderliğin “gerçek olamayacak kadar iyi” olduğunu düşünmüş.

COVID-19 testi pozitif çıkan Lewis Hamilton’un yerine girdiği ilk Mercedes yarışında Russell, sıralama seansını 2. sırada tamamladı ve kalkışta takım arkadaşı Bottas’tan liderliği aldı.

Russell yarışın ilk çıkışında iyi bir fark açtı ve Bottas’tan 3 tur önce pite girerek erken davranması sayesinde farkını yaklaşık 8 saniyeye çıkardı.

Fakat güvenlik aracı periyodu devreye girince Mercedes araçlarını arka arkaya pite soktu ve telsiz sistemindeki bir hata hata sonucu Russell’ın aracına Bottas’ın lastiklerini takarak Britanyalı pilotu bir tur sonra tekrardan pite girmeye ve 5.liğe kadar düşmeye zorladı.

Sonrasında liderliği geri almak için mücadelesi geç gelen bir lastik patlamasıyla bitince Russell, finişi 9. sırada görmek zorunda kaldı.

Bu, şu ana kadarki kariyerini Williams’la gridin en arkasında geçiren Russell’ın 2018’de Formula 2 şampiyonluğunu kazandığından beri ilk defa bir yarışa liderlik etmesiydi.

Autosport/Motorsport.com tarafından yarışa liderlik etmenin yarattığı duygu sorulduğunda Russell: “O pozisyonda olmak güzeldi, yarışa liderlik etmek, önde olmak; uzun zamandır sahip olmadığım bir şeydi.”

“Ama tuhaf bir şekilde bir sürücü olarak, kazanma isteğinin yanı sıra elinizdeki ekipmanla elde edebileceğiniz en iyi sonucu da almak istiyorsunuz.”

“Williams’la 18 aylık büyü boyunca eve 12.-14. Sırada döndüğümüz inanılmaz yarışlarımız da oldu. O pozisyondaki bizler için bu neredeyse bir galibiyet gibi. Ya da 2. sıralama seansına girmek, o bizim için bir pole pozisyonu. O performanstan aldığım his yine çok büyük. Ama günün sonunda kazanmak apayrı bir seviye.”

“Ama kendimi kaybetmek istemedim. Halen işime odaklıydım.”

“Muhtemelen yarışın yarısına doğru Valtteri’ye karşı 8 saniyelik bir liderliğim vardı. ‘Bunun gerçek olamayacak kadar iyi’ olduğunu düşündüm. ”

“Ve görüşüne göre, gerçek olamayacak kadar iyiymiş.”

Russell ilk viraja girişte Bottas’ı geçebildi ama yarıştan sonra, geleneksel zayıflığı olduğu ve debriyaj pedalları Hamilton’a göre dizayn edildiği için en çok endişe duyduğu şeyin kalkış olduğunu kabul etti.

Russell, “Dürüst olmam gerekirse kalkış, hafta sonu boyunca yarışın en çok endişe duyduğum bölümüydü.” dedi.

“Lewis’in eline ve parmaklarına göre şekil verilen debriyaj pedallarını kullanıyordum, bana tam olarak uymuyorlardı.”

“Odamda kurulan küçük düzenekte yüzlerce kalkış antrenman yapmışımdır, araçta sadece antrenman, antrenman, antrenman...”

“Kalkabildiğim için çok mutluydum, iyi bir starttı, Valtteri’nin iç çizgisinden geçtim.”

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Pilotlar George Russell
Takımlar Mercedes
Editör Memet Kağan Bilgili

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