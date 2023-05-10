Röportaj: DS Penske performans direktörü Eugenio Franzetti sorularımızı yanıtladı

Motorsport.com Türkiye direktörü Cihangir Perperik, geçtiğimiz günlerde DS'in Fransa'daki performans merkezini ziyaret etti. Cihangir Perperik, burada DS Penske'nin çalışmalarını yakından takip edebildi ve hatta takımın simülatörünü deneme şansı da buldu.

Bunlara ek olarak, DS Penske FE takımının performans direktörü Eugenio Franzetti ile röportaj da yapabildik. Eugenio Franzetti, kendisi için hazırladığımız soruları yanıtladı.

İşte o röportaj:

Cihangir Perperik: DS Penske bu yıl ana rakipleri Porsche ve Jaguar'a kıyasla büyük bir dezavantaja sahip: Müşteri takımları.

Maserati de sizin motorunuzu kullansa da şu anda net olarak bir müşteri takımınız yok ancak hem Porsche hem de Jaguar'ın müşteri takımları var (Andretti, Envision) ve bu sayede size kıyasla iki kat daha fazla veri toplayabiliyorlar. Gelecekte müşteri takımına sahip olma konusunda planlarınız var mı, bu konudaki görüşleriniz neler?

Eugenio Franzetti: "Evet, kesinlikle müşteri takımları konusunda planlara sahibiz."

"Bu konuda hem Porsche hem de Jaguar'a kıyasla farklı stratejilerimiz var. Porsche ve Jaguar müşteri takımlarıyla yarışıyor. Bizde ise durum farklı çünkü bizim takımımız iki farklı kimlikten oluşuyor: Birincisi FE'de yarışma lisansı olan takım ve ikincisi de üretici."

"Biz motorumuzu Maserati ile üretiyoruz ve stratejimiz farklı. Biz şöyle yaptık, iki takımın da mühendisleri [Maserati ve DS Penske] fikirlerini paylaştı ve maliyeti paylaştırdık."

"Bu durum Porsche ve Jaguar'a kıyasla tamamen farklı bir yaklaşım."

"İki üreticinin [Maserati ve DS] yeteneklerini, eforlarını ve güçlerini birleştirerek bir motor ürettik. Bu ortak motoru ürettikten sonra, iki takım da [Maserati ve DS] motorun yazılımı ve yarıştaki strateji konusunda kendi kararlarına sahip oluyor. Yani motoru ortak üretsek de sonrasında yazılım ve strateji konusunda farklı yollar izleniyor."

"Bu farklı bir yaklaşım ama günün sonunda, bu yaklaşım da maliyeti ve fikirleri paylaştırmak için oldukça kullanışlı. Sonuçlar da iyi."

Motorsport.com Türkiye Direktörü Cihangir Perperik ve DS Penske performans direktörü Eugenio Franzetti

Cihangir Perperik: Sezonun ikinci yarısı geçtiğimiz hafta sonu Monako'da başladı. Takım için oldukça iyi bir yarış geride kaldı ama Porsche ve Jaguar hâlâ bir adım önde gibiler. Takımın şampiyon pilotu Jean-Eric Vergne, DS Penske'nin sezonun ikinci yarısında Porsche ve Jaguar'a olan performans açığını kapayabileceğini düşünmüyor.

Buna ne diyorsunuz?

Eugenio Franzetti: "Evet, Monako'yla birlikte sezonun ikinci yarısına başladık. İlk 8 yarış bitti ve ikinci 8 yarışlık kesim başladı. Sezonun ilk yarısına, ilk 8 yarışa bakacak olursak, bir kez kazandık ve bir kez ikinci olduk ve bir kez üçüncü olduk. Yani 8 yarış için çok kötü değil."

"Ancak bu takımın tarihine ve tecrübesine baktığımızda, bizim hedefimiz kazanmak. Kazanmak için buradayız."

"Bence sadece ilk iki yarışta iyi değildik ancak bu iki yarıştan sonra performanslarımız gayet iyiydi. Şampiyonadaki problemimiz şu: Biz iyi performanslar gösteriyoruz ama sadece 1 araçla. Bazen Stoffel [Vandoorne] bazen de [Jean-Eric] Vergne çok iyi performans gösteriyor. Ancak genellikle 1 araç çok iyi performans gösteriyor."

"Diğer üreticiler ise mesela Porsche'ye bakalım, iki aracıyla da iyi performans gösteriyorlar. Bu yüzden de şampiyona pozisyonları daha iyi."

"Sıkı çalışıyoruz, aracı ve performansı çok geliştirdik. Haydarabad'da birinci olduk, Cape Town'da ikinci olduk, Berlin'de ise üçüncüydük. Yani çalışmalarımızın sonuçlarını gördük."

"Şimdi yapmamız gereken şey ise çalışmayı devam etmek, yazılım ve stratejiyi geliştirmek, tek araçla değil, iki araçla da iyi performans göstermek ve iki aracı da podyuma ya da podyumun yakınına koymak."

"Şampiyon olmak istiyorsak ya da iyi bir hedefe ulaşmak istiyorsak buna gerek var."

"Bence en tehlikeli rakibimiz Jaguar, Porsche'den daha tehlikeliler. Porsche sezona çok iyi başladı ama 4. yarıştan sonra performansları kayboldu. Jaguar ise performansını çok geliştiriyor hem de bir ya da iki araçla değil 4 araçla geliştiriyorlar."

"Bu yüzden en tehlikeli rakip Jaguar. Bu konuda çalışmamız gerek. Dediğim gibi yapmamız gereken şey tek araçla değil, iki araçla podyumda olmak."

Jean-Eric Vergne, DS Penske, DS E-Tense FE23 Lucas di Grassi, Mahindra Racing, Mahindra M9Electro Fotoğraf: Charly Lopez / Motorsport Images

Cihangir Perperik: Bu yıl Gen3 araçlarına geçilmesiyle "hava koridoru" problemini görmeye başladık. Kimse yarışları lider götürmek istemiyor çünkü böyle olduğunda hava koridorunu kaybediyorlar ve daha çok enerji harcamaları gerekiyor. Herkes daha çok enerji koruyabilmek için son anlara kadar liderliğe yükselmekten kaçınıyor.

Sizce bu sorun nasıl çözülebilir ya da çözülmeli mi? Düşünceleriniz neler?

Eugenio Franzetti: "Evet, özellikle bazı pistlerde enerjiyi yönetmek galibiyete gitmenin büyük bir parçası oldu."

"Bugün modern motor sporları, saf performanstan ziyade performansınızı ve enerjinizi yönetmekle alakalı. Galibiyet, performansını en iyi yönetene gidiyor. F1'de, WEC'de, WRC'de de durum böyle ve özellikle de FE'de durum böyle. Zafer için enerjinizi yönetmeniz gerek, performansınızı yönetmek."

"Bu durum [enerji yönetimi ve pilotların son ana dek liderlikten kaçması] şovun bir parçası. Formula E, performansla enerji korumanın bir karşımı. Enerji koruma kısmını yarışın ilk bölümde görürsünüz, performans kısmını ise ikinci kısımda görürsünüz."

"Bu yıl pole pozisyonundan başlayan kimse kazanamadı. Mesela Sau Paulo'da Vandoorne pole pozisyonunda başladı ama hava koridorunu diğerlerine verdiğinden 7. bitirdi, [daha geriden başlayan] Vergne ise 5. bitirdi."

"Enerji yönetimi, FE'nin şovunun bir parçası ve ayrıca bu durum pistlere göre değişiyor. Bazı pistlerde harcama sorunu, enerji harcama sorunu yoktu. Mesela Meksika'da tamamen farklı bir yarış izledik, harcama konusunda sorun yoktu ve kimse hava koridoru vermekten kaçınmak istemedi."

"Ancak dediğim gibi, bu durum şovun bir parçası."

Stoffel Vandoorne, DS Penske, DS E-Tense FE23 Fotoğraf: Simon Galloway / Motorsport Images

Cihangir Perperik: Elon Musk, geçtiğimiz hafta sonu Miami GP'deydi ve enteresan bir görüşü vardı: EV ile Hibrit araçlar arısında yarışmak yapmak. Yani FE vs F1 yarışları düzenlemek. Bu konudaki görüşleriniz neler?

Eugenio Franzetti: "Bu fikri FIA ile paylaşmalı!"

"Bence şu anda bu iki araç [FE ve F1] çok farklılar. Fakat şöyle bir fikir de güzel: Bir takımda hem hibrit hem de tamamen elektrikli aracınız olur ve ikisiyle de iyi performans göstermeniz gerekir. Bir takımda hem hibrit hem de elektrikli araçlar olur ve [aynı hafta sonunda] iki farklı yarışa katılırlar, bu neden olmasın?"

"Bence Elon Musk bu fikri bizimle değil de FIA ile paylaşmalı."

Cihangir Perperik: Gen3 araçlarıyla ilgili bir şey değiştirebilseniz bu ne olurdu?

Eugenio Franzetti: İki farklı lastik olmasını isterdim: Kuru zemin için bir lastik ve ıslak koşullar için bir lastik. Bence bu, şampiyona için güzel bir gelişim olurdu."

Röportaj: Cihangir Perperik

Yazı: Can Çarpıcı

Cihangir Perperik ve Eugenio Franzetti