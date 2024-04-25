Alonso sprint hafta sonlarındaki oynanan oyundan rahatsız

Sprint formatı, takımların sprint sıralama ve yarış aksiyonundan önce araçlarını hazır hale getirmek için yalnızca bir antrenman seansına sahip oldukları anlamına geliyor. ve bu da standart yarış hafta sonlarına kıyasla alışılmadık 1. antrenman çalışma planları uygulamak anlamına geliyor.

Geçen hafta Çin'de yapılan 1. antrenman seansında, 2024 sezonunun ilk sprint hafta sonu, Alonso'nun Aston Martin takım arkadaşı Lance Stroll, takımların geç saatlerde bir dizi sıralama simülasyonunu başlatmadan önce uzun sürüşlere odaklandığı bir seansın başında yer aldı.

Sprint yarış hafta sonları için lastik tahsisi toplamda bir set azaltılarak 13'ten 12'ye indirildi. İki set sert, üç set orta ve sekiz set yumuşak lastikten, dört orta ve altı yumuşak lastiğe ek olarak her zamanki iki set sert lastikle hafta sonuna gelindi.

Şangay'daki ana yarıştan sonra Fernando Alonso, “Bence daha fazla lastik iyi olacak çünkü 1. antrenmanda kimin daha az sürüş yapacağı ve kimin daha az lastik seti kullanacağı bir oyun.”

“Bu yüzden taraftarlar için utanç verici. Sprint yarışını eğer gösteri ve geçiş için istiyorlarsa ve yarışmalarına izin vermiyorsanız, yarışmamak daha iyidir.” dedi.

Alonso ayrıca önümüzdeki hafta sonu Miami sprint hafta sonunun “lastiklerin bilinmeyeceği bir başka hafta sonu” olacağını söyledi.

Alonso, “Yani ideal olarak, tüm lastikleri canlı tutmak için 1. antrenmanda yarışmazsınız ve lisansınızdaki ceza puanlarını kurtarmak için sprint yarışında gerçekten yarışmazsınız."

“Açıkçası bunu yapmayacağız çünkü Miami'deki araçtan bir şeyler öğrenmemiz gerekiyor. Ancak yine de düşünmemiz gerekiyor. Sprint hafta sonlarının daha fazla düzenlenmeye ihtiyacı var.” dedi.

Fernando Alonso, Aston Martin F1 Team, in the garage Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images

Mercedes pilotu George Russell, 2024 için değiştirilen sprint formatından “keyif aldığını”, takımların ayarlamaları yapabilmeleri için GP sıralamaları öncesinde kapalı park kurallarının sprint yarışı sonrasında açılacağını, ancak lastik sayılarının arttırılması konusunda Alonso ile aynı fikirde olduğunu söyledi.

Russell, “Bu formattan hoşlanıyorum. Bence daha iyi olabilecek tek şey antrenman lastiği kuralını değiştirmek olabilir."

“Belki antrenmanlarda herkese aynı lastik seti ya da lastik sayısı verilebilir. Çünkü antrenmanlarda ne yaptığınız hafta sonunuzun geri kalanını etkilememeli."

“Benim tek düşüncem bu olurdu, onun dışında oldukça memnundum.” dedi.

2024'te daha önce yapılan ve kırmızı bayrak kesintisi olmayan iki 1. antrenman seansında, takımların bir sezon öncesi testi tamamladığı ve yılın en aşındırıcı pist yüzeyiyle başa çıkmak zorunda olduğu Bahreyn ve Cidde, kaydedilen toplam tur sayısı sırasıyla 422 ve 471'di.

Çin'de, hafta sonununda pist kenarında çıkan çim yangınında zaman kaybedilmesine rağmen toplam 453 tur atıldı oldu.