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Formula 1 Haberler

Alonso'nun yarıştığı Renault R24 açık artırmaya çıkarılıyor

Ekleyen:
Çeviren:
Kemal Şengül
, Şef Editör

Koleksiyonluk bir araç mı istiyorsunuz? O zaman bu ilan sizin için uygun olabilir. Fernando Alonso'nun Renault R24'ü 2 Şubat'ta açık artırmaya çıkıyor.

Alonso'nun yarıştığı Renault R24 açık artırmaya çıkarılıyor
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R24-07 şasi numarasına sahip Renault R24, 2004 yılının sonlarına doğru üretildi ve Fernando Alonso bu şasi ile o yılki Çin, Japonya ve Brezilya'da Grand Prix'lerinde yer aldı. Bu yarışlarda sırasıyla dördüncü, beşinci ve dördüncü oldu. Alonso, o sezon İtalyan Jarno Trulli'nin takım arkadaşıydı ve sezonun son üç yarışında yerini Jacques Villeneuve aldı.

Villeneuve puan alamasa da Trulli & Alonso, Renault'yu R24 ile  şampiyona üçüncüsü yapmayı başardı. İspanyol sürücü R24 ile dört kez podyuma çıktı fakat galibiyet alamadı.

Araç şimdi yeni sahibini arıyor. RB Sotheby's mavi-sarı renk düzenine sahip aracı 2 Şubat'ta Paris'te açık artırmaya çıkaracak. Şimdilik aracın ne kadar satılacağı bilinmiyor. Aracı aldığınız takdirde, Alonso'nun isteklerine göre uyarlanmış orijinal direksiyona ve tabii ki Mild Seven & Telefonica renk düzenine sahip oluyorsunuz.

Bu orijinal araca, 900 beygir gücündeki 3 litrelik bir V10 motor hayat veriyor. R24, Pat Symonds, Mike Gascoyne ve Bob Bell gibi isimler tarafından tasarlanmıştı.

Alonso, 2004 yılında Renault ile ikinci F1 sezonuna çıkmış ve o yıl şampiyona dördüncüsü olmuştu. Bir yıl sonra da Renault, yeni R25 ile büyük bir adım atarken, Alonso ilk şampiyonluğunu aldı.

Fernando Alonso tijdens het Braziliaanse Grand Prix-weekend

Fernando Alonso tijdens het Braziliaanse Grand Prix-weekend

Foto: Motorsport Images

 

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