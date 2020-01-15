Ferrari vites kutusu tasarımını değiştiriyor, dingil mesafesi kısalacak

Ferrari, aerodinamik verimliliği olumsuz etkilemeden, aerodinamik yükü arttırmak için çabalıyor ve 2020 aracının gelişiminde kilit nokta bu olacak gibi görünüyor.

Bu yıl FIA teknik düzenlemelerinde herhangi bir değişiklik yapılmayacak ve Pirelli lastikleri de aynı kalacak. Takım teknisyenleri, 2021 yılındaki devrim göz önüne alındığında araçla ilgili problemleri çözmek için çabalıyor.

Bu nedenle 2020 araçları, 2019 sezonundan görülenden estetik anlamda pek de farklı olmayacak. Ama bu, araçlarda önemli değişiklikler olmayacağı anlamına gelmiyor.

Ferrari, hidrolik kontrollü ön süspansiyona ek olarak aracın burun kısmında önemli değişiklikler yapmayı planlıyor.

Ön taraftaki bu değişikliklere ek olarak Ferrari, aracın çeşitli kısımlarında da değişiklikler planlıyor.

Buna göre aracın arka tarafında yapılacak ciddi değişikliklerin sonucunda, vites kutusu da daha aerodinamik olması açısından yeniden tasarlanacak. Ayrıca yeni tasarım daha hafif de olacak. Bu, Ferrari'nin vites kutusu tedarik ettiği Alfa Romeo ve Haas takımlarının da gerekli değişikliği yapmasını gerektirecek.

Söylentilere göre, vites kutusu yaklaşık 30 mm daha kısa olacak ve bundan ötürü de yeni aracın dingil mesafesi 2019'a kıyasla da kısa olacak.

Azalan ağırlıkla birlikte Ferrari, araç eğimini de Mercedes'in aksine arttıracak ve böylelikle Red Bull'un yönüne gitmiş olacak.

Ön ve arka hidrolik süspansiyon kontrolü, düşük hızlarda aerodinamik yükü arttırmak adına son derece faydalı olacak.

Tüm bunlar sayesinde fren yaparken aracın arka tarafının daha istikrarlı/yere yapışık olması ve aracın viraj alma dengesinin daha iyi hale gelmesi bekleniyor.

Fren yaparken aracın arka tarafının daha istikrarlı olması, Sebastian Vettel'in sürüş tarzına yardımcı olacak ve daha düşük lastik aşınması olacağı için Charles Leclerc'in istikrarına da yadım edecek.