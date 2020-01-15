Chandhok, Ferrari’nin 2019’daki tutumunu eleştirdi

Mercedes 2019’un ilk 8 yarışını her iki pilotunun da sıra sıra kazanmasıyla domine etti, bu ikiliyi durduran tek isim ise Avusturya GP’sinde yarış kazanan Max Verstappen oldu.

Her ne kadar Ferrari ve Red Bull özellikle yaz arası sonrası Alman takıma baş ağrıları vermiş olsalar da Mercedes klasmanda büyük farkla liderdi.

Bununla beraber Ferrari’nin bu durum öncesinde kazanma şansı vardı – Leclerc’in Bahreyn’de yaşadığı dayanıklılık problemi, aynı yarışta Vettel’in Hamilton’ın ardında spin atması ve Kanada’da onu yarış galibiyetinden eden zaman cezası bunların önüne geçti.

Scuderia’nın yaşadığı sorunlar ise sezon boyunca devam etti ve en son olarak Brezilya’da iki aracın temas edip yarış dışı kalmasıyla sonuçlandı.

Bu Chandhok’u kızdıran bir durum oldu çünkü yaptığı hesaplamalara göre Leclerc bu hataların olmaması durumunda sezon sonunda yapılan Abu Dhabi GP’ye Hamilton’ın sadece 9 puan arkasında gelecekti.

Chandhok ayrıca şunları söyledi: “Eğer bana sorarsanız tüm sezon, tüm resim mahvedildi. Tüm hataları bir kenara koyarsanız, Ferrari, Leclerc ve Vettel gerçekten çok hata yaptı, onlar Abu Dhabi’ye Charles’ın Lewis’den sadece 9 puan arkasında olduğu bir senaryo ile geleceklerdi.”

“Dürüst olmak gerekirse yarışların %75’inde daha iyi araç kategorisinde olan taraf Mercedes’ti. Ancak düşük sürtünmenin olduğu Spa, Monza, Singapur gibi pistlerde Mercedes’in aşil tendonundaki sıkıntıları gördük. Yıl boyunca Ferrari’nin kesinlikle daha iyi olduğu tahminen 6 yarış vardı.”

“Red Bull geriden başladı, onları yeni aerodinami kurallarıyla gelen ön kanat değişikliği çok zorladı, ancak Avusturya’da getirdikleri güncelleme onları tekrardan savaşın içine koydu ve sonunda Max zaten yarışı kazandı.”

“Ama zaten Mercedes ilk 8 yarışı kazanmıştı, bu yüzden genel olarak biraz utan. Verici çünkü şampiyona savaşı daha iyi ve daha sıkı yapılabilirdi ve yapılmalıydı da. Ferrari bir kez daha mütemadiyen yetersiz başarı getirdiğini göstermiş oldu.”

“Sochi’de yaşanan takım emirleri şaka gibiydi, daha üçüncü turda takım emri yağdırıyorsun. Ve tam o anda Seb’in kokpitte ‘Sen neden bahsediyorsun? İlk bölümü atıp Mercedes’ten uzaklaşmamız lazım çünkü tehditi yok etmek lazım.’ demesi, kesinlikle olması gereken bir olaydı. Tek pit-stop yapılan bir yarış, pit-stop yaptıktan sonra olayı çözümleyin.”

“Seb kesinlikle haklıydı, ancak motor problemiyle karşılaştığında pit stop ile uğraşıyorlardı ve sadece sürücüleri değiştirdiler. Onu piste güvenlik aracı çıkartmayacak bir yerde durdurmak yerine güvenlik aracı çıkartacak bir yerde durdurdular ve birinciliği kaybettiler. Bazı yaptıkları hatalar çok basit.”

“Monaco’da (Q1 sırasında) Leclerc’i bir tur daha atmaya göndermediler. Q2’de kaç lastiğinin olduğunun önemi yok, eğer Monaco’da Q1’de elendiysen bitmişsin demektir. Bunun gibi temel sorunlar yaşandığında ‘ne yapıyorsunuz?’ diye soruyorsunuz.”

Chandhok aynı zamanda Ferrari’nin Leclerc’e uzun süreli bir kontrat teklif etmesini “basit” bir hamle olarak tanımladı. Leclerc İtalyan takım ile kontratını 2024 sonuna kadar uzattı ve Chandhok bu hareketi makul buldu.

Chandhok Autosport International’da yaptığı röportajda şunları söyledi: “Bence Leclerc kararı sürpriz bir karar değildi – alınması basit bir karardı. Tahminimce bir sezon boyunca ne yaptığını görmeleri yeterliydi, onun bunları yaptığını bilmelerine rağmen emin olmak istediler. Onları görür görmez, işin içinde olan herkes için kararın sonucu basitti.”

Chandhok aynı zamanda Max Verstappen’in Red Bull ile yaptığı anlaşmayı son şampiyon Lewis Hamilton’un kontrat sonu olan 2020’nin ötesinde de kalacağı beklentisi sonucunda Mercedes’e kapanan bir kapı olarak yorumladı ve yorumunu şu sözlerle dile getirdi: “Max’ın kararı ilginç bir karardı, çünkü Mercedes’e gitmeyeceğinin net bir belirtisiydi. Max’ı Red Bull’dan alıkoyacak tek şey Mercedes’e gitme ihtimaliydi, şu andan itibaren Red Bull’a bağlı olduğunu gösterdi. Ortada Mercedes’in ona kapıyı kapadığına dair mesaj var.”

“Bu olaya benim bakış açım, şu anda tüm gözler Lewis’in üstünde.”

Verstappen ve Hamilton’ın aynı araca sahip olduklarında hızlarının nasıl olacağına dair sorulan bir soruya Chandhok şu cevabı verdi: “Bu cevaplanması imkânsız bir soru. Sanırım bundan dolayı bu ihtimali görmek isterdim. Senna’nın 88 yılında McLaren’e, Prost’a karşı gitmesi gibi, veya Prost’un McLaren’e Lauda’ya karşı gitmesi gibi bir şey.”

“Bu iki dev sürücüyü birbirlerine karşı görmek istersiniz, ancak cevabı pistte alırsınız. Ancak ne yazık ki bunun olması pek mümkün durmuyor.”

Çeviri: Efe Kahya