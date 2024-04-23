Vasseur: “Şanghay'da çok fazla hata yaptık”

Ferrari geçen hafta sonu Şanghay’da özellikle pazar günü beklentilerin altında bir performans sergiledi.

Sert lastikleri çalıştırmakta zorlanan Ferrari pilotları, pazar günü ilk üçün dışında kaldılar.

Yarışın ardından konuşan Vasseur, pist özelliklerini ya da hafta donu programını suçlamadı.

Vasseur, "Asfalt özellikleri ya da başka bir dış sebep yüzünden hız kaybettiğimizi söylemeyeceğim.”

“Bu bir bahane olamaz. Herkes eşit şartlardaydı, ancak bazı takımlar daha iyisini yaptı. Bir dahaki sefere nasıl daha iyisini yapacağımızı bulmamız gerekiyor.”

“Sezon başından bu yana mücadele çok sıkı. Zaman zaman Max biraz daha hızlı olsa da, arkasında sıralama turlarında altı ya da yedi araçtan oluşan grup 0.1 ila 0.2 saniyelik farklarla ayrılıyor.”

“Bu grupta, küçük şeyler sizi lider yapabilir ya da geriye düşürebilir. Arkadan başlarsanız, geçiş yapmak daha zor olur, sürekli zorladığınız için lastiklerinize yüklenirsiniz ve şansınızı kaybedersiniz.”

“Başarılı olmak için her şeyi bir araya getirmeniz gerekir ve Şanghay'da çok fazla hata yaptık.”

“Bir dahaki sefere daha iyisini yapmaya çalışacağız.”