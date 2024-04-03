Tüm Seriler
Prime'a abone ol

Ücretsiz üye olun

  • Favori makalelerinize hızlı erişim sağlayın

  • Son dakika haberleri ve favori sürücülerle ilgili bildirimleri yönetin

  • Yorumlarınızla sesinizi duyurun

Kayıt Oturum aç

Motorsport prime

Premium içeriği keşfedin
Prime'a abone ol

EDİSYON

Türkİye
Formula 1 Japonya GP
Son dakika

Aston Martin ilk büyük güncellemesini bu hafta sonu getiriyor

Silverstone merkezli takım Suzuka'ya önemli bir güncelleme paketi getiriyor: Dan Fallows ve Luca Furbatto yeni bir taban ve farklı bir karoser üzerinde çalışıyor.

Franco Nugnes Kemal Şengül
Lance Stroll, Aston Martin AMR24

Zak Mauger / Motorsport Images

Aston Martin, Adrian Newey'e yapılan sansasyonel teklifin (4 yıl için 100 milyon dolar olduğu konuşuluyor) sonucunu beklerken, AMR23 için ilk büyük güncelleme paketinin yalnızca Kanada GP'sinde geldiği geçen yıldan çok farklı bir gelişim stratejisi benimsedi.

Aston Martin AMR24: ecco un dettaglio del fondo perché a Suzuka arriva una prima evoluzione

Aston Martin AMR24: ecco un dettaglio del fondo perché a Suzuka arriva una prima evoluzione

Foto di: Uncredited

Takımn tasarımcısı Dan Fallows, bu yıl için gelişim stratejisini değiştirdi ve aracın yarıştan yarışa gelişmesini sağlayacak yeni güncellemeler hazırlama kararı aldı.

Silverstone merkezli ekibin Japonya GP'si için bazı önemli değişiklikleri var: Söylentilere göre Suzuka'da tamamen yeni bir taban ve farklı bir gövde tasarımına geçiş yapılacak.

AMR24 iyi bir potansiyele sahip olsa da, özellikle yarış temposunda iyi bir denge yakalayabilmiş değiller. Fakat rüzgar tünelinde yapılan çalışmalarla takımın doğru yönde gitmesi bekleniyor.

Aston Martin şu anda takımlar şampiyonasında beşinci sırada yer alıyor ve hedef kalan yarışlarda daha fazla puan toplamak.

En iyi takımlar arasında, aracına önemli güncellemeler getiren ilk takım Aston Martin olacak: bu işe yarayacak bir taktik olacak mı? Bunu bu hafta sonu öğreneceğiz. Amaç her iki araçla da önemli puanlar kazanmaya başlamak.

Aston Martin AMR24: ecco l'ala anteriore che ha debuttato in Australia

Aston Martin AMR24: ecco l'ala anteriore che ha debuttato in Australia

Foto di: Giorgio Piola

Motorsport topluluğunun bir parçası olun

Yorumlara katılın

Bu İçeriği Paylaşın veya Kaydedin

yorumlar
Önceki haber RB, bu hafta sonu yeni bir taban güncellemesi deneyecek

Öne Çıkan Yorumlar

Henüz hiç yorum yapılmadı. İlk yorum yapan olmak ister misiniz?
Franco Nugnes
Daha fazlası
Franco Nugnes
Red Bull, Japonya GP için soğutma sistemini güncelledi

Red Bull, Japonya GP için soğutma sistemini güncelledi

Formula 1
Japonya GP
Red Bull, Japonya GP için soğutma sistemini güncelledi
2026 F1 kurallarını yazma sorumluluğu, FOM ve F1 takımları olmadan sadece FIA'da!

2026 F1 kurallarını yazma sorumluluğu, FOM ve F1 takımları olmadan sadece FIA'da!

Formula 1
2026 F1 kurallarını yazma sorumluluğu, FOM ve F1 takımları olmadan sadece FIA'da!
Ferrari, aerodinamik ve süspansiyon alanlarında gelişmeyi hedefliyor

Ferrari, aerodinamik ve süspansiyon alanlarında gelişmeyi hedefliyor

Formula 1
Ferrari, aerodinamik ve süspansiyon alanlarında gelişmeyi hedefliyor

Son Haberler

Verstappen: "Newey'nin takımda kalmasını tercih ederim"

Verstappen: "Newey'nin takımda kalmasını tercih ederim"

F1 Formula 1
Japonya GP
Verstappen: "Newey'nin takımda kalmasını tercih ederim"
Vasseur: "Red Bull'u yenmek için mükemmel olmalıyız"

Vasseur: "Red Bull'u yenmek için mükemmel olmalıyız"

F1 Formula 1
Japonya GP
Vasseur: "Red Bull'u yenmek için mükemmel olmalıyız"
Alonso: "Aracın her alanında eksiklerimiz var"

Alonso: "Aracın her alanında eksiklerimiz var"

F1 Formula 1
Alonso: "Aracın her alanında eksiklerimiz var"
Hill: "Mercedes, simülasyon ve gerçeklik arasında kopukluk yaşıyor"

Hill: "Mercedes, simülasyon ve gerçeklik arasında kopukluk yaşıyor"

F1 Formula 1
Hill: "Mercedes, simülasyon ve gerçeklik arasında kopukluk yaşıyor"

Prime

Prime içeriğini keşfedin
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Jonathan Noble
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Kevin Turner
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Lawrence Barretto
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Ben Anderson
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Daha fazlasını görüntüle

İletişim

© 2024 Motorsport Network. Tüm hakları saklıdır.

Ücretsiz üye olun

  • Favori makalelerinize hızlı erişim sağlayın

  • Son dakika haberleri ve favori sürücülerle ilgili bildirimleri yönetin

  • Yorumlarınızla sesinizi duyurun

Kayıt Oturum aç

Motorsport prime

Premium içeriği keşfedin
Prime'a abone ol

EDİSYON

Türkİye