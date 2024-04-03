Aston Martin ilk büyük güncellemesini bu hafta sonu getiriyor

Aston Martin, Adrian Newey'e yapılan sansasyonel teklifin (4 yıl için 100 milyon dolar olduğu konuşuluyor) sonucunu beklerken, AMR23 için ilk büyük güncelleme paketinin yalnızca Kanada GP'sinde geldiği geçen yıldan çok farklı bir gelişim stratejisi benimsedi.

Aston Martin AMR24: ecco un dettaglio del fondo perché a Suzuka arriva una prima evoluzione Foto di: Uncredited

Takımn tasarımcısı Dan Fallows, bu yıl için gelişim stratejisini değiştirdi ve aracın yarıştan yarışa gelişmesini sağlayacak yeni güncellemeler hazırlama kararı aldı.

Silverstone merkezli ekibin Japonya GP'si için bazı önemli değişiklikleri var: Söylentilere göre Suzuka'da tamamen yeni bir taban ve farklı bir gövde tasarımına geçiş yapılacak.

AMR24 iyi bir potansiyele sahip olsa da, özellikle yarış temposunda iyi bir denge yakalayabilmiş değiller. Fakat rüzgar tünelinde yapılan çalışmalarla takımın doğru yönde gitmesi bekleniyor.

Aston Martin şu anda takımlar şampiyonasında beşinci sırada yer alıyor ve hedef kalan yarışlarda daha fazla puan toplamak.

En iyi takımlar arasında, aracına önemli güncellemeler getiren ilk takım Aston Martin olacak: bu işe yarayacak bir taktik olacak mı? Bunu bu hafta sonu öğreneceğiz. Amaç her iki araçla da önemli puanlar kazanmaya başlamak.