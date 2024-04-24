Resmi: HP, Ferrari'nin yeni isim sponsoru oldu!
Ferrari büyük bir sponsorluk anlaşması açıkladı; HP, önümüzdeki birkaç yıl boyunca Ferrari'nin ana sponsoru olacak.
Fotoğraf: Ferrari
Motorsport Business
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Geçtiğimiz günlerde bazı kaynaklar Ferrari'nin HP ile uzun vadeli yeni bir anlaşma imzaladığını belirtmişlerdi.
Hatta anlaşmanın senelik 100 milyon dolar seviyesinde olduğunu belirtmişlerdi.
Bugün her iki taraf da çok yıllık yeni bir anlaşma imzaladığını resmi olarak açıkladılar. Resmi duyuruya göre Miami Grand Prix'sinden itibaren efsanevi İtalyan F1 takımı 'Scuderia Ferrari HP' adı altında mücadele edecek.
Teknoloji devi HP'nin logosu ilk kez Miami GP hafta sonunda Charles Leclerc ve Carlos Sainz'in araçlarında görünecek.
Logo aracın pek çok noktasında büyük şekilde yer alacak.
Maya Weug'un F1 Academy'deki Ferrari aracının üzerinde de logo yer alacak.
Ferrari CEO'su Benedetto Vigna bu konuda şöyle dedi: "Kurucumuz bize sürekli ilerleme arzusunu aşıladı."
"HP'de bizimle aynı değerleri bulduk, bu da onu ideal bir partner yapıyor. İşbirliğimizi başlatmayı ve birlikte yeni fırsatlar ve zorluklar üstlenmeyi sabırsızlıkla bekliyoruz."
HP, marka anlaşmasının yanı sıra Ferrari'ye bilgisayar, yazıcı ve daha pek çok konuda destek olacak.
Bu haftanın başlarında Ferrari Miami'de bir defaya mahsus olmak üzere mavi rengi kullanacağını duyurmuştu.
Carlos Sainz, Ferrari SF-24
Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images
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