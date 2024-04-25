Ferrari, Miami Grand Prix'si için maviye geri dönüyor

Ferrari, Miami GP için yarış hafta sonu boyunca Charles Leclerc ve Carlos Sainz'in yanı sıra diğer takım üyeleri tarafından giyilmesi beklenen PUMA'nın özel bir koleksiyonu ile rengi geri getirmek üzere.

Sommer Monako'da yıldızlaşıyor

1950'de Raymond Sommer, Monako Grand Prix'sinde 125 ile yarıştığında mavi bir Ferrari ile F1'de yarışan ilk pilot olmuştu.

O yılın başlarında Arjantinli Juan Manuel Fangio F1'de değil ama ülkesindeki kış yarışlarında mavi bir Ferrari kullanmıştı. 011F şasili Ferrari 166, 1949 Monza Grand Prix'sindeki ilk zaferinde kırmızıya boyanmıştı ancak daha sonra Arjantin hükümetinin desteğiyle satın alındı, ülkenin yarış renkleri olan mavi ve sarı motor kapağıyla yeniden boyandı ve 1952'ye kadar Güney Amerika'da yarıştı. Şu anda Arjantin Motor Müzesi'nde bulunuyor: www.aca.org.ar/promociones/museo/catalogo/34.html

F1'e geri dönen Fransız sürücü Louis Rosier, 1952 yılında açık mavi ulusal renklerine boyadığı bir Ferrari ile yarışmaya başladı ve kendi takımı Team Ecurie Rosier ile yarıştı. Başlangıçta Type 500 F2 ve daha sonra 500/625 kullanan Rosier, 1954 sezonuna kadar yarıştı, 17 F1 yarışına katıldı ve 1953'te Hollanda'da yedinci olarak en iyi derecesini elde etti.

Amerika için Mavi

1959'da Sebring'deki ABD Grand Prix'sinde biri maviye boyanmış dört Ferrari vardı. Takım, İngiliz pilotlar Tony Brooks ve Cliff Allison ile Alman Wolfgang von Trips için geleneksel İtalyan kırmızısı renkte araçlar kullanırken, Amerikalı Phil Hill'in Dino 246'sı ulusal yarış renkleri olan mavi ve beyaz bir burunla yarıştı.

İki yıl sonra en ünlü mavi Ferrari geldi. 1964 sezonunun sonuydu ve sporun yönetim organı ile kurallar üzerine bir savaşın ardından Enzo Ferrari, takımını yılın son iki yarışından çekti ve bir daha asla İtalya'nın ulusal renkleriyle yarışmayacağına söz verdi.

Ancak bu politik bir hamleydi ve resmi Ferrari takımı Amerika Birleşik Devletleri'nde ve Meksika'daki sezon finalinde eksik olmasına rağmen, bunun yerine 'Kuzey Amerika Yarış Takımı' tarafından temsil edildi - ve takımın pilotları yarı beyaz ve yarı mavi renkte Ferrari araçlarında yarıştı.

John Surtees, Watkins Glen'de düzenlenen ABD yarışında mavi Ferrari'yi getirdi.

Takım elbiseli ve çizmeli

1950'ler ve 1960'lar boyunca araçlarında nadiren görünmesine rağmen, Ferrari garajında mavi her zaman mevcuttu - çünkü o dönemde takımın pilotları ve teknisyenleri mavi tulumlar giyiyordu. Bu, takımın İtalyan evi Modena'nın geleneksel renklerini yansıtıyordu, ancak aynı zamanda büyük olasılıkla o dönemde kırmızı yarış kıyafetlerinin bulunmamasıyla da bir ilgisi vardı.

Ferrari için mavi bir yarış tulumu giyen son F1 pilotunun 1973'te Niki Lauda olduğuna ve geleneksel mavi kıyafetin 1974'ten itibaren kırmızıya geçtiğine inanılıyor.

Tarihi geri getirmek

Ferrari'nin mavi renkteki bu nadir ama zengin mirasından ilham alan Miami Grand Prix'sinde PUMA ve Ferrari, efsanevi açık mavi azzurro tulumlarını anımsatan sınırlı sayıda bir koleksiyon yaratacak.

Klasik mavi tonlarının geri dönüşü, takım ceketi, takım tişörtü ve Speedcat Pro yarış botunun yanı sıra bazı özel aksesuarlar da dahil olmak üzere etkileyici parçalarla tarihin ruhunu yeniden canlandırmayı vaat ediyor. Bu koleksiyon, Ferrari'nin yeni nesil hayranları için, geçmişin anılarını geri getirmek üzere tasarlandı.

Yarış pilotları Leclerc ve Sainz ve tüm takım, Miami hafta sonu boyunca bu koleksiyonun parçalarını giyerek azzurro mirasını ileriye taşıyacak.

PUMA x Scuderia Ferrari Miami Limited Edition Koleksiyonu seçkin PUMA mağazalarında, Scuderia Ferrari satış noktalarında ve puma.com ve ferrari.com adreslerinde mevcut.