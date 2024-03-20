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Formula 1
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2026 F1 kurallarını yazma sorumluluğu, FOM ve F1 takımları olmadan sadece FIA'da!

Formula 1'in mevcut Concorde Anlaşması 2025 sonunda bitiyor olduğu için, FOM ve takımlar, 2026'daki yeni Formula 1 kurallarına destek verme şansına sahip değiller. Kurallara göre FIA'nın Haziran ayına kadar yeni kuralların ilk halini yayınlaması gerekiyor. FIA, bu sayede son senelerde kaybettiği gücü yeniden kazanma fırsatına mı sahip olacak yoksa mayın tarlasında yalnız başına mı kalacak?

Franco Nugnes
Franco Nugnes
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Charles Leclerc, Ferrari SF-24 passes Lewis Hamilton, Mercedes F1 W15

Charles Leclerc, Ferrari SF-24 passes Lewis Hamilton, Mercedes F1 W15

Steve Etherington / Motorsport Images

F1 garip bir belirsizlik dönemi yaşıyor. Mühendislerin her zamankinden daha büyük bir hava hacmini hareket ettiren yeni nesil araçlarda yere basma gücü bulma becerisi ve kirli hava akımı bulma çalışmalarına izin veren anlayış, bir aracın öndekine yaklaşmasını engelleyen ve sollama olasılığını sınırlayan kirli hava sorununu yeniden ortaya çıkardı.

Ancak sorunlar sadece bugünü ilgilendirmiyor, çünkü kara bulutlar geleceği de gölgeliyor: 2026 kurallarının oluşumunun beklenenden daha karmaşık olduğunu herkes biliyor, ancak belki de sadece birkaç kişi gerçekte neler olacağını biliyor olabilir.

Audi sarà il nuovo Costruttore che entrarà nel mondiale di F1 2026 rilevando la Sauber

Audi, Sauber'i devralarak 2026 F1 Dünya Şampiyonası'na katılan yeni yapımcı olacak

Fotoğraf tarafından: Mark Sutton / Motorsport Images

Yeni güç ünitesiyle ilgili kısım Üreticiler, FIA ve FOM arasında, Audi ve Porsche'nin (şu anda üreticiler arasında yer almıyor) ısrarıyla gücü endotermik ve hibrid güç ünitesi arasında paylaştıran bir ünitenin hazırlanması için yoğun bir şekilde görüşüldü.

FIA Dünya Konseyi motor alanıyla alakalı kuralları onayladı ve 6 Aralık 2023'te yayınlanan metinde küçük değişiklikler yapmaya devam ediyor. Ancak şasi ve aerodinamik tarafında hâlâ yazılı bir şey yok ve nesnel olarak konuşmak gerekirse, hakkında çok az şey konuşuluyor. Nasıl oluyor bu?

Cevap basit: 2026 Formula 1 kuralları, bugün F1'in işleyişinde söz hakkı olan yönetim - FIA, FOM ve 10 takım - tarafından tasarlanmıyor. Concorde Anlaşması'nın 2025 sonunda sona erecek olması ve henüz yenilenmemesi nedeniyle, bir süreklilikten ziyade çöküş durumu var gibi.

Ve 2026 kuralları şu an itibariyle mevcut yönetim grubunun kapsamı dışında olduğundan, kuralları yazmak yasa koyucu rolüne sahip olan FIA'ya kalmış durumda. FIA'nın tek koltuklu araçlardan sorumlu teknik başkanı Nikolas Tombazis'in ekibinin görevi, yeni kurallar FIA Dünya Motor Sporları Konseyi'nin onayına sunulmadan önce Haziran 2024'e kadar ilk taslağı takımlara sunmak olacak.

Nickolas Tombazis, responsabile tecnico FIA del settore monoposto

Nickolas Tombazis, FIA tek koltuklu araçlar teknik müdürü

Bu aşamada, genellikle FIA ve F1 ile yakın bir diyalog içinde kurallara ilham veren çeşitli çalışma gruplarının taleplerini bir araya getiren F1 Komisyonu'ndan bahsedilmiyor. Hatırlanacağı üzere, zemin etkisine sahip F1 araçları için Liberty Media kendi teknik ekibini kurmuş (sorumlu kişi Pat Symonds idi) ve rüzgar tüneli çalışmasının masraflarını karşılamıştı; böylece hava akımında kalabilen ve sollamayı ve dolayısıyla şovu destekleyen araçlara sahip olmak hedeflenmişti.

Şu an itibariyle yeni kuralları hazırlama konusunda zaman aralığı çok daraldı. Henüz net fikirlere sahip olmayan FIA, birkaç ay kazanmak için takımlardan bu sürecin Eylül ayına uzatılmasını istedi ancak bu bir mevzuat değişikliği olduğu için takımların hepsinin onay vermesi gerekiyordu. Bu konuda anlaşmaya varılamadı.

Dünya Konseyi, herkesi aynı seviyeye getirmek ve maliyetleri kontrol altına almak amacıyla 2026 F1 araçları üzerindeki aerodinamik araştırma ve rüzgar tüneli çalışmalarının ancak 1 Ocak 2025'ten itibaren başlayabileceğine karar vermişti. Ancak özel bir teknik ekibin, gelecekteki araçların yapısı hakkında düşünmeye başlamasını engelleyecek hiçbir şey yok.

Mohammed Ben Sulayem, Presidente FIA

Mohammed Ben Sulayem, FIA Başkanı

Fotoğraf tarafından: Andy Hone / Motorsport Images

Ancak ortada kurallar da olmadığı için bunu yapmak mümkün değil. Dolayısıyla takımların yeni kuralları değerlendirmeye alabilmesi için ellerinde bir başlangıç belgesine sahip olmaları gerekiyor. FIA, bu aşamada son yıllarda hiç sahip olmadığı bir güce sahip ve bunu kullanmak istiyor. FIA Başkanı Ben Sulayem, Liberty ile takımlar arasında son senelerde yaşanan çatışmaların ardından, şu anda kuralları tamamen kendilerinin yazabilecek güce sahip olmalarına inanmakta zorlanıyor olsa gerek.

Kış boyunca FIA ile ilgili devam eden tartışmaların artık geride kaldığı bir dönemdeyiz çünkü özellikle başkanla olan anlaşmazlıklar nedeniyle birçok önemli ismi kaybeden FIA, geçmişte kendisine ait olan ve son zamanlarda organizatör (FOM) ve takımlarla paylaşılan yetkiyi geri alma fırsatına sahip.

Padokta stratejik bir rolü yeniden kazanmak için FIA adına büyük bir fırsat, ancak tüm bunlar tuzaklarla dolu bir konuda gerçekleşiyor, çünkü şu ana kadar tartışılan kurallar ortak bir sentezle sonuçlanmadı ve önemli olanlar da dahil olmak üzere tanımlanmaktan uzak yönler var.

La Pirelli ha convinto la FIA a proseguire con le gomme da 18 pollici anche nel 2026

Pirelli, FIA'yı 2026'da bile 18 inçlik lastiklerle devam etmeye ikna etti

Fotoğraf tarafından: Mark Sutton / Motorsport Images

Bir örnek mi? Pirelli'den, önemli ölçüde daha büyük ve daha ağır bataryalar taşımak zorunda kalırken daha hafif olması gereken F1 araçları üretilmesine yardımcı olmak için mevcut 18 inçlik lastikler yerine 16 inçlik lastikler üzerinde çalışması istendi. Bu isteğin üzerine Pirelli, kapsamlı bir çalışmanın ardından, ağırlık avantajının sınırlı olduğu ve daha küçük lastiklerin aşırı ısınmayı arttırma riski olduğu sonucuna vardı. Yani 2026 F1 araçlarında daha düşük omuza sahip daha dar 18 inçlik lastikler olacak.

Bu olay, hedeflere ulaşmanın ne kadar karmaşık olduğunun altını çiziyor: FIA daha kısa, daha hafif ve daha dar F1 aracı konseptini revize etmek zorunda kaldı. Diğer taraftan hareketli aerodinamiklerle çift DRS'ye sahip olmanın güvenlik riski oluşturabileceği ve bu sistemin geçişleri çok daha basit hale getireceği konusunda bazı endişeler olduğu da dile getiriliyor.

Stefano Domenicali, CEO di Formula One Group

Stefano Domenicali, Formula 1 Grubu CEO'su

Fotoğraf tarafından: Shameem Fahath

Stefano Domenicali, üreticileri bir an önce müzakereleri sonlandırmak ve tüm oyuncuların kararlarda rol alabileceği bir yönetimi yeniden tesis etmek üzere yeni Concorde Anlaşmasını imzalamak için masaya oturmaya çağırıyor. Herkesin yasa koyucu ile olan güç ilişkisinden bir avantaj elde etmeye çalışacağı, bol çalkantılı bir döneme hazır olun...

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