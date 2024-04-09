Leclerc: "Çin GP öncesi lastik hazırlamaya odaklanacağım"

Ferrari pilotunun art arda yedi ilk çizgi elde ettiği güçlü serisi, Avustralya'da aldığı beşincilikle sona erdi. Sergio Perez'in grid cezası almasından sonra Leclerc yarışa dördüncü sıradan başlamıştı.

Suzuka'da yine zorlandı ve sıralamaların birinci bölümünde güvenli bir şekilde bir sonraki bölüme geçmeyi garantilemek için ikinci bir lastik seti kullanmak zorunda kaldıktan sonra sekizincilikten ileri gidemedi.

Avustralya'da ikinci ve Japoya'da dördüncü sıraları elde etti. Ancak Leclerc bu sonuçlara rağmen gridde daha yukarıdan başlaması gerektiğine inanıyor.

Motorsport.com'un Suzuka yarışıyla ilgili sorusuna Leclerc, "Sadece bugüne bakarsam çok mutluyum. Daha iyi yapabileceğimiz bir şey olduğunu düşünmüyorum."

"Hız gerçekten iyiydi, lastik yönetimi gerçekten iyiydi, iletişim gerçekten iyiydi."

"Ancak bir sürücü olarak tüm hafta sonu boyunca her zaman olumsuzluklara bakmak zorundasınız."

"Avustralya'da da burada da yarış hızımda sorun yaşamadım. Sorun sıralama hızımdaydı, ki kariyerimde sıralama hızım üzerinde çalışmaya pek alışık değilim. Çünkü normalde cumartesi günü oldukça iyiyim."

"Ancak üst üste iki yarıştan beri lastikleri doğru aralığa yerleştirmekte zorlanıyorum."

"Şangay'a giderken ana odak noktam kesinlikle bu olacak. Doğru aralığı bulmak, lastikleri geliştirmeye çalışmak ve onları doğru aralığın içine daha tutarlı bir şekilde yerleştirmek. Bunu yaptıktan sonra eminim ki hızım sıralamalarda geri gelecektir." dedi.

Charles Leclerc, Ferrari SF-24 Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

Leclerc şu anki mücadelesinin tamamen lastik hazırlığıyla ilgili olduğunda ısrarcı.

Leclerc, "Dediğim gibi, turlarım o kadar da kötü değildi. Dün attığım tur gerçekten çok iyiydi. Ancak lastikten elde edilebilecek yol tutuşu yeterince elde edemedim."

"Bunun nedeni de bir önceki turda kötü bir iş çıkarmamdı ki bu çok sinir bozucu. Çünkü bir turu bitiriyorsunuz ve mutlu oluyorsunuz. Ama aslında hiçbir yerde değilsiniz."

"Bu yüzden buna odaklanmalıyım. Çok ince, çok küçük farklar var. Ancak, verileri iyi analiz ederek bir şeye odaklandığımda, onu oldukça hızlı bir şekilde geliştirdiğimden eminim. Bu yüzden çok endişeli değilim."

"Ama şimdi Şanghay için bu adımı atmam gerekiyor." dedi.

Ferrari takım patronu Fred Vasseur, Leclerc'in endişelerini küçümseyerek Suzuka seansının Q1 tarafından tehlikeye atıldığına işaret etti.

Fransız takım patronu, "Sadece klasmana bakarak bir sonuca varmak zorunda değilsiniz. Bence Charles ile hafta sonunu biraz kaçırdığımız yer Q1'in ilk turuydu. İyi bir tur atamadı ve ikinci seti takmak zorunda kaldık çünkü biraz risk altındaydık."

"Sonra son bölüme kalıyorsunuz ama sadece bir setiniz kalıyor. Bu yüzden biraz geri plana kalıyorusnuz çünkü 'Bir hata yaparsam 10. olurum' diyorsunuz. Bu hafta sonu sıralama turlarında doğru yaklaşımı sergilemedik."

"Ama şimdi Charles'ın bir yarışmacı olduğuna, tek turlu sıralamada iyi olduğuna ve yakında geri döneceğine ikna oldum." dedi.

Leclerc'in kendini geliştirmesi gerektiğini kabul etmesi üzerine Vasseur, "Evet, dün iyi bir sıralama geçirmediği konusunda net. Takım arkadaşınız 4. iken siz 8. olduğunuzda mutlu olamazsınız."

"Ama genel olarak sıralamaya, seansa derinlemesine bakmamız gerekiyor. Q1'i kaçırdık ve ardından Q3'te sadece bir set lastiğimiz kaldı. Eğer ikinci çizginin 0.1 saniye gerisinde bitirdiğinizde bu 0.6 saniye geride bitirmişsiniz gibi bir felaket değildir."

"Gelecek hafta bir tane daha olacak, Çin'de iki sıralamamız olacak, işi yapmak için iki fırsatımız olacak." dedi.