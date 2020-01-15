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Formula 1 / Son dakika

Azerbaycan, F1 yarışı düzenlemenin ekonomilerine 500 milyon dolar getirdiğini açıkladı

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Azerbaycan, F1 yarışı düzenlemenin ekonomilerine 500 milyon dolar getirdiğini açıkladı
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Çeviren: Kemal Şengül, Editör
15 Oca 2020 12:32

Azerbaycan GP organizatörlerinin iddiasına göre 4 yıldır düzenledikleri yarış, yerel ekonomilerine 500 milyon dolar gelir getirdi.

Rakamların ölçümü dev şirket PricewaterhouseCoopers şirketi tarafından BakuCityCircuit adına yarışların yapıldığı iki senenin gözden geçirilmesi üzerine yapıldı.

2016 yılında takvime Avrupa GP adında katılan yarış, bir sezonda en yüksek yarış düzenleme ücreti ödeyen pistlerden biri ve çıkartılan raporun yarışın yapılıp yapılmayacağı konusunda büyük bir önem arz ettiği belirtiliyor.

Geçen Şubat’ta F1 ile anlaşmasını 2023’e kadar uzatan BakuCityCircuit (BCC) yönetiminin yaptığı ölçümler aynı zamanda diğer yarış düzenleme organizasyonlarına da bir Halkla İlişkiler desteği sağlayacak.

BCC yönetiminin verilerine göre geçmişte yapılmış 4 F1 haftasonunun ülkeye kazandırdığı para - kargolar, hafta sonu sırasında ortaya konan profesyonel servisler, otel masrafları, genel karşılama, yemek, taşıma, sosyal ve kültürel servisler, tarım, posta ve telekominikasyon hizmetleri, elektrik, gaz, su - toplam 506.3 milyon dolar.

Tüm veriler direkt kullanım ve direkt olmayan kullanım olarak ikiye ayrıldı. Direkt kullanımın içine giren otel, restoran ve transportasyon toplam 300.6 milyon dolar tutarken kalan para inşaat, işçilik, iş ve sosyal sektör olarak ayrılan direkt olmayan kullanımdan geldi.

BCC aynı zamanda yarışın ilk iki senesinde orta veya kısa vadeli 5000-10000 civarı iş kapısı açtığını, son iki senesinde de 7500 ve üstüne çıkardığını açıkladı. Ana amacın genç Azerilere iş kapısı açmak, onları evrensel ortamın içine yerleştirmek ve çalışma duygusunu tattırmak olduğu belirtildi.

Kurum aynı zamanda F1 sayesinde Azerbaycan’ın ulusal marka değerinin arttığı, Azerbaycan’ın dünya klasında spor aktivitelerine ev sahipliği yapacak modern, dinamik bir ülke olduğunu tüm dünyaya gösterebildiklerini söyledi.

BCC aynı zamanda izlenme rakamlarını da açıkladı. Yarışı 2018 yılında 82.3milyon, 2019 yılında ise 90.2 milyon kişi televizyonlarından izledi.

BCC yönetici direktörü Arif Rahimov şunları söyledi: “Bakü’de F1’in her zaman sadece bir şovdan fazlası olduğuna emin olduk. Ancak ekonomiye, sosyal hayata ve burada çalışan ve yaşayan herkese getirdiği avantajlar inanılmazdı. Raporumuzda bahsettiğimiz gibi, son birkaç yol beklentilerimizin çok üstündeydi. An itibariyle F1 ile 2023’ün sonuna kadar caddelerde yaptığımız yarışı garanti altına alan bir kontrat yaptığımız için, motorsporlarının bir numaralı organizasyonunu Bakü’de sunmak konusunda ileriye daha emin, daha güvenli ve daha optimist bakıyoruz.”

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Editör Adam Cooper

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